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Po padesátce přibíráte, i když jíte stejně? Tohle vyřaďte jako první

Petra Kašparová
  4:40
Po padesátce se zpomalí metabolismus, a tak přibíráte, i když jíte pořád stejně. Pomůže víc bílkovin a zdravých tuků, naopak cukry a alkohol je čas omezit. Poradíme, co jíst, abyste nepřibírali, a kde se skrývá cukr, o kterém ani nevíte.
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Co jíst po padesátce

V tomto věku se naše tělo začíná měnit, a to i v oblasti výživy. Jakmile překročíme tuto hranici, metabolismus se zpomaluje, a naše tělo má jiné nároky na živiny. Pozorujeme poměrně velké změny. Jak se tedy stravovat, aby nás naše tělo drželo ve formě a energie nechyběla?

Zdravé stravování je po 50 zásadní.

Bílkoviny jsou zásadní

Jsou základním stavebním kamenem pro naše svaly a regeneraci. Vyberte si kvalitní zdroje bílkovin, jako je kuřecí a krůtí maso, ryby, vejce, luštěniny nebo tofu. Nezapomeňte ani i na mléčné výrobky s vysokým obsahem bílkovin, jako je tvaroh nebo řecký jogurt.

Znojemská hovězí pečeně

Znojemská hovězí pečeně: Recept na křehké maso a dokonalou omáčku s okurkami

Recept

Střední

180 min


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