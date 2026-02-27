Co dát do pita chleba? 5 nejoblíbenějších náplní z celého světa

Klára Pěnkavová
  5:30
Pita chléb patří mezi nejstarší pečivo světa a zároveň mezi nejuniverzálnější. Jak si připravit jednoduchý pita chléb doma? A s čím vším ho podávat? S tím vším vám poradíme.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Co je pita a odkud pochází

Pita je kulatá a plochá, lehce nakynutá placka, která se při pečení nafoukne a vytvoří uvnitř dutinu – typickou kapsu. Právě díky ní je pita chléb ideální k plnění masem, zeleninou, sýry i různými pomazánkami.

Samotné slovo pita pochází z řečtiny a znamená placka nebo koláč, přesto je dnes pita chleba neodmyslitelně spojován především s kuchyní Blízkého východu.

Historie pita chleba sahá podle odborných zdrojů až čtrnáct tisíc let zpět. Za kolébku pity se považuje především oblast Mezopotámie a všechny archeologické nálezy i odborné studie potvrzují, že ploché chleby patří k nejstarším zpracovaným obilným potravinám vůbec.

Současná podoba nadýchané pity s vnitřní kapsou vznikla pravděpodobně s rozšířením uzavřených pecí typu tandoor, které dokázaly vytvořit vysokou teplotu a páru potřebnou k nafouknutí těsta.

Pita chléb

Pita chléb

Recept

Střední

50 min

Pita chleba

Jak vzniká kapsa v pita chlebu

Při pečení při velmi vysoké teplotě (370–500 °C v tradičních pecích) se voda obsažená v těstě mění na páru. Ta těsto prudce nafoukne a oddělí horní a spodní vrstvu. Po vychladnutí vznikne uvnitř kapsa, kterou můžeme snadno rozříznout a naplnit.

I domácí pita chléb v troubě dokáže tento efekt napodobit – klíčem je opravdu dobře rozpálená trouba, tenké vyválení placek a neotevírání trouby během pečení.

Jak se jí pita chleba

Možností je hned několik:

  1. Rozřízneme napůl a kapsu naplníme směsí masa, zeleniny a omáčky.
  2. Rozřízneme jen z kraje a kapsu naplníme salátem, sýrem či vegetariánskou směsí.
  3. Natrháme na kusy a používáme místo příboru k nabírání hummusu nebo tzatziki.
  4. Použijeme jako základ pro rychlou pita pizzu.
Domácí pita chléb s kuřecím masem

Domácí pita chléb s kuřecím masem

Recept

Střední

50 min

Pita chleba

Jak se ohřívá pita chléb

I když pita po vychladnutí nebo druhý den lehce ztuhne, rozhodně to neznamená, že patří do koše. Stačí jí vrátit trochu tepla a znovu změkne a zvláční. Jak na to?

  • V troubě: krátce ji prohřejeme při 170–180 °C, ideálně pár minut, aby se zahřála, ale nevysušila.
  • Na pánvi: nasucho na rozpálené pánvi ji zahřejeme z obou stran, získá zpět pružnost a lehce opečenou chuť.
  • V mikrovlnce: zabalíme ji do lehce navlhčené utěrky a ohříváme jen několik vteřin.

Co se dává do pita chleba

Díky své variabilitě jsou recepty s pita chlebem tak oblíbené po celém světě.

Masové varianty

Vegetariánské a veganské varianty

Moderní gastro

Grilovaný sýr Halloumi s tzaziki a pita chlebem

Grilovaný sýr Halloumi s tzaziki a pita chlebem

Recept

Lehké

30 min

Indický naan je asi nejznámnější variantou plackového chleba.

Pita placky po celém světě

V moderní gastronomii je pita základem street foodu – zejména gyrosu a kebabu. V Turecku a Řecku je nepostradatelná při přípravě gyrosu, na Kypru a v arabských zemích se kombinuje s falafelem, šašlikem či hummusem.

A pita rozhodně není jediným plackovým chlebem na světě. Každá kultura má svou vlastní variantu:

  • indický naan
  • turecká pide
  • arménský lavaš
  • mexická tortilla
  • etiopská indžera
Lilkový kaviár a hummus s pita chlebem

Lilkový kaviár a hummus s pita chlebem

Recept

Střední

50 min

Pita chleba

Recept Základní recept na pita chleba

  • 500 g hladké pšeničné mouky
  • 300 ml vlažné vody
  • 7 g sušeného droždí
  • 1 lžička cukru
  • 1 lžička soli
  • 2 lžíce olivového oleje
  1. Smícháme droždí s cukrem a částí vlažné vody a necháme asi 10 minut vzejít kvásek.
  2. Přidáme mouku, sůl, olej a zbytek vody a vypracujeme hladké, pružné těsto.
  3. Necháme kynout přibližně 60 minut, dokud nezdvojnásobí objem.
  4. Těsto rozdělíme na 8 dílů a vyválíme tenké pita placky o tloušťce asi 5 mm.
  5. Troubu předehřejeme na 250 °C (ideálně i s plechem uvnitř).
  6. Pečeme 5–7 minut, dokud se pita chleba nenafoukne a lehce nezezlátne.

TIP: Pokud chceme opravdu nadýchaný pita chleba s výraznou kapsou, neotevíráme během pečení troubu.

Počet porcí: 8 pita placek
Doba přípravy: cca 90 minut (včetně kynutí)

Pita kornouty

Pita kornouty

Recept

Lehké

50 min
Plněný pita chléb s orientální kuřecí směsí

Plněný pita chléb s orientální kuřecí směsí

Recept

Lehké

35 min
Vstoupit do diskuse
Témata: chléb, zelenina, těsto

Nejčtenější

Co všechno můžete udělat v horkovzdušné fritéze? 5 receptů hotových za 30 minut

Hovězí burger z grilu s domácími hranolky + stepy

Horkovzdušná trouba je skvělý pomocník v každodenní kuchyni. Díky cirkulaci horkého vzduchu připraví jídlo rychle, rovnoměrně a křupavě, aniž byste museli stát hodiny u plotny. Ukážeme vám, jak během...

Jaký si dáte? Tipy na pět „chlebíčkáren“ v Praze. Nabízí klasiku i neotřelé chutě

Chlebíčky jsou nejprodávanější položkou v lahůdkách. (28. března 2025)

Chlebíčky patří ke stálicím rychlého občerstvení, které z trhu nedokážou vytlačit ani populární fastfoody. Češi jich ročně sní několik milionů. Nabízíme pětici tipů na pražská lahůdkářství s...

Čistých patnáct: Které ovoce a zelenina mají nejméně pesticidů?

ilustrační snímek

Už více než dvě desetiletí zveřejňuje americká nezisková organizace Environmental Working Group (EWG) každoroční přehled ovoce a zeleniny podle množství pesticidních reziduí. Které běžně dostupné...

Tradiční zelňáky: Tuhle jihočeskou specialitu miluje i Josef Maršálek

Jihočeské zelňáky

Krajová specialita z okolí Budějc vám otevře nový obzor co se týče kysaného zelí. Zkuste si upéct jihočeské zelňáky, na kterých ujíždí i Josef Maršálek, který v Jižních Čechách bydlí se svým...

„Začínám se nudit,“ řekl Maršálek. Fondanty šokovaly porotu Peče celá země

Peče celá země, 8. díl

Osmý díl čtvrté řady Peče celá země patřil čokoládě. Technická výzva s čokoládovým fondantem i kreativní výzva s čokoládovými dorty přinesly nečekaně vysokou úroveň i historický moment sezony.

Víkendové pečení se SweetBurg: Nejlepší vláčná mramorová bábovka z hrnečku a limetkové mini bábovky

Bábovka s krémem a ovocem

Bábovka je klasika, která nikdy nezklame – a přitom ji zvládne opravdu každý. V dnešním díle Víkendového pečení se Sweet Burg si upečeme vláčnou hrníčkovou bábovku a také mini bábovičky v ořechové a...

27. února 2026  6:20

Co dát do pita chleba? 5 nejoblíbenějších náplní z celého světa

Pita chleba

Pita chléb patří mezi nejstarší pečivo světa a zároveň mezi nejuniverzálnější. Jak si připravit jednoduchý pita chléb doma? A s čím vším ho podávat? S tím vším vám poradíme.

27. února 2026  5:30

Zapomeňte na biohacking: Lidé z Modrých zón znají recept na dlouhověkost bez drahých doplňků

Ilustrační snímek

Zapomeňte na předražené pilulky a složité návody na „vylepšování“ těla. Cesta k vitální stovce nezačíná v laboratoři, ale u vás na talíři. Představíme vám obyčejné potraviny s neobyčejnou silou,...

27. února 2026

Zdravé chlebíčky s avokádem: Recept na luxusní pohoštění, které chutná i vypadá skvěle

Zdravé chlebíčky s avokádem
Recept

Lehké

20 min

Existuje jen málo věcí, které k sobě ladí tak dokonale jako čerstvě rozpečená, křupavá ciabatta a...

Vepřová pečeně na zázvoru s pivem: Poctivý recept pro chlapy i gurmány

Vepřová pečeně na zázvoru s pivem
Recept

Střední

180 min

Zapomeňte na vysušené maso bez nápadu. Díky pivu získá omáčka neuvěřitelnou hloubku a karamelový...

Inspekce objevila potravinu, kterou výrobci falšují. Která to je a jak jim nenaletět?

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v českých obchodech falšované medy. Nešlo přitom o drobnou chybu v označení – laboratorní testy prokázaly látky, které do pravého medu vůbec...

26. února 2026  9:50

Co pomáhá na bolest hlavy a migrénu? Potraviny a nápoje pro rychlou úlevu

Bolest hlavy? Pomoci mohou potraviny.

Migréna a bolesti hlavy dokážou výrazně ovlivnit kvalitu života, ale víte, že to, co jíme a pijeme, může mít velký vliv na jejich vznik a průběh? Zjistěte, jak správná strava a pitný režim mohou být...

26. února 2026  9:46

Nejlepší pečená jablka s křupavou drobenkou: Rychlý dezert, který chutná jako od babičky

Pečená jablka s drobenkou
Recept

Lehké

50 min

Stačí pár jablek ze špajzu, hrst ořechů, skořice a ta nejkřupavější drobenka na světě. Výsledkem je...

Dýňová polévka podle Pauluse nenudí! Je plná koření a chutí

Dýňová polévka je výborná nejen během podzimu. Zahřeje v každý chladný den!

Dýňová polévka je krémová klasika, na kterou jsme si už zvykli. Já ji moc ráda vařím podle Romana Pauluse. Vyzkoušejte sváteční dýňovou polévku plnou zajímavých chutí.

26. února 2026  4:40

Vaříte na teflonu? Zjistěte, proč byste měli přemýšlet o změně

Budete-li používat dlouho teflonovou pánev, zvyšuje se riziko oděru, a tím i...

Teflon je v kuchyních běžně používaný materiál, ale stále více lidí hledá alternativy, které jsou šetrnější ke zdraví a životnímu prostředí. Co se uvolňuje z teflonu a jaké jsou možnosti, jak vařit...

26. února 2026

Příznaky a dieta u Crohnovy choroby: Jak zjistit diagnózu včas a ovlivnit délku svého života

Crohnova choroba je nepříjemné onemocnění, které provází celá řada příznaků....

Crohnova choroba dokáže výrazně ovlivnit každodenní fungování — a jídelníček hraje v jejím zvládání klíčovou roli. Jak vypadá dieta při tomto onemocnění, co pacientům obvykle prospívá a jaké principy...

26. února 2026  3:30

Vláčný mrkvový dort s krémem z mascarpone: Nejlepší recept, který se vždycky povede

Mrkvový dort
Recept

Střední

90 min

Zapomeňte na suché korpusy bez chuti. Tenhle dort je symfonií vláčného těsta vonícího po skořici,...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.