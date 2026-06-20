Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pít olivový olej s citronem nalačno? Pravda o tekutém zlatě pro srdce a trávení

Petra Burgrová
  5:00
Už starověký lékař Hippokratés mluvil o olivovém oleji jako o „tekutém zlatě“. A nemýlil se. Tento středomořský zázrak není jen obyčejným tukem na vaření, je to doslova elixír zdraví, který by neměl chybět v žádné kuchyni.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Na co je zdravý olivový olej

Proč pít nalačno olivový olej s citronem?

Spojení lžíce olivového oleje a pár kapek citronové šťávy po ránu je skvělý detoxikační rituál. Citron stimuluje trávicí enzymy a játra, zatímco olej promaže střeva a usnadní vylučování toxinů. Navíc to chutná mnohem lépe než samotný olej.

Olivový olej je nabitý antioxidanty, vitamíny (zejména E a K) a zdravými mononenasycenými mastnými kyselinami (hlavně kyselinou olejovou).

  • Ochrana srdce a cév: Pomáhá snižovat „špatný“ LDL cholesterol a naopak zvyšuje ten „dobrý“ HDL. Udržuje cévy pružné a snižuje riziko infarktu.
  • Bezproblémové trávení: Působí jako jemné přírodní projímadlo, podporuje činnost žlučníku a chrání žaludeční sliznici před překyselením a vředy.
  • Boj proti zánětům: Obsahuje látku oleocanthal, která má prokazatelné protizánětlivé účinky srovnatelné s některými léky na bolest.
Domácí granola s olivovým olejem a solí

Domácí granola s olivovým olejem a solí

Recept

Střední

40 min

Sklizeň oliv obvykle probíhá od října do února.

Jak vybrat ten nejlepší olivový olej

Není olej jako olej. Pokud chcete pro své zdraví maximum, vždy sázejte na Extra panenský olivový olej (Extra Virgin). Je to nejvyšší kvalita, která se získává čistě mechanickým lisováním za studena, bez použití chemie.

Tarator (bulharská studená polévka)

Jemná okurková polévka s jogurtem, česnekem a olivovým olejem – Zdravý a lehký letní oběd

Recept

Lehké

15 min

Jak se pozná kvalitní olivový olej

  1. Hledejte tmavé sklo: Světlo olej znehodnocuje. Kvalitní výrobce ho nikdy nedá do průhledného plastu nebo čirého skla.
  2. Specifická chuť: Dobrý olej by měl v krku lehce škrábat nebo pálit (to značí vysoký obsah zdravých antioxidantů) a vonět po trávě, bylinkách nebo rajčatech.
  3. Údaj o sklizni: Na etiketě hledejte nejen datum spotřeby, ale i konkrétní rok sklizně. Čím čerstvější, tím lepší.

Máte doma oliváč otevřený déle jak 3 měsíce? Pak vás ani extra virgin nezachrání

Tradičními velmocemi jsou Španělsko, Itálie a Řecko.

Kde se vyrábí nejlepší olivový olej

Tradičními velmocemi jsou Španělsko, Itálie a Řecko. Každá země má trochu jiný profil. Řecké oleje bývají velmi ovocné a jemné, toskánské z Itálie zase pikantnější a travnaté. Skvělé a vysoce oceňované oleje dnes najdete také v Chorvatsku (oblast Istrie) nebo v Portugalsku. Nejlepší je ten, který vám osobně nejvíc chutná a splňuje kritéria kvality výše.

Šopský salát

Pravý šopský salát s balkánským sýrem a olivovým olejem – Osvěžující zeleninová klasika

Recept

Lehké

15 min

Kolik denně olivového oleje

Pro dosažení zdravotních benefitů se doporučuje konzumovat 1 až 2 polévkové lžíce (cca 15–30 ml) denně. Nezapomínejte však, že je to stále tuk (byť zdravý), takže má vysokou energetickou hodnotu.

Jak vybrat olivový olej v supermarketu. Cena není jediný ukazatel

Olivový olej, lze jednoduše ochutit třeba rozmarýnem. Výborně se pak hodí na marinování masa.

Smažení na olivovém oleji

Dlouho se tvrdilo, že extra panenský olivový olej na pánev nepatří. Opak je pravdou. Kvalitní extra panenský olivový olej má kouřový bod okolo 190–210 °C. Vzhledem k tomu, že běžné domácí smažení a restování probíhá při teplotách do 180 °C, je pro teplou kuchyni velmi stabilní a bezpečný.

Klidně na olivovém oleji orestujte zeleninu, maso nebo ho přidejte do pečení. Na dlouhé a hluboké fritování je ho však škoda, tam kvůli vysoké teplotě přicházíte o ty nejcennější látky, pro které si ho kupujeme.

Gazpacho + stepy

Klasické Gazpacho s olivovým olejem a krutony – Originální španělská receptura v misce

Recept

Lehké

30 min

Stačí kapka olivového oleje a jídlo hned chutná lépe.

Recepty S kvalitním olivovým olejem

Sýrovo-česneková trhací bageta

Sýrovo-česneková trhací bageta – trhací bageta naplněná sýrem, česnekem, petrželkou a olivovým olejem

Recept

Střední

25 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Že jste doteď neslyšeli o zablafuňkách? Tohle jídlo strčí do kapsy kulajdu i koprovku

Zablafuňky

Patří mezi tradiční jihočeská venkovská jídla, která vznikla v době, kdy se vařilo především z dostupných surovin. Základem jsou brambory, mléko nebo smetana, aromatické koření a vejce. Výsledkem je...

Zdeněk Pohlreich otevřeně o důchodu: „Stát mi pořád dost dluží“

„Spoustu oborů nejspíš ovládne umělá inteligence, ale o gastronomii se vůbec...

Známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich poprvé veřejně promluvil o svém předčasném odchodu do důchodu a otevřeně zhodnotil, jak vnímá fungování státního systému.

Nikdo nepozná, že jsou bez cukru. Tyto muffiny zmizí ze stolu během chvíle

Muffiny slazené jen banánem a datlemi. Výborná zdravá záležitost.

Jsou nadýchané, výborné, zvládne je každý a sníst jich můžete třeba celý plech. Jen tak po nich nepřiberete, nepřidává se do nich totiž žádný cukr navíc. Přirozeně je totiž osladí ovoce použité v...

Vídeňská roštěná: Recept na dokonale měkké hovězí maso s křupavou cibulkou

Vídeňská roštěná
Recept

Náročné

140 min

Dopřejte si oběd jako z prvotřídní vyhlášené restaurace. Tradiční vídeňská roštěná s bohatou...

Před rokem zemřela Marika Kučová, autorka Kitchen Story. Její manžel vydal knihu, tentokrát ale není o jídle

Marika Kučová z Kitchen Story

Marika Kučová, autorka a spoluzakladatelka populárního blogu o vaření Kitchen Story, statečně bojovala s agresivním typem rakoviny. Přes veškerou podporu, sílu a vůli k životu nemoci začátkem...

Pít olivový olej s citronem nalačno? Pravda o tekutém zlatě pro srdce a trávení

ilustrační snímek

Už starověký lékař Hippokratés mluvil o olivovém oleji jako o „tekutém zlatě“. A nemýlil se. Tento středomořský zázrak není jen obyčejným tukem na vaření, je to doslova elixír zdraví, který by neměl...

20. června 2026

Podrobný postup pro nejlepší domácí kimchi: Recept, zdravotní benefity i využití v kuchyni

Kimchi z čínského zelí

Kimchi patří mezi nejznámější korejská jídla a zároveň mezi nejoblíbenější fermentované potraviny na světě. Nejčastěji se připravuje z čínského zelí, ale existují desítky dalších variant z ředkve,...

20. června 2026

Dvoubarevný jogurtový dort s jahodami: Recept na lehký a svěží letní moučník

Dvoubarevný jogurtový dort s jahodami
Recept

Střední

80 min

Hledáte ideální dezert pro horké letní dny, který je lehký jako obláček a skvěle vypadá? Tento...

Moderní želírování: Méně cukru, více ovoce a jistota dokonalého výsledku

Komerční sdělení
Zavařování ovoce jednoduše: jak připravit džem a marmeládu s minimem cukru

Na sluníčku dozrávají první kousky ovoce a s nimi přichází ideální čas užít si jejich sezónu naplno. Představte si sklenice plné barevných marmelád, které zachytí letní atmosféru po celý rok. Stačí...

19. června 2026  11:48

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.