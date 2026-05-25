Podíl rajčat, množství cukru a škrobu v poctivém kečupu. Na co si dát pozor?

Petra Kašparová
  4:00
Kečup je v domácnosti nezbytností. Víte, kolik rajčat by měl obsahovat poctivý kečup a jak poznat, že jde opravdu o kvalitní výrobek?

V kečupu musí být hlavně rajčata. Ostatní přísady jsou jen kořením. | foto: Canva

Obsah

Kolik rajčat by měl obsahovat poctivý kečup

Kečup je oblíbenou přílohou k mnoha pokrmům. Milujeme ho k hranolkům, kroketám, k masu nebo na langoše. Slyšela jsem i, že někdo si kečup maže na chleba s máslem.

Historie kečupu sahá až do 17. století, kdy se vyráběl z fermentovaných rajčat, ryb nebo hub. Dnes je kečup sladkokyselá klasika, která patří do každé domácnosti. Neexistuje asi lednička, kde není lahev kečupu.

Poctivý domácí kečup k těstovinám a sýru – Tradiční recept se zralými rajčaty

Hranolky s kečupem. Dokonalé spojení.

Kolik procent rajčat je v kečupu

Na každé etiketě by měl být údaj, kolik gramů rajčat bylo použito na výrobu 100 g kečupu. Tento údaj je klíčový pro hodnocení kvality:

Podíl rajčatHodnocení
>200 g / 100 g kečupuvelmi dobrý kečup, plný chuti, s minimem cukru a škrobu
150–200 g / 100 g kečupusolidní kvalita, stále chutný
<150 g / 100 g kečupučasto více cukru a přidaného škrobu, chuť je méně intenzivní

Jaký je rozdíl mezi kečupem a protlakem

Mnoho lidí si kečup a rajčatový protlak plete. Je to ale doslova jako míchat hrušky s jablky. Hlavní rozdíl je v koncentraci rajčat a přísad:

  • Protlak. To jsou jen rajčata, bez cukru a dalších přísad.
  • Kečup. Ten kromě rajčat obsahuje i další přísady jako jsou: cukr, sůl, koření a někdy přidaný škrob.
Domácí rajčatový kečup s hořčičným semínkem – Pikantní recept na zavařování s jablky

Jak poznáte kvalitní kečup? Sledujte etiketu.

Jak poznat dobrý kečup

Dobrý kečup poznáte podle několika ukazatelů na etiketě:

  • Obsah rajčat: čím vyšší, tím lepší kvalita. To je asi zbytečné říkat.
  • Obsah cukru: menší množství znamená zdravější výrobek. Úplně bez cukru ale kečup být nemůže.
  • Přidaný škrob. Pokud je uveden, často snižuje podíl rajčat a chuť je méně intenzivní.

Kolik cukru obsahuje kečup

Kvalitní kečup je sladkokyselý hlavně díky rajčatům, nikoliv přidanému cukru. Obsah cukru se liší značku od značky:

  • Poctivé kečupy: 5–10 g cukru / 100 g.
  • Levnější verze s nižším podílem rajčat: 15 g a více / 100 g.
Hustý domácí kečup s jablky a kořením – Nejlepší recept na sladkokyselý kečup

Kečup se hodí nejen na hranolky, určitě i vy vymyslíte nejedno jídlo, které díky kečupu bude dokonalé.

Jak vybrat nejlepší kečup

Pokud chcete vybírat opravdu poctivý výrobek, zaměřte se hlavně na:

  • Podíl rajčat: ideálně nad 150 g / 100 g kečupu.
  • Minimální přidaný cukr a škrob.
  • Kvalitní koření a sůl. Příliš mnoho chemických přísad snižuje chuť.

Takový kečup je chutný, zdravější a opravdu cítíte chuť rajčat.

