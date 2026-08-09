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Pistácie vs. kešu: Které jsou lepší při hubnutí a které pro srdce?

Natálie Brabcová
  5:00
Pistácie a kešu nejsou jen chutná svačina. Každé z těchto ořechů vynikají...

Pistácie a kešu nejsou jen chutná svačina. Každé z těchto ořechů vynikají jinými živinami. | foto: Profimedia.cz

Kešu i pistácie patří mezi oblíbené ořechy, které se hodí nejen jako zdravá svačina, ale i do běžných jídel. Oba druhy obsahují nenasycené tuky, rostlinné bílkoviny a řadu důležitých živin, jejich složení se ale liší. Pistácie mají více vlákniny a antioxidantů, zatímco kešu vynikají obsahem hořčíku a železa. Zjistěte, kdy sáhnout po kterých oříšcích a jak je využít v kuchyni.

Obsah

Kešu i pistácie prospívají srdci

Ořechy patří dlouhodobě mezi potraviny, které odborníci doporučují jako součást zdravého jídelníčku. Obsahují převážně nenasycené mastné kyseliny, vlákninu, rostlinné bílkoviny i řadu antioxidantů. Pravidelná konzumace ořechů je spojována s nižším rizikem kardiovaskulárních onemocnění a může přispívat ke zlepšení hladiny cholesterolu i zdraví cév.

Kešu i pistácie mají podobnou energetickou hodnotu i obsah zdravých tuků. Oba druhy představují vhodnou svačinu nebo doplněk salátů, kaší či domácího pesta. Liší se především množstvím vlákniny, některých minerálních látek a antioxidantů.

Tabulka Srovnání živin

Kešu i pistácie mají podobnou energetickou hodnotu, liší se však zastoupením jednotlivých živin.

Kešu a pistácie pod lupou: Rozdíly v obsahu živin
Ve 30 gKešuPistácie
Energiecca 168 kcalcca 170 kcal
Bílkoviny4,5–5 g6 g
Tuky13 g13 g
Vláknina0,9 g3 g
Hořčíkvyšší obsahnižší obsah
Železovyšší obsahnižší obsah
Vitamin B6nižší obsahvyšší obsah
Antioxidantyvysoký obsahpatří k nejvyšším mezi běžně konzumovanými ořechy

Pistácie patří mezi ořechy s nejvyšším obsahem karotenoidů luteinu a zeaxanthinu.

Pistácie vs. kešu: Které ořechy jsou zdravější?

Oba druhy ořechů obsahují převážně nenasycené mastné kyseliny, které prospívají zdraví srdce. Liší se ale složením živin, a proto má každý z nich trochu jiné přednosti.

Věděli jste, že?

Pistácie patří mezi ořechy s nejvyšším obsahem karotenoidů luteinu a zeaxanthinu, tedy antioxidantů známých především svou rolí při ochraně zraku. Ve srovnání s ostatními běžně konzumovanými ořechy obsahují těchto látek nejvíce.

  • Pistácie obsahují více vlákniny, vitaminu B6 a patří mezi ořechy s nejvyšším obsahem antioxidantů. Ty pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem a mohou přispívat ke snížení vstřebávání cholesterolu ve střevě. Klinické studie a přehledové analýzy zároveň naznačují, že pravidelná konzumace pistácií může příznivě ovlivnit některé ukazatele kardiometabolického zdraví, například hladinu LDL cholesterolu nebo krevní tlak.
  • Kešu naopak vynikají vyšším obsahem hořčíku, železa a zinku. Hořčík přispívá k normální činnosti svalů a nervové soustavy, pomáhá snižovat únavu a podporuje zdraví kostí. Železo je důležité pro tvorbu červených krvinek a přenos kyslíku v těle, zatímco zinek podporuje správnou funkci imunitního systému.

Víte, odkud se bere kešu oříšek?

Kešu oříšky rostou na ledvinovníku západním. Samotné semeno se nachází pod dužnatým kešu jablkem.

Kešu rostou na stromu zvaném ledvinovník západní. Jedlé semeno, které běžně označujeme jako kešu oříšek, vyrůstá na spodní straně tzv. kešu jablka – dužnatého útvaru připomínajícího ovoce. Ve skořápce se nacházejí dráždivé látky, proto se kešu před prodejem vždy tepelně upravují, aby byla jejich konzumace bezpečná.

Které oříšky jsou lepší při hubnutí?

Recepty s pistáciemi

Na první pohled se může zdát, že ořechy kvůli vysokému obsahu tuku do redukčního jídelníčku nepatří. Výzkumy ale ukazují, že jejich pravidelná konzumace není spojena s přibýváním na hmotnosti a naopak může podpořit lepší kontrolu tělesné hmotnosti. Přispívá k tomu vysoký obsah nenasycených tuků, bílkovin a vlákniny, které prodlužují pocit sytosti.

Mírnou výhodu mají pistácie. Ve srovnání s kešu obsahují více vlákniny i bílkovin a často se prodávají ve skořápce. Jejich loupání zpomaluje tempo konzumace, což může vést k nižšímu energetickému příjmu.

Pistácie, nebo kešu? Záleží, co od nich očekáváte

Každý z těchto ořechů vyniká v jiné oblasti. Zatímco pistácie mají navrch v obsahu vlákniny a některých antioxidantů, kešu jsou bohatší na vybrané minerály.

Kdy sáhnout po pistáciích a kdy po kešu
Pokud chcete získat více…Sáhněte spíše po…
vlákninypistáciích
bílkovinpistáciích
antioxidantůpistáciích
vitaminu B6pistáciích
hořčíkukešu
železakešu
krémové konzistence do omáček a dezertůkešu
o něco méně kalorií v běžné porcipistáciích

Kešu naopak vynikají vyšším obsahem hořčíku, železa a zinku.

Kdo by měl být s oříšky opatrný

Přestože kešu i pistácie patří mezi nutričně hodnotné potraviny, nejsou vhodné úplně pro každého.

Když vám jídlo nesedne. Jak poznat potravinovou intoleranci a alergii

Největší pozornost by měli věnovat lidé s alergií na skořápkové plody. Alergická reakce může být velmi závažná a v některých případech vést až k anafylaxi, tedy život ohrožujícímu stavu, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Při výběru je vhodné sledovat také způsob zpracování. Ochucené nebo silně solené varianty mohou obsahovat velké množství sodíku, cukru nebo přidaných tuků. Nejlepší volbou jsou přírodní, nesolené nebo nasucho pražené ořechy.

Kešu i pistácie mají stejně jako ostatní ořechy vyšší energetickou hodnotu. To ale není důvod se jim vyhýbat. Důležitá je především velikost porce, za kterou se běžně považuje přibližně jedna hrst, tedy asi 30 gramů.

Jak využít pistácie a kešu v kuchyni

Pistácie i kešu nemusí být jen rychlou svačinou. Díky své chuti a rozdílné konzistenci se hodí do sladkých i slaných jídel, od snídaní až po hlavní chody.

Tipy do kuchyně: Co připravit z pistácií a kešu
JídloJak využít pistácie a kešu
SnídaněPřidejte nasekané pistácie nebo kešu do ovesné kaše, jogurtu, smoothie bowl nebo chia pudinku.
SvačinaKombinujte je s ovocem, bílým jogurtem nebo je konzumujte samostatně v přiměřené porci.
Hlavní jídloPřipravte kuře nebo rybu v pistáciové krustě, přidejte kešu do zeleninového kari nebo asijských pokrmů.
Saláty a přílohyPosypte salát nasekanými pistáciemi, přidejte je k pečené zelenině nebo použijte do domácího pesta.
Omáčky a dezertyKešu se díky krémové konzistenci hodí jako základ rostlinných omáček, krémů nebo nepečených dezertů.

Kuřecí prsa v pistáciové krustě

Recept Kuřecí prsa v pistáciové krustě

Pistácie nemusí skončit jen jako svačina. V kombinaci s kuřecím masem vytvoří křupavou krustu, která jednoduchému obědu dodá výraznější chuť i zajímavou strukturu.

Recepty s kešu

  • 2 kuřecí prsa
  • 60 g loupaných nesolených pistácií
  • 2 lžíce strouhanky
  • 1 lžíce dijonské hořčice
  • 1 lžíce olivového oleje
  • sůl a čerstvě mletý pepř dle chuti
  1. Troubu předehřejeme na 190 °C. Kuřecí prsa osušíme, lehce osolíme a opepříme.
  2. Pistácie nasekáme najemno a smícháme je se strouhankou.
  3. Maso potřeme dijonskou hořčicí a obalíme v pistáciové směsi. Krustu lehce přitlačíme, aby dobře držela.
  4. Prsa položíme na plech vyložený pečicím papírem, zakápneme olivovým olejem a pečeme přibližně 20 až 25 minut dozlatova.
  5. Podáváme například s pečenými bramborami, kuskusem nebo zeleninovým salátem.

Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: 35 minut

Kuře na oříšcích kešu

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Cannoli s citronovým mascarpone

Cannoli s citronovým mascarpone a pistáciemi – Sicilské trubičky se šlehačkou

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