Po jablku můžete mít hlad. Ukrývá látku, která pomáhá spalovat kalorie

Obsah
Na co je zdravé jablko
Staré anglické přísloví říká: „An apple a day keeps the doctor away“ (Jedno jablko denně a nebudete potřebovat lékaře). A není to daleko od pravdy. Jablka jsou nabitá antioxidanty, vitamínem C a draslíkem.
- Podpora srdce: Obsahují flavonoidy, které pomáhají snižovat krevní tlak a hladinu „špatného“ cholesterolu.
- Hydratují: Obsahují hodně vody.
- Trávení: Jablka prospívají především našim střevům. Díky vysokému obsahu vlákniny fungují jako „metla“ trávicího traktu. Při konzumaci jablka se uvolňuje pektin, rozpustná vláknina, která v žaludku vytváří gelovitou hmotu. Ta zpomaluje vstřebávání cukrů a tuků.
|
Jablka vydrží déle, než si myslíte. Jen je musíte dobře uskladnit
Jak pomáhají pálit tuky
Jablka jsou považována za jedno z nejlepších ovocí na hubnutí. Klíčem je právě zmíněný pektin a kyselina ursolová, která se nachází ve slupce. Výzkumy naznačují, že kyselina ursolová pomáhá zvyšovat množství svalové hmoty a zároveň podporuje spalování kalorií.
- Nízká kalorická hustota: Jablko má minimum kalorií a díky vláknině na chvíli zaplní žaludek.
- Pomalejší vzestup cukru: Mají nízký glykemický index, takže cukr v krvi nevystřelí tak prudce jako po sladkostech. Samotné vás ale na dlouho nezasytí. Proč, vysvětlujeme níže.
Proč máte po jablku hlad
Jablko je z velké části voda a ovocné cukry. Bílkoviny a tuky, které sytí nejdéle, v něm skoro nenajdete. Proto se může stát, že vám chvíli po jablečné svačině zase zakručí v břiše.
- Rychlé trávení: Jablko se tráví poměrně rychle a jeho cukry brzy přecházejí do krve. Vláknina to sice brzdí, na dlouhé zasycení to ale samo o sobě nestačí.
- Výkyvy cukru: Na cukr tělo reaguje vyplavením inzulinu. Jakmile hladina cukru v krvi zase klesne, hlad se vrátí, u někoho i dřív, než by čekal.
- Chybí bílkoviny a tuky: Právě ty zpomalují vyprazdňování žaludku. Bez nich vás samotné jablko udrží sytými jen krátce.
Tip: Abyste po jablku nedostali hned hlad, nejezte ho samotné. Spojte ho s bílkovinou nebo tukem, třeba s tvarohem, bílým jogurtem, hrstí ořechů nebo plátkem sýra. Nakrájené jablko s lžící arašídového másla zasytí mnohem déle.
Kolik jablek denně sníst
Ideální dávka pro zdravého dospělého člověka jsou 1 až 2 jablka denně. To je množství, které tělu dodá dostatek vlákniny, aniž byste ho nadměrně zatěžovali ovocným cukrem.
Proč nejíst jablka večer
I když jsou zdravá, jíst je těsně před spaním nemusí být dobrý nápad. Jablka obsahují organické kyseliny, které u citlivějších osob mohou stimulovat tvorbu žaludečních šťáv a způsobit pálení žáhy nebo nadýmání. Cukr v nich obsažený navíc dodává energii, kterou tělo před spánkem už nevyužije. Ideální čas je dopoledne nebo odpolední svačina.
|
Jablka i hrušky jsou nejdostupnější ovoce, navíc zdravé a skvělé na moučníky
Co se stane, když budu jíst jen jablka
Rozhodně se vyhněte drastickým jablečným dietám. Pokud byste jedli jen jablka, tělu by začaly chybět bílkoviny, zdravé tuky a klíčové minerály. Výsledkem by byl úbytek svalů, únava a pravděpodobně i jojo efekt. A jak už víte, samotná jablka vás navíc nezasytí na dlouho. Jsou skvělý doplněk, nikoliv náhrada pestré stravy.
Jak dát jablka do mrazáku
Jablka se mrazí velmi dobře, pokud víte jak na to. Nezmrazujte je celá. Nejprve je oloupejte (nebo nechte slupku pro více vlákniny), zbavte jádřinců a nakrájejte na plátky.
Aby nezhnědla, pokapejte je citronovou šťávou. Rozložte je na tác, nechte v mrazáku „předmrazit“ a až poté je sesypte do sáčku. Budou se vám pak skvěle odebírat po částech do smoothie nebo koláčů.
Recepty z jablek
Pokud máte dost jablek a nevíte, co s nimi, vyzkoušejte jeden (nebo více) z uvedených receptů. Je to rozhodně lepší, než nechat tuhle lahůdku zkazit se nebo ztlít na zahradě.
- Pečené kuře s nádivkou z jablek a hrušek,
- karamelizovaný jablečný koláč z křehkého těsta,
- růžičky z jablek,
- salát z pečené zeleniny a jablek,
- jablečné pyré a míchaný kompot z hrušek a jablek,
- kapr s vejmrdou,
- křížaly v horkém nápoji.
Recept Jablečný ocet
Jablečný ocet je v dietních kruzích skoro legenda, ale zázraky na počkání od něj nečekejte. Jeho hlavní zbraní je kyselina octová, která dokáže zpomalit vyprazdňování žaludku, díky čemuž se cítíte déle sytí a nemáte tendenci se hned po jídle „dojídat“.
|
Domácí jablečný ocet je poklad z ošklivých jablek. Připravíte ho snadno