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Pivní polévka k snídani sytila dělníky i mnichy. Jaké pivo na ni vybrat

Petra Burgrová
  4:49
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Pivní polévka se sýrem | foto: Martin ŠpeldaKulinární studio MAFRA

Pivo nemusí patřit jen do půllitru, své místo má i v hrnci na plotně. Pivní polévka se připravovala už před několika staletími a v různých podobách se vaří dodnes. Základem je pivo a chléb, často se přidávají vejce a smetana, ale recepty se liší podle krajů i rodinných zvyklostí. Někde se přidává hovězí maso, jinde zázvor, citron nebo koření.

Pivo v kuchyni

Dnešní pohled na pivo je jasný: osvěžení po práci, společník k fotbalu nebo přípitek k večeři. Před několika stovkami let to ale byla úplně jiná disciplína. V dobách, kdy čistá voda nebyla samozřejmostí, představovalo pivo bezpečný, vysoce výživný zdroj tekutin i kalorií.

Spojení „tekutý chléb“ nebylo jen metaforou. Pivní polévka se dříve běžně jedla ráno. Sytila dělníky před těžkou šichtou, dodávala sílu mnichům během přísných půstů a naši předkové na ni nedali dopustit. Zatímco chudší vrstvy si vystačily s pivem, chlebem a kmínem, v zámožnějších kuchyních se polévka zjemňovala žloutky, smetanou či máslem.

Pivní polévka se sýrem

Pivní polévka se sýrem

Recept

Střední

50 min

Jaké pivo na pivní polévku vybrat

Základní poučka zní: uvařte ji jen z takového piva, které vám chutná i samotné.

  • Světlý ležák (11° nebo 12°): dodá polévce říz, tradiční chmelovou hořkost a jasný šmrnc.
  • Tmavá a polotmavá piva: jestli máte raději plnější, kulatější chuť s karamelovými tóny, sáhněte po polotmavém nebo tmavém pivu.

Vařením se pivo nemění k lepšímu, chmelová hořkost naopak ještě zesílí.

Pivní polévka s pórkem

Pivní polévka s pórkem

Recept

Lehké

40 min

Pivní polévka

Recept Pivní polévka

    1. Chléb rozdrobíme a vsypeme do hrnce. Zalijeme ho pivem a necháme nabobtnat.
    2. Základ na polévku přivedeme k varu. Rozpustíme v něm máslo, přidáme kmín a na mírném ohni vaříme, dokud se chléb nerozvaří.
    3. Polévku propasírujeme. Vmícháme do ní žloutky rozšlehané ve smetaně a už ji jen prohřejeme (nevaříme!).
    4. Plátky staršího chleba nakrájíme na kostičky a na pánvi je na oleji nebo sádle opečeme dozlatova. Polévku rozdělíme na talíře a každou porci ozdobíme krutony a petrželkou.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 35 minut

Pivní polévka

Staročeská pivní polévka se žloutkem a krutony – Tradiční zahřívací recept podle babičky

Recept

Lehké

15 min
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