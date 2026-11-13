Pivo v kuchyni
Dnešní pohled na pivo je jasný: osvěžení po práci, společník k fotbalu nebo přípitek k večeři. Před několika stovkami let to ale byla úplně jiná disciplína. V dobách, kdy čistá voda nebyla samozřejmostí, představovalo pivo bezpečný, vysoce výživný zdroj tekutin i kalorií.
Spojení „tekutý chléb“ nebylo jen metaforou. Pivní polévka se dříve běžně jedla ráno. Sytila dělníky před těžkou šichtou, dodávala sílu mnichům během přísných půstů a naši předkové na ni nedali dopustit. Zatímco chudší vrstvy si vystačily s pivem, chlebem a kmínem, v zámožnějších kuchyních se polévka zjemňovala žloutky, smetanou či máslem.
Jaké pivo na pivní polévku vybrat
Základní poučka zní: uvařte ji jen z takového piva, které vám chutná i samotné.
- Světlý ležák (11° nebo 12°): dodá polévce říz, tradiční chmelovou hořkost a jasný šmrnc.
- Tmavá a polotmavá piva: jestli máte raději plnější, kulatější chuť s karamelovými tóny, sáhněte po polotmavém nebo tmavém pivu.
Vařením se pivo nemění k lepšímu, chmelová hořkost naopak ještě zesílí.
Recept Pivní polévka
- 400 g tvrdého chleba
- 1000 ml světlého piva
- 40 g másla
- 1 lžička kmínu
- 2 ks žloutky
- 250 ml zakysané smetany
- 2 plátky staršího chleba
- 2 lžíce oleje nebo sádla
- 2 lžíce sekané petrželky
- Chléb rozdrobíme a vsypeme do hrnce. Zalijeme ho pivem a necháme nabobtnat.
- Základ na polévku přivedeme k varu. Rozpustíme v něm máslo, přidáme kmín a na mírném ohni vaříme, dokud se chléb nerozvaří.
- Polévku propasírujeme. Vmícháme do ní žloutky rozšlehané ve smetaně a už ji jen prohřejeme (nevaříme!).
- Plátky staršího chleba nakrájíme na kostičky a na pánvi je na oleji nebo sádle opečeme dozlatova. Polévku rozdělíme na talíře a každou porci ozdobíme krutony a petrželkou.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 35 minut