Klára Pěnkavová
  5:00
Znáte bacouch? Já jsem na tenhle název narazila úplnou náhodou – a přiznávám, že jsem zpočátku vůbec netušila, co si pod ním představit. Přitom jde o skvělou, vláčnou kakaovou buchtu z plechu, kterou v nějaké podobné variantě známe asi všichni. Odkud bacouch pochází a jak si ho snadno upéct doma?

Bacouch, kakaová buchta na plech. | foto: Canva

Co je to bacouch

Bacouch je lidové označení pro velký koláč nebo buchtu pečenou na plechu, nejčastěji v podobě kakaového korpusu politého čokoládovou polevou a občas posypaného kokosem. Nejde o oficiální cukrářský název, ale o výraz, který se po generace používal (a stále používá) hlavně v Brně a na jižní Moravě.

Slovo bacouch má v nářečích hned několik významů – kromě koláče nebo buchty může označovat i bramborovou placku nebo větší pekáč. Bacouchy vznikaly z běžně dostupných surovin – mouky, cukru, vajec, tuku a něčeho kysaného, nejčastěji kefíru nebo podmáslí. Díky jedlé sodě je těsto krásně vláčné a nadýchané. Neřešila se dokonalost ani zdobení, důležitá byla vždy chuť a to, aby buchta vydržela klidně i několik dní.

Dnes bychom bacouch klidně mohli zařadit mezi retro moučníky, které znovu objevujeme – podobně jako perník nebo flekatou buchtu. A právem. Je rychlý, nenáročný a chutná skoro každému.

Perník podle Ondřeje Zahaluka

Perník podle Ondřeje Zahaluka

Recept

Střední

50 min

Bacouch, kakaová buchta na plech.

Recept Kakaový bacouch s čokoládovou polevou

Ingredience na těsto:

  • 30 dkg cukru
  • 9 lžic oleje
  • 2 vejce
  • 35 dkg polohrubé mouky
  • 1 lžíce jedlé sody
  • 2 lžíce kakaa
  • 1 kefír (nebo podmáslí)
  • rozinky, nasekané ořechy nebo čokoláda (volitelné)

Do mísy dáme mouku, cukr, kakao, olej, jedlou sodu, vejce a kefír. Vše důkladně promícháme, aby vzniklo hladké, polotekuté těsto. To nalijeme na vymazaný a vysypaný plech a rozetřeme do roviny. Pečeme v předehřáté troubě na 170–180 °C, dokud není buchta propečená, což zkontrolujeme špejlí.

Ingredience na polevu:

  • 20 dkg másla
  • 20 dkg moučkového cukru
  • 2 lžíce kakaa
  • 2 lžíce mléka
  • 2 lžíce rumu
  • 2 lžíce polohrubé mouky
  • strouhaný kokos (případně mleté ořechy nebo jiný posypka)

V menším hrnci rozpustíme máslo, přidáme moučkový cukr, kakao, mléko, rum a mouku. Za stálého míchání krátce zahřejeme, aby vznikla hladká poleva. Necháme ji lehce vychladnout.

Vychladlý korpus polijeme čokoládovou polevou, rovnoměrně rozetřeme a posypeme strouhaným kokosem. Necháme ztuhnout a můžeme krájet. Bacouch nicméně chutná skvěle až druhý den – krásně se rozleží a zvláční.

Buchta prošívaná deka

Buchta prošívaná deka

Recept

Lehké

60 min
Buchta s kokosem a hrozny

Buchta s kokosem a hrozny

Recept

Lehké

45 min
