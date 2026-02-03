Obsah
Co je to bacouch
Bacouch je lidové označení pro velký koláč nebo buchtu pečenou na plechu, nejčastěji v podobě kakaového korpusu politého čokoládovou polevou a občas posypaného kokosem. Nejde o oficiální cukrářský název, ale o výraz, který se po generace používal (a stále používá) hlavně v Brně a na jižní Moravě.
Slovo bacouch má v nářečích hned několik významů – kromě koláče nebo buchty může označovat i bramborovou placku nebo větší pekáč. Bacouchy vznikaly z běžně dostupných surovin – mouky, cukru, vajec, tuku a něčeho kysaného, nejčastěji kefíru nebo podmáslí. Díky jedlé sodě je těsto krásně vláčné a nadýchané. Neřešila se dokonalost ani zdobení, důležitá byla vždy chuť a to, aby buchta vydržela klidně i několik dní.
Dnes bychom bacouch klidně mohli zařadit mezi retro moučníky, které znovu objevujeme – podobně jako perník nebo flekatou buchtu. A právem. Je rychlý, nenáročný a chutná skoro každému.
Recept Kakaový bacouch s čokoládovou polevou
Ingredience na těsto:
- 30 dkg cukru
- 9 lžic oleje
- 2 vejce
- 35 dkg polohrubé mouky
- 1 lžíce jedlé sody
- 2 lžíce kakaa
- 1 kefír (nebo podmáslí)
- rozinky, nasekané ořechy nebo čokoláda (volitelné)
Do mísy dáme mouku, cukr, kakao, olej, jedlou sodu, vejce a kefír. Vše důkladně promícháme, aby vzniklo hladké, polotekuté těsto. To nalijeme na vymazaný a vysypaný plech a rozetřeme do roviny. Pečeme v předehřáté troubě na 170–180 °C, dokud není buchta propečená, což zkontrolujeme špejlí.
Ingredience na polevu:
- 20 dkg másla
- 20 dkg moučkového cukru
- 2 lžíce kakaa
- 2 lžíce mléka
- 2 lžíce rumu
- 2 lžíce polohrubé mouky
- strouhaný kokos (případně mleté ořechy nebo jiný posypka)
V menším hrnci rozpustíme máslo, přidáme moučkový cukr, kakao, mléko, rum a mouku. Za stálého míchání krátce zahřejeme, aby vznikla hladká poleva. Necháme ji lehce vychladnout.
Vychladlý korpus polijeme čokoládovou polevou, rovnoměrně rozetřeme a posypeme strouhaným kokosem. Necháme ztuhnout a můžeme krájet. Bacouch nicméně chutná skvěle až druhý den – krásně se rozleží a zvláční.