Platíte tisíce v restauracích za to, co vám roste na zahradě? Pažitka dobývá michelinské menu

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Na co je dobrá pažitka
Pažitka prospívá nejen v kuchyni, ale i zdraví. Obsahuje přírodní sirné sloučeniny podobné těm, které najdeme v česneku nebo cibuli. Ty mohou přispívat k podpoře imunity a působit antibakteriálně. Díky nízkému obsahu kalorií je vhodná i při redukčním jídelníčku.
Pravidelná konzumace pažitky může podpořit:
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Jaké vitaminy má pažitka
Ačkoliv se používá v malém množství, je nutričně velmi zajímavá. Pažitka obsahuje především:
- vitamin C (podporuje imunitu a tvorbu kolagenu),
- vitamin K (důležitý pro srážlivost krve a kosti),
- vitamin A (prospívá zraku a pokožce),
- kyselinu listovou,
- minerály (draslík, vápník a železo).
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Lehké
40 min
Kdy a jak se stříhá pažitka
Sklízet ji můžete od časného jara až do podzimu, jakmile stonky dosáhnou délky cca 15–20 cm. Vždy použijte ostré nůžky nebo ostrý nůž. Seřízněte celý trs (nebo jeho část) zhruba 2–5 cm nad zemí. Nebojte se toho, pažitka velmi rychle obrazí znovu. Pokud byste stříhali jen špičky, rostlina vyběhne do květu, stonky ztvrdnou a ztratí šťavnatost.
Co s květy pažitky
Jakmile pažitka v květnu a červnu vykvete fialovými hlavičkami, většina zahrádkářů si povzdechne, protože stonky v té chvíli zdřevnatí. Jenže právě květy jsou gastronomickým pokladem. Květy mají jemně pálivou, cibulovo-česnekovou chuť s lehce nasládlým podtónem. Jak je využít?
- Do salátů a na chlebíčky: Celé květy nebo natrhané jednotlivé fialové kvítky dodají jídlu luxusní vzhled a skvělou chuť.
- Pažitkový ocet: Naplňte sklenici květy pažitky a zalijte je bílým vinným nebo jablečným octem. Po 2 týdnech ocet získá nádhernou růžovou barvu a skvělé česnekové aroma, ideální do zálivek.
- Bylinkové máslo: Nasekané květy vmíchejte do změklého másla se špetkou soli.
Kdy se pažitka přidává do jídla při vaření
Vždy až na úplný závěr! Pažitka nesnáší tepelnou úpravu. Pokud ji vhodíte do polévky nebo omáčky během varu, během pár sekund ztratí svou krásnou zelenou barvu, zplihne a hlavně přijde o veškeré vitaminy a svou typickou ostrou chuť.
Jak nejlépe uchovat čerstvou pažitku
Pokud ji nespotřebujete hned, zabalte celý trs pažitky do navlhčené papírové utěrky a vložte do plastového sáčku nebo krabičky do lednice. Takto vydrží dokonale křupavá a svěží klidně 4 až 5 dní. Nikdy ji nedávejte do lednice mokrou, jinak rychle slizne.
Jak zpracovat pažitku na zimu
Pažitka je nejlepší čerstvá, ale s příchodem mrazů její sezóna končí. Jak si její chuť uchovat na zimu? Zapomeňte na sušení. Sušená pažitka ztrácí veškeré aroma, barvu i vitaminy a chutná jako seno. Zvolte raději tyto metody:
- Mrazení: Pažitku omyjte, důkladně osušte (to je zásadní krok, jinak zmrzne v jednu velkou hroudu) a nadrobno nasekejte. Sesypte ji do plastové krabičky nebo zipového sáčku a dejte do mrazáku. V zimě pak jen odeberete potřebné množství.
- Konzervace v soli: Nasekanou pažitku promíchejte v misce s hrubozrnnou solí (v poměru zhruba 4 díly pažitky na 1 díl soli). Napěchujte do čisté skleničky, uzavřete a skladujte v lednici. Sůl pažitku spolehlivě konzervuje, bylinka neztratí barvu ani chuť. Pozor: při následném vaření už jídlo dosolujte opatrně!
- Pažitkový olej: Rozmixujte čerstvou pažitku s kvalitním slunečnicovým nebo olivovým olejem a přeceďte přes plátýnko. Získáte nádherně zelený, aromatický olej, který pozvedne každé zimní jídlo na michelinskou úroveň.
Pesto z pažitky
Je naprosto skvělé! Protože je ale pažitka sama o sobě hodně ostrá a výrazná, je lepší ji v pestu zkombinovat napůl s jemnější bylinkou. Skvěle funguje hladkolistá petrželka nebo baby špenát. Pak už stačí přidat jen slunečnicová nebo piniová semínka, parmazán, kvalitní olej a kapku citronové šťávy.
Recepty s čerstvou pažitkou
- Vajíčková pomazánka s citronovou kůrou a pažitkou
- Krevety s pažitkovým pestem
- Klasická vejce do skla s čerstvou pažitkou
- Smažená vejce s pažitkovou omáčkou
- Tříbarevné sýrové kuličky z parmazánu a goudy