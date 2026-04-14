„Pizza za litr? Děkuji, nechci!“ Coachella 2026 čelí kritice za zcela skandální ceny jídla a pití

Malé porce, velké ceny
Zatímco hudební program letošního Coachella patří k nejvýraznějším za poslední roky a zahrnuje i jména jako The XX, The Strokes a Major Lazer, online debata se stáčí jinam.
Jedna z návštěvnic hudebního festivalu Coachella 2026 sdílela na sociálních sítích účtenky za jídlo v hodnotě více než 1 150 Kč. Šlo o nudle za zhruba 530 Kč (23 USD) a Carne asada hranolky za asi 640 Kč (28 USD). Sama přiznala, že porce byla malá i na ni.
Podobně působí i další festivalová menu. Poke bowl ve stánku Sweetfin vyjde na přibližně 530 Kč (23 USD), kuřecí sendvič s hranolky u Dave’s Hot Chicken na asi 690 Kč (30 USD). I obyčejné hranolky stojí neskutečných 280 Kč (12 USD), nudle zhruba 410 Kč (18 USD).
Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Komentáře pod příspěvky se nesou spíš v duchu úlevy, že čtenáři letos na festival sami nejeli. Časté jsou poznámky, že by si akci neužili ani zadarmo.
Virální pizza a káva za 350 korun
Největší pozornost vzbudilo video, ve kterém návštěvník Pablo Tamayo ukázal dvě pizzy a plechovku Coca-Coly za přibližně 940 Kč (41 USD). Po ochutnání jídlo popsal jako „studenou rajčatovou omáčku na těstě“, což jen posílilo další negativní reakce. V komentářích se objevily výpočty ceny za každé sousto i ironické poznámky, že za podobnou částku by lidé raději nejedli vůbec.
Podobně rezonují i ceny nápojů. Trojice káv za asi 1 150 Kč (50 USD) – tedy jedna vychází zhruba na 350 Kč, vyvolala další vlnu kritiky. Lidé srovnávají festival s letišti a shodují se, že ani tam už káva není tak předražená.
Coachella 2026 je tak nejen přehlídkou hudby a stylu, ale i symbolem toho, kam až se mohou zcela skandálně vyšplhat ceny festivalového jídla.