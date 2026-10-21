Po padesátce přibíráte, i když jíte stejně? Tohle vyřaďte jako první

Co jíst po padesátce
V tomto věku se naše tělo začíná měnit, a to i v oblasti výživy. Jakmile překročíme tuto hranici, metabolismus se zpomaluje, a naše tělo má jiné nároky na živiny. Pozorujeme poměrně velké změny. Jak se tedy stravovat, aby nás naše tělo drželo ve formě a energie nechyběla?
Bílkoviny jsou zásadní
Jsou základním stavebním kamenem pro naše svaly a regeneraci. Vyberte si kvalitní zdroje bílkovin, jako je kuřecí a krůtí maso, ryby, vejce, luštěniny nebo tofu. Nezapomeňte ani i na mléčné výrobky s vysokým obsahem bílkovin, jako je tvaroh nebo řecký jogurt.