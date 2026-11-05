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Po jablku můžete mít hlad. Ukrývá látku, která pomáhá spalovat kalorie

Petra Burgrová
  4:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

V honbě za exotickými spalovači tuků a drahými doplňky stravy často přehlížíme poklad, který nám roste přímo pod nosem: jablka. Nejsou jen obyčejnou svačinou do kapsy, ve slupce ukrývají kyselinu ursolovou, která pomáhá budovat svaly a spalovat kalorie. Víte ale, proč po nich můžete mít brzy hlad a proč byste je neměli jíst večer?

Obsah

Na co je zdravé jablko

Staré anglické přísloví říká: „An apple a day keeps the doctor away“ (Jedno jablko denně a nebudete potřebovat lékaře). A není to daleko od pravdy. Jablka jsou nabitá antioxidanty, vitamínem C a draslíkem.

  • Podpora srdce: Obsahují flavonoidy, které pomáhají snižovat krevní tlak a hladinu „špatného“ cholesterolu.
  • Hydratují: Obsahují hodně vody.
  • Trávení: Jablka prospívají především našim střevům. Díky vysokému obsahu vlákniny fungují jako „metla“ trávicího traktu. Při konzumaci jablka se uvolňuje pektin, rozpustná vláknina, která v žaludku vytváří gelovitou hmotu. Ta zpomaluje vstřebávání cukrů a tuků.

Jablka vydrží déle, než si myslíte. Jen je musíte dobře uskladnit

Moštování jablek probíhá od konce srpna do listopadu. Jablečná sezona tedy neskončila.

Jak pomáhají pálit tuky

Grep: Místo detoxu v podobě půstu prostě zařaďte grep do jídelníčku.

Další ovoce vhodné při redukci váhy:

  • jablka (vláknina + nízký glykemický index)
  • bobuloviny (málo cukru, hodně antioxidantů)
  • grapefruit (často spojovaný se spalováním tuků)

Jablka jsou považována za jedno z nejlepších ovocí na hubnutí. Klíčem je právě zmíněný pektin a kyselina ursolová, která se nachází ve slupce. Výzkumy naznačují, že kyselina ursolová pomáhá zvyšovat množství svalové hmoty a zároveň podporuje spalování kalorií.

  • Nízká kalorická hustota: Jablko má minimum kalorií a díky vláknině na chvíli zaplní žaludek.
  • Pomalejší vzestup cukru: Mají nízký glykemický index, takže cukr v krvi nevystřelí tak prudce jako po sladkostech. Samotné vás ale na dlouho nezasytí. Proč, vysvětlujeme níže.

Ideální konzumace je 1 až 2 středně velká jablka denně.

Proč máte po jablku hlad

Jablko je z velké části voda a ovocné cukry. Bílkoviny a tuky, které sytí nejdéle, v něm skoro nenajdete. Proto se může stát, že vám chvíli po jablečné svačině zase zakručí v břiše.

  • Rychlé trávení: Jablko se tráví poměrně rychle a jeho cukry brzy přecházejí do krve. Vláknina to sice brzdí, na dlouhé zasycení to ale samo o sobě nestačí.
  • Výkyvy cukru: Na cukr tělo reaguje vyplavením inzulinu. Jakmile hladina cukru v krvi zase klesne, hlad se vrátí, u někoho i dřív, než by čekal.
  • Chybí bílkoviny a tuky: Právě ty zpomalují vyprazdňování žaludku. Bez nich vás samotné jablko udrží sytými jen krátce.

Tip: Abyste po jablku nedostali hned hlad, nejezte ho samotné. Spojte ho s bílkovinou nebo tukem, třeba s tvarohem, bílým jogurtem, hrstí ořechů nebo plátkem sýra. Nakrájené jablko s lžící arašídového másla zasytí mnohem déle.

Jablka je nejlepší jíst dopoledne nebo na svačinu, ideálně s jogurtem či ořechy.

Kolik jablek denně sníst

Ideální dávka pro zdravého dospělého člověka jsou 1 až 2 jablka denně. To je množství, které tělu dodá dostatek vlákniny, aniž byste ho nadměrně zatěžovali ovocným cukrem.

Proč nejíst jablka večer

I když jsou zdravá, jíst je těsně před spaním nemusí být dobrý nápad. Jablka obsahují organické kyseliny, které u citlivějších osob mohou stimulovat tvorbu žaludečních šťáv a způsobit pálení žáhy nebo nadýmání. Cukr v nich obsažený navíc dodává energii, kterou tělo před spánkem už nevyužije. Ideální čas je dopoledne nebo odpolední svačina.

Jablka i hrušky jsou nejdostupnější ovoce, navíc zdravé a skvělé na moučníky

Konzumace pouze jablek z dlouhodobého hlediska způsobí vážné nutriční deficity.

Co se stane, když budu jíst jen jablka

Rozhodně se vyhněte drastickým jablečným dietám. Pokud byste jedli jen jablka, tělu by začaly chybět bílkoviny, zdravé tuky a klíčové minerály. Výsledkem by byl úbytek svalů, únava a pravděpodobně i jojo efekt. A jak už víte, samotná jablka vás navíc nezasytí na dlouho. Jsou skvělý doplněk, nikoliv náhrada pestré stravy.

Jak dát jablka do mrazáku

Jablka se mrazí velmi dobře, pokud víte jak na to. Nezmrazujte je celá. Nejprve je oloupejte (nebo nechte slupku pro více vlákniny), zbavte jádřinců a nakrájejte na plátky.

Aby nezhnědla, pokapejte je citronovou šťávou. Rozložte je na tác, nechte v mrazáku „předmrazit“ a až poté je sesypte do sáčku. Budou se vám pak skvěle odebírat po částech do smoothie nebo koláčů.

Jablka před mrazením nejprve oloupejte.

Recepty z jablek

Pokud máte dost jablek a nevíte, co s nimi, vyzkoušejte jeden (nebo více) z uvedených receptů. Je to rozhodně lepší, než nechat tuhle lahůdku zkazit se nebo ztlít na zahradě.

Recept Jablečný ocet

Jablečný ocet je v dietních kruzích skoro legenda, ale zázraky na počkání od něj nečekejte. Jeho hlavní zbraní je kyselina octová, která dokáže zpomalit vyprazdňování žaludku, díky čemuž se cítíte déle sytí a nemáte tendenci se hned po jídle „dojídat“.

Domácí jablečný ocet je poklad z ošklivých jablek. Připravíte ho snadno
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