Pít olivový olej s citronem nalačno? Pravda o tekutém zlatě pro srdce a trávení

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Na co je zdravý olivový olej
Proč pít nalačno olivový olej s citronem?
Spojení lžíce olivového oleje a pár kapek citronové šťávy po ránu je skvělý detoxikační rituál. Citron stimuluje trávicí enzymy a játra, zatímco olej promaže střeva a usnadní vylučování toxinů. Navíc to chutná mnohem lépe než samotný olej.
Olivový olej je nabitý antioxidanty, vitamíny (zejména E a K) a zdravými mononenasycenými mastnými kyselinami (hlavně kyselinou olejovou).
- Ochrana srdce a cév: Pomáhá snižovat „špatný“ LDL cholesterol a naopak zvyšuje ten „dobrý“ HDL. Udržuje cévy pružné a snižuje riziko infarktu.
- Bezproblémové trávení: Působí jako jemné přírodní projímadlo, podporuje činnost žlučníku a chrání žaludeční sliznici před překyselením a vředy.
- Boj proti zánětům: Obsahuje látku oleocanthal, která má prokazatelné protizánětlivé účinky srovnatelné s některými léky na bolest.
Jak vybrat ten nejlepší olivový olej
Není olej jako olej. Pokud chcete pro své zdraví maximum, vždy sázejte na Extra panenský olivový olej (Extra Virgin). Je to nejvyšší kvalita, která se získává čistě mechanickým lisováním za studena, bez použití chemie.
Jemná okurková polévka s jogurtem, česnekem a olivovým olejem – Zdravý a lehký letní oběd
Lehké
15 min
Jak se pozná kvalitní olivový olej
- Hledejte tmavé sklo: Světlo olej znehodnocuje. Kvalitní výrobce ho nikdy nedá do průhledného plastu nebo čirého skla.
- Specifická chuť: Dobrý olej by měl v krku lehce škrábat nebo pálit (to značí vysoký obsah zdravých antioxidantů) a vonět po trávě, bylinkách nebo rajčatech.
- Údaj o sklizni: Na etiketě hledejte nejen datum spotřeby, ale i konkrétní rok sklizně. Čím čerstvější, tím lepší.
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Máte doma oliváč otevřený déle jak 3 měsíce? Pak vás ani extra virgin nezachrání
Kde se vyrábí nejlepší olivový olej
Tradičními velmocemi jsou Španělsko, Itálie a Řecko. Každá země má trochu jiný profil. Řecké oleje bývají velmi ovocné a jemné, toskánské z Itálie zase pikantnější a travnaté. Skvělé a vysoce oceňované oleje dnes najdete také v Chorvatsku (oblast Istrie) nebo v Portugalsku. Nejlepší je ten, který vám osobně nejvíc chutná a splňuje kritéria kvality výše.
Pravý šopský salát s balkánským sýrem a olivovým olejem – Osvěžující zeleninová klasika
Lehké
15 min
Kolik denně olivového oleje
Pro dosažení zdravotních benefitů se doporučuje konzumovat 1 až 2 polévkové lžíce (cca 15–30 ml) denně. Nezapomínejte však, že je to stále tuk (byť zdravý), takže má vysokou energetickou hodnotu.
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Jak vybrat olivový olej v supermarketu. Cena není jediný ukazatel
Smažení na olivovém oleji
Dlouho se tvrdilo, že extra panenský olivový olej na pánev nepatří. Opak je pravdou. Kvalitní extra panenský olivový olej má kouřový bod okolo 190–210 °C. Vzhledem k tomu, že běžné domácí smažení a restování probíhá při teplotách do 180 °C, je pro teplou kuchyni velmi stabilní a bezpečný.
Klidně na olivovém oleji orestujte zeleninu, maso nebo ho přidejte do pečení. Na dlouhé a hluboké fritování je ho však škoda, tam kvůli vysoké teplotě přicházíte o ty nejcennější látky, pro které si ho kupujeme.
Klasické Gazpacho s olivovým olejem a krutony – Originální španělská receptura v misce
Lehké
30 min
Recepty S kvalitním olivovým olejem
- Pravý řecký salát se sýrem feta a olivami
- Zavařovaný česnek ve víně s tymiánem a olivovým olejem
- Lehký ředkvičkový salát s řeřichou
- Chleba se slaninou na špejli
- Domácí bruschetta
Sýrovo-česneková trhací bageta – trhací bageta naplněná sýrem, česnekem, petrželkou a olivovým olejem
Střední
25 min