Podíl rajčat, množství cukru a škrobu v poctivém kečupu. Na co si dát pozor?

Kolik rajčat by měl obsahovat poctivý kečup
Kečup je oblíbenou přílohou k mnoha pokrmům. Milujeme ho k hranolkům, kroketám, k masu nebo na langoše. Slyšela jsem i, že někdo si kečup maže na chleba s máslem.
Historie kečupu sahá až do 17. století, kdy se vyráběl z fermentovaných rajčat, ryb nebo hub. Dnes je kečup sladkokyselá klasika, která patří do každé domácnosti. Neexistuje asi lednička, kde není lahev kečupu.
Kolik procent rajčat je v kečupu
Na každé etiketě by měl být údaj, kolik gramů rajčat bylo použito na výrobu 100 g kečupu. Tento údaj je klíčový pro hodnocení kvality:
|Podíl rajčat
|Hodnocení
|>200 g / 100 g kečupu
|velmi dobrý kečup, plný chuti, s minimem cukru a škrobu
|150–200 g / 100 g kečupu
|solidní kvalita, stále chutný
|<150 g / 100 g kečupu
|často více cukru a přidaného škrobu, chuť je méně intenzivní
Jaký je rozdíl mezi kečupem a protlakem
Mnoho lidí si kečup a rajčatový protlak plete. Je to ale doslova jako míchat hrušky s jablky. Hlavní rozdíl je v koncentraci rajčat a přísad:
- Protlak. To jsou jen rajčata, bez cukru a dalších přísad.
- Kečup. Ten kromě rajčat obsahuje i další přísady jako jsou: cukr, sůl, koření a někdy přidaný škrob.
Jak poznat dobrý kečup
Dobrý kečup poznáte podle několika ukazatelů na etiketě:
- Obsah rajčat: čím vyšší, tím lepší kvalita. To je asi zbytečné říkat.
- Obsah cukru: menší množství znamená zdravější výrobek. Úplně bez cukru ale kečup být nemůže.
- Přidaný škrob. Pokud je uveden, často snižuje podíl rajčat a chuť je méně intenzivní.
Kolik cukru obsahuje kečup
Kvalitní kečup je sladkokyselý hlavně díky rajčatům, nikoliv přidanému cukru. Obsah cukru se liší značku od značky:
- Poctivé kečupy: 5–10 g cukru / 100 g.
- Levnější verze s nižším podílem rajčat: 15 g a více / 100 g.
Jak vybrat nejlepší kečup
Pokud chcete vybírat opravdu poctivý výrobek, zaměřte se hlavně na:
- Podíl rajčat: ideálně nad 150 g / 100 g kečupu.
- Minimální přidaný cukr a škrob.
- Kvalitní koření a sůl. Příliš mnoho chemických přísad snižuje chuť.
Takový kečup je chutný, zdravější a opravdu cítíte chuť rajčat.
