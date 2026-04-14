„Pizza za litr? Děkuji, nechci!“ Coachella 2026 čelí kritice za zcela skandální ceny jídla a pití

Klára Pěnkavová
  15:23aktualizováno  17:29
Vedle hvězdného line-upu v čele se Sabrinou Carpenter, Justinem Bieberem nebo Karol G letošní Coachellu ovládlo spíše jiné téma, a to ceny na stáncích. Návštěvníci sdílejí účtenky, které budí spíš zděšení než chuť k jídlu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Malé porce, velké ceny

Zatímco hudební program letošního Coachella patří k nejvýraznějším za poslední roky a zahrnuje i jména jako The XX, The Strokes a Major Lazer, online debata se stáčí jinam.

Jedna z návštěvnic hudebního festivalu Coachella 2026 sdílela na sociálních sítích účtenky za jídlo v hodnotě více než 1 150 Kč. Šlo o nudle za zhruba 530 Kč (23 USD) a Carne asada hranolky za asi 640 Kč (28 USD). Sama přiznala, že porce byla malá i na ni.

Podobně působí i další festivalová menu. Poke bowl ve stánku Sweetfin vyjde na přibližně 530 Kč (23 USD), kuřecí sendvič s hranolky u Dave’s Hot Chicken na asi 690 Kč (30 USD). I obyčejné hranolky stojí neskutečných 280 Kč (12 USD), nudle zhruba 410 Kč (18 USD).

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Komentáře pod příspěvky se nesou spíš v duchu úlevy, že čtenáři letos na festival sami nejeli. Časté jsou poznámky, že by si akci neužili ani zadarmo.

Občerstvení na letošním hudebním festivalu Coachella je velkým zklamáním.

Virální pizza a káva za 350 korun

Největší pozornost vzbudilo video, ve kterém návštěvník Pablo Tamayo ukázal dvě pizzy a plechovku Coca-Coly za přibližně 940 Kč (41 USD). Po ochutnání jídlo popsal jako „studenou rajčatovou omáčku na těstě“, což jen posílilo další negativní reakce. V komentářích se objevily výpočty ceny za každé sousto i ironické poznámky, že za podobnou částku by lidé raději nejedli vůbec.

Podobně rezonují i ceny nápojů. Trojice káv za asi 1 150 Kč (50 USD) – tedy jedna vychází zhruba na 350 Kč, vyvolala další vlnu kritiky. Lidé srovnávají festival s letišti a shodují se, že ani tam už káva není tak předražená.

Coachella 2026 je tak nejen přehlídkou hudby a stylu, ale i symbolem toho, kam až se mohou zcela skandálně vyšplhat ceny festivalového jídla.

recepty.idnescz

Coachella je jeden z nejikoničtějších hudebních festivalů, který se každoročně koná v kalifornské poušti. Ale kromě nezapomenutelných koncertů a zážitků si návštěvníci musejí dát pozor i na ceny jídla.

Co si o tom myslíte? Jsou ceny podle vás přehnané nebo to k festivalovému zážitku patří?

Getty Images/Kevin Mazur, TT/@thisisntpablo, IG/@james_suer_realtor_, IG/@foodwithmichel, Profimedia

14. dubna 2026 v 10:20, příspěvek archivován: 14. dubna 2026 v 15:24
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: jídlo, hranolky, Káva, pití

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.