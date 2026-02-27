Obsah
Co je pita a odkud pochází
Pita je kulatá a plochá, lehce nakynutá placka, která se při pečení nafoukne a vytvoří uvnitř dutinu – typickou kapsu. Právě díky ní je pita chléb ideální k plnění masem, zeleninou, sýry i různými pomazánkami.
Samotné slovo pita pochází z řečtiny a znamená placka nebo koláč, přesto je dnes pita chleba neodmyslitelně spojován především s kuchyní Blízkého východu.
Historie pita chleba sahá podle odborných zdrojů až čtrnáct tisíc let zpět. Za kolébku pity se považuje především oblast Mezopotámie a všechny archeologické nálezy i odborné studie potvrzují, že ploché chleby patří k nejstarším zpracovaným obilným potravinám vůbec.
Současná podoba nadýchané pity s vnitřní kapsou vznikla pravděpodobně s rozšířením uzavřených pecí typu tandoor, které dokázaly vytvořit vysokou teplotu a páru potřebnou k nafouknutí těsta.
Jak vzniká kapsa v pita chlebu
Při pečení při velmi vysoké teplotě (370–500 °C v tradičních pecích) se voda obsažená v těstě mění na páru. Ta těsto prudce nafoukne a oddělí horní a spodní vrstvu. Po vychladnutí vznikne uvnitř kapsa, kterou můžeme snadno rozříznout a naplnit.
I domácí pita chléb v troubě dokáže tento efekt napodobit – klíčem je opravdu dobře rozpálená trouba, tenké vyválení placek a neotevírání trouby během pečení.
Jak se jí pita chleba
Možností je hned několik:
- Rozřízneme napůl a kapsu naplníme směsí masa, zeleniny a omáčky.
- Rozřízneme jen z kraje a kapsu naplníme salátem, sýrem či vegetariánskou směsí.
- Natrháme na kusy a používáme místo příboru k nabírání hummusu nebo tzatziki.
- Použijeme jako základ pro rychlou pita pizzu.
Jak se ohřívá pita chléb
I když pita po vychladnutí nebo druhý den lehce ztuhne, rozhodně to neznamená, že patří do koše. Stačí jí vrátit trochu tepla a znovu změkne a zvláční. Jak na to?
- V troubě: krátce ji prohřejeme při 170–180 °C, ideálně pár minut, aby se zahřála, ale nevysušila.
- Na pánvi: nasucho na rozpálené pánvi ji zahřejeme z obou stran, získá zpět pružnost a lehce opečenou chuť.
- V mikrovlnce: zabalíme ji do lehce navlhčené utěrky a ohříváme jen několik vteřin.
Co se dává do pita chleba
Díky své variabilitě jsou recepty s pita chlebem tak oblíbené po celém světě.
Masové varianty
- kuřecí shawarma
- hovězí kebab
- gyros
- grilovaný šašlik
Vegetariánské a veganské varianty
- falafel
- hummus a grilovaná zelenina
- baba ghanoush (lilkový kaviár)
- tofu nebo tempeh
Moderní gastro
- Caesar salát v pitě
- omeleta s bramborami
- halloumi se zeleninou
- pita jako základ pro rychlou pizzu
Pita placky po celém světě
V moderní gastronomii je pita základem street foodu – zejména gyrosu a kebabu. V Turecku a Řecku je nepostradatelná při přípravě gyrosu, na Kypru a v arabských zemích se kombinuje s falafelem, šašlikem či hummusem.
A pita rozhodně není jediným plackovým chlebem na světě. Každá kultura má svou vlastní variantu:
- indický naan
- turecká pide
- arménský lavaš
- mexická tortilla
- etiopská indžera
Recept Základní recept na pita chleba
- 500 g hladké pšeničné mouky
- 300 ml vlažné vody
- 7 g sušeného droždí
- 1 lžička cukru
- 1 lžička soli
- 2 lžíce olivového oleje
- Smícháme droždí s cukrem a částí vlažné vody a necháme asi 10 minut vzejít kvásek.
- Přidáme mouku, sůl, olej a zbytek vody a vypracujeme hladké, pružné těsto.
- Necháme kynout přibližně 60 minut, dokud nezdvojnásobí objem.
- Těsto rozdělíme na 8 dílů a vyválíme tenké pita placky o tloušťce asi 5 mm.
- Troubu předehřejeme na 250 °C (ideálně i s plechem uvnitř).
- Pečeme 5–7 minut, dokud se pita chleba nenafoukne a lehce nezezlátne.
TIP: Pokud chceme opravdu nadýchaný pita chleba s výraznou kapsou, neotevíráme během pečení troubu.
Počet porcí: 8 pita placek
Doba přípravy: cca 90 minut (včetně kynutí)