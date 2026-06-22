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Platíte tisíce v restauracích za to, co vám roste na zahradě? Pažitka dobývá michelinské menu

Petra Burgrová
  4:40
Když se řekne pažitka, většina z nás si představí klasiku na chlebu s máslem nebo zelené sypání do poctivého vývaru. Tahle nenápadná bylinka ale skrývá mnohem větší potenciál.

Pažitka | foto: Depositphotos

Obsah

Na co je dobrá pažitka

Pažitka prospívá nejen v kuchyni, ale i zdraví. Obsahuje přírodní sirné sloučeniny podobné těm, které najdeme v česneku nebo cibuli. Ty mohou přispívat k podpoře imunity a působit antibakteriálně. Díky nízkému obsahu kalorií je vhodná i při redukčním jídelníčku.

Pravidelná konzumace pažitky může podpořit:

Taky kupujete bazalku v květináči a za pár dní je po ní? Naučíme vás, které bylinky sušit a které dát do mrazáku

Pažitka perfektně ozdobí každý talíř.

Jaké vitaminy má pažitka

Ačkoliv se používá v malém množství, je nutričně velmi zajímavá. Pažitka obsahuje především:

  • vitamin C (podporuje imunitu a tvorbu kolagenu),
  • vitamin K (důležitý pro srážlivost krve a kosti),
  • vitamin A (prospívá zraku a pokožce),
  • kyselinu listovou,
  • minerály (draslík, vápník a železo).
Pečené brambory s rozmarýnem

Brambory pečené vcelku s česnekem, rozmarýnem a pažitkovým dipem – Klasika na rodinný stůl

Recept

Lehké

40 min

Pažitka patří k nejpoužívanějším kuchyňským bylinkám.

Kdy a jak se stříhá pažitka

Sklízet ji můžete od časného jara až do podzimu, jakmile stonky dosáhnou délky cca 15–20 cm. Vždy použijte ostré nůžky nebo ostrý nůž. Seřízněte celý trs (nebo jeho část) zhruba 2–5 cm nad zemí. Nebojte se toho, pažitka velmi rychle obrazí znovu. Pokud byste stříhali jen špičky, rostlina vyběhne do květu, stonky ztvrdnou a ztratí šťavnatost.

Květákovo-pažitkové krokety

Květákovo-pažitkové krokety

Recept

Střední

60 min

Šnytlík zdobí nejen talíře ale i zahradu.

Co s květy pažitky

Jakmile pažitka v květnu a červnu vykvete fialovými hlavičkami, většina zahrádkářů si povzdechne, protože stonky v té chvíli zdřevnatí. Jenže právě květy jsou gastronomickým pokladem. Květy mají jemně pálivou, cibulovo-česnekovou chuť s lehce nasládlým podtónem. Jak je využít?

  • Do salátů a na chlebíčky: Celé květy nebo natrhané jednotlivé fialové kvítky dodají jídlu luxusní vzhled a skvělou chuť.
  • Pažitkový ocet: Naplňte sklenici květy pažitky a zalijte je bílým vinným nebo jablečným octem. Po 2 týdnech ocet získá nádhernou růžovou barvu a skvělé česnekové aroma, ideální do zálivek.
  • Bylinkové máslo: Nasekané květy vmíchejte do změklého másla se špetkou soli.
Krůtí řízky s bramborami a pažitkovo-mandlovým pestem

Krůtí řízky s bramborami a pažitkovo-mandlovým pestem

Recept

Střední

60 min

Čerstvé bylinky dodají jídlu skvělou chuť.

Kdy se pažitka přidává do jídla při vaření

Vždy až na úplný závěr! Pažitka nesnáší tepelnou úpravu. Pokud ji vhodíte do polévky nebo omáčky během varu, během pár sekund ztratí svou krásnou zelenou barvu, zplihne a hlavně přijde o veškeré vitaminy a svou typickou ostrou chuť.

Jak nejlépe uchovat čerstvou pažitku

Pokud ji nespotřebujete hned, zabalte celý trs pažitky do navlhčené papírové utěrky a vložte do plastového sáčku nebo krabičky do lednice. Takto vydrží dokonale křupavá a svěží klidně 4 až 5 dní. Nikdy ji nedávejte do lednice mokrou, jinak rychle slizne.

Chřest s pažitkovou omáčkou

Chřest s pažitkovou omáčkou

Recept

Lehké

30 min

Všechny bylinky vždy krájejte ostrým nožem.

Jak zpracovat pažitku na zimu

Pažitka je nejlepší čerstvá, ale s příchodem mrazů její sezóna končí. Jak si její chuť uchovat na zimu? Zapomeňte na sušení. Sušená pažitka ztrácí veškeré aroma, barvu i vitaminy a chutná jako seno. Zvolte raději tyto metody:

  1. Mrazení: Pažitku omyjte, důkladně osušte (to je zásadní krok, jinak zmrzne v jednu velkou hroudu) a nadrobno nasekejte. Sesypte ji do plastové krabičky nebo zipového sáčku a dejte do mrazáku. V zimě pak jen odeberete potřebné množství.
  2. Konzervace v soli: Nasekanou pažitku promíchejte v misce s hrubozrnnou solí (v poměru zhruba 4 díly pažitky na 1 díl soli). Napěchujte do čisté skleničky, uzavřete a skladujte v lednici. Sůl pažitku spolehlivě konzervuje, bylinka neztratí barvu ani chuť. Pozor: při následném vaření už jídlo dosolujte opatrně!
  3. Pažitkový olej: Rozmixujte čerstvou pažitku s kvalitním slunečnicovým nebo olivovým olejem a přeceďte přes plátýnko. Získáte nádherně zelený, aromatický olej, který pozvedne každé zimní jídlo na michelinskou úroveň.
Toasty s pažitkovou pomazánkou

Toasty s pažitkovou pomazánkou

Recept

Lehké

20 min

Pažitkové pesto

Pesto z pažitky

Je naprosto skvělé! Protože je ale pažitka sama o sobě hodně ostrá a výrazná, je lepší ji v pestu zkombinovat napůl s jemnější bylinkou. Skvěle funguje hladkolistá petrželka nebo baby špenát. Pak už stačí přidat jen slunečnicová nebo piniová semínka, parmazán, kvalitní olej a kapku citronové šťávy.

Pažitkové pesto

Pažitkové pesto

Recept

Lehké

5 min

Vaječná pomazánka s křenem wasabi

Recepty s čerstvou pažitkou

Pažitkové krekry s pažitkovou pomazánkou

Pažitkové krekry s pažitkovou pomazánkou

Recept

Lehké

45 min
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