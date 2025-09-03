Herečky, zpěváci, rappeři i modelky. Vlastní kuchařku vydala Jiřina Bohdalová, ale třeba i Gwyneth Paltrow nebo Snoop Dogg. Podívejte se, které celebrity daly dohromady knihu plnou receptů a co je k tomu inspirovalo: covidová pandemie, babiččina jídla, nebo kulturní kořeny. Pokud recepty nechcete čerpat z kuchařek, inspirujte se, co uvařit, na iDNES Recepty.
Autor: Ditta Isager/Je to tak snadné
Jiřina Šejbalová – Vaříme na chatě: Legendární herečka Národního divadla byla vyhlášená kuchařka a hostitelka. Na její chatě na Sázavě se scházeli herečtí přátelé k bohatým hostinám. Kuchařku vydala v roce 1969 a recepty i kulinářské rady v ní okořenila vtipnými historkami ze života.
Autor: Alexandr Hampl, ČTK
Stella Zázvorková – Stůl paní Stelly: Herečka z Kolji nebo Arabely byla vyhlášenou kuchařkou. Knihu vydala v roce 1991 se Zuzanou Maléřovou a kromě receptů v ní najdete i rozhovory a vzpomínky. Autorsky se podílela i na několika dalších kuchařkách.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Eva Pilarová – Vaří Eva Pilarová: Zpěvačka vydala během kariéry několik kuchařek. Nejradši připravovala drůbež a kuřecí speciality z celého světa. Pak překvapila kuchařkou se 101 recepty z klokaního masa, kterému přišla na chuť v Austrálii. Klokana v ní připravila i po česku: jako svíčkovou, španělského ptáčka nebo klokano-knedlo-zelo.
Autor: Ivan Kahún, MAFRA
Jiřina Bohdalová – Prababičky pravnoučatům: Herečka patří k nejplodnějším autorkám kuchařek mezi českými celebritami. Svou zatím poslední kuchařku pokřtila v prosinci 2025. Už název napovídá, že jde o recepty, které se v rodině předávají z generace na generaci. Ve svých knihách sdílí vlastní recepty i ty od blízkých a přátel, za nejoblíbenější označuje moravské koláče s dvojitou náplní.
Autor: František Jirásek
Halina Pawlowská – Až se mě dcera zeptá: Spisovatelka a scenáristka vydala první kuchařku v roce 2012, jako svou dvanáctou knihu. S historikem Lubomírem Teprtem pak napsala Zeptej se mámy aneb 100 receptů, jak se dožít 100 let a Chuť do života – Rady a recepty. Recepty doplňuje typickým humorem.
Autor: TV Nova, Souboj na talíři
Láďa Hruška – Vaříme s Láďou Hruškou levně a chutně: Bývalý reportér a moderátor TV Nova napsal jednu z nejprodávanějších knih v Česku, koupilo si ji téměř 400 tisíc lidí. Recepty jsou levné a jednoduché, od domácího pečiva a mléčných výrobků po polévky a dezerty za pár korun. Některé, jako nadívané kuřecí kůžičky nebo hrnkový smažák, si vysloužily kritiku nejen odborníků. Po odchodu na Primu vydal pokračování Láďa Hruška se vrací.
Autor: FTV Prima
Petr Novotný – Ham a mňam: Bavič, moderátor a pětinásobný Bavič roku v anketě TýTý se kromě zábavy věnoval i vaření a vydal vlastní kuchařku.
Autor: Herminapress
Hanka Křížková – U stolu s Hankou Křížkovou: První kuchařka zpěvačky a herečky vznikla i kvůli několikaměsíčnímu nucenému pobytu doma po operaci. Obsahuje přes 120 receptů a díky spoustě fotografií je zčásti i autobiografií. K 40 letům na scéně ji vydala znovu, v rozšířené verzi s novými recepty a fotkami.
Autor: Jaroslav Kvíz
Jana Štěpánková – Tak tady jsou ty slíbené recepty na cukety, paní Ehmová: Herečka propadla cuketám společně s manželem, režisérem Jaroslavem Dudkem. Když o tom napsala do Receptáře, přišla smršť nadšených dopisů a z odpovědí vznikla kuchařka. Šla na dračku a lidé si recepty opisovali ručně i na psacím stroji.
Autor: © Česká televize
Markéta Hrubešová – Tak vařím já: Herečka a moderátorka napsala první kuchařku se 120 recepty pro vytížené maminky. Inspirovali ji kamarádi, studená plotna a drahé jídlo v restauracích. Pak přidala pivní kuchařku Rebelka, zvěřinovou kuchařku a nejnověji Kuchařku pro radost s moravskými recepty po babičce.
Autor: ČTK
Václav Vydra – Kuchařské inspirace Dany Medřické: Herec v knize vzdává hold své slavné mamince, herečce Daně Medřické, a sdílí její oblíbené rodinné recepty. K vaření má blízko i jinak: s manželkou Janou Bouškovou už řadu let namlouvá komentáře k populární kuchařské show Prostřeno! a oba spolu rádi vaří i v soukromí.
Autor: Petr Kozlík, MAFRA
Kateřina Winterová a Linda Rybová – Vaříme podle Herbáře: Kuchařky vznikly podle úspěšného pořadu České televize. První díl nabízí 200 receptů a rad, jak vařit zdravě s bylinkami. Většinu surovin nasbíráte na zahradě nebo v přírodě. Vaříme podle Herbáře má pět dílů, poslední vyšel v roce 2017.
Autor: Adam Holý
Kateřina Winterová - Tradičně - Vzorná kuchařka lidového pečiva: Herečka a zpěvačka, kterou diváci znají jako spolumoderátorku Herbáře, přichází s dosud největším kulinářským projektem, tentokrát bez Lindy Rybové. V nové kuchařce shromáždila to nejlepší z českého sladkého pečení: koláče, buchty a bábovky, řezy, záviny a cukroví i zapomenuté recepty našich babiček. Vaření s bylinkami se dlouhodobě věnuje i na blogu Culina Botanica.
Autor: Lenka Hatašová a archiv TV Nova
Kamila Nývltová – Homemade by Kamila: Muzikálová zpěvačka je i zručná cukrářka. Její první kuchařka je plná sladkých domácích receptů na dezerty, převážně z rodinného archivu po mamince a babičce. Většinou jde o klasiku, pár receptů je modernějších.
Autor: Lenka Hatašová
Kamila „Kamu“ Rundusová – Nejbarevnější kuchařka: Kuchařka a influencerka, kterou na Instagramu sleduje bezmála 350 tisíc lidí, sbírala recepty na cestách po světě. Recepty jsou jednoduché a nápadité a doplňují je vtipné historky psané jako deníkové zápisky. Následovala kniha Nejbarevnější Mexiko a s manželem Robim napsala Jak si uvařit svůj vlastní vesmír.
Autor: FTV Prima
Adam Rundus – SMASH-BA, kuchařka nejen z toustovače: Bratr kuchařky Kamu objevil lásku k vaření během života se sestrou v Kostarice. Teď vydal vlastní kuchařku, která míří hlavně na mladé. Ukazuje, že spoustu skvělých jídel uvaříte i na kontaktním grilu nebo na jedné pánvi, ať už na koleji, v karavanu, nebo v kempu.
Autor: TV Nova
Lukáš Hejlík – Gastromapa Lukáše Hejlíka: Herec z Ordinace v růžové zahradě sice klasickou kuchařku nenapsal, do českého gastrosvěta je ale zapojený jako málokdo. Jeho Gastromapa je pro gurmány spolehlivým průvodcem po podnicích, které stojí za návštěvu. Doporučí v ní jen zlomek ze stovek restaurací, které objel. Slavných osobností se navíc ptá, kam rády chodí na jídlo a co si samy doma uvaří. S dcerou Klárou natočil i cestovatelský pořad pro Netflix, ve kterém objevují českou gastronomii. Doma vaří nejradši s manželkou Veronikou, ale sám sebe za kuchaře nepovažuje, bere to jako koníček.
Autor: Archiv manželů
Aneta Vignerová – Jdem na to: Bývalá Miss ČR převedla své populární recepty z Instagramu do knihy. Kuchařka s podtitulem Snídaně, obědy, večeře za pár minut má 208 stran. Recepty jsou rychlé, z běžně dostupných surovin, a u každého je QR kód s videem. Nechybí historky a fotky s manželem Petrem Kolečkem a synem Jiříkem, podle kterého kniha dostala název.
Autor: © Česká televize / Marie Anna Baráková
Audrey Hepburn – Audrey at Home: Kuchařku sestavil její mladší syn Luca Dotti z receptů, které maminka vařila doma v Římě a ve Švýcarsku. Doplnil je rodinnými fotkami a vzpomínkami. Jejím nejoblíbenějším jídlem prý byly obyčejné špagety s rajčatovou omáčkou.
Autor: ČTK
Sophia Loren – Recipes and Memories: Italská filmová legenda propojila neapolské rodinné recepty se vzpomínkami na dětství a natáčení. Kniha oslavuje těstoviny, rajčata a domácí italskou kuchyni. Sama Loren ráda žertovala, že za svou postavu vděčí špagetám.
Autor: Profimedia.cz
Elvis Presley – Are You Hungry Tonight?: Král rokenrolu kuchařku nenapsal, recepty jeho oblíbených jídel sestavili až po jeho smrti. Kniha je plná jižanské klasiky od smaženého kuřete po legendární smažený sendvič s arašídovým máslem a banánem.
Autor: Reuters
Paul Newman – Newman’s Own Cookbook: Herec v knize sdílí své recepty i recepty hollywoodských přátel. Navazuje na jeho potravinovou značku Newman’s Own, jejíž zisky jdou na charitu.
Autor: Profimedia.cz
Dolly Parton – Good Lookin’ Cookin’: Countryová legenda napsala bestsellerovou kuchařku se sestrou Rachel Parton George. Kniha provází celým rokem a nabízí dvanáct slavnostních menu na Nový rok, Velikonoce, Den díkůvzdání i Vánoce. Mezi více než 80 recepty najdete americkou klasiku: grilovaná žebra, rodinnou sekanou, makarony se sýrem nebo jahodový koláč.
Autor: AP
Oprah Winfrey – Food, Health and Happiness: Kniha se 115 recepty vznikla s jejími osobními kuchaři během snahy o zdravější životní styl. Najdete v ní odlehčené verze oblíbených jídel, se kterými prý nemusela vyměnit chuť za zdraví.
Autor: Reuters
Stephen Colbert – Does This Taste Funny?: Moderátor talk show zve s manželkou Evie čtenáře do svého domu a kuchyně v Jižní Karolíně. Recepty od jednohubek po mořské plody, dezerty a drinky vycházejí z jižanské kuchyně. Inspirací byla pandemie, kdy rodina každý večer společně večeřela a z vaření se stala hlavní zábava.
Autor: Profimedia.cz
Gwyneth Paltrow – Je to tak snadné: Držitelka Oscara a zakladatelka značky Goop dlouhodobě propaguje zdravé stravování. V této kuchařce, která vyšla i česky, sází na rychlé a zdravé recepty pro opravdu vytížené lidi.
Autor: Ditta Isager/Je to tak snadné
Bo bun salát. Ukázka z knihy Je to tak snadné od Gwyneth Paltrow.
Autor: Ditta Isager/Je to tak snadné
Reese Witherspoon – Whiskey in a Teacup: Herečka v bestselleru oslavuje kouzlo amerického Jihu, kde vyrostla. Kromě receptů na sýrové sušenky nebo smažené kuře přidává rady, jak pohostit hosty, vyzdobit dům a dokonce jak si natočit vlasy na natáčky.
Autor: Archiv Reese Witherspoon
Snoop Dogg – From Crook to Cook: Rapper v první kuchařce prozrazuje, co jí, když dostane hlad. Kulinářské triky prý pochytil od kamarádky Marthy Stewart. Kniha nabízí 50 receptů od soul food klasiky jako zapékané makarony se sýrem po jeho verze měkkých tortillových tacos nebo kuřete na pomerančích.
Autor: AP
Stanley Tucci – The Tucci Table česky U jednoho stolu: Herec si během pandemie získal internet videi, ve kterých míchal koktejly. Ve druhé kuchařce spojuje tradiční italská jídla své rodiny s britskými recepty manželky Felicity Blunt, s americkým nádechem. Vyzkoušet můžete třeba těstoviny s bottargou, pstruha plněného houbami nebo vepřové kotlety s cibulí a hořčičnou omáčkou.
Autor: National Geographic
Chrissy Teigen – Cravings: Modelka je skoro stejně slavná jako foodie jako díky modelingu. První kuchařka nabízí recepty pro rodinné večeře, rande i večírky, včetně smaženého kuřete s pikantním medovým máslem podle manžela Johna Legenda a maminčiných thajských jídel. Druhá kuchařka, Cravings: Hungry for More, vznikla, když se stala mámou. Sází na rychlá a sytá jídla, třeba pad thai na způsob carbonary nebo sýrový toast s jalapeños.
Autor: idnes.cz, Profimedia.cz
Eva Longoria – My Mexican Kitchen: Hvězda Zoufalých manželek objevovala mexické kořeny při natáčení pořadu Searching for Mexico pro CNN. Kniha nabízí 100 receptů, třeba plněné papriky chiles en nogada v ořechové omáčce, yucatánské pollo asado nebo tamales podle tety Elsy. Její první kuchařka Eva’s Kitchen vypráví její život skrze jídlo.
Autor: Reuters
Olivia Newton-John – Livwise: Hvězda muzikálu Pomáda sepsala kuchařku jednoduchých, vyvážených receptů. Kniha odráží její celoživotní zájem o zdravý životní styl.
Autor: Profimedia.cz
Alicia Silverstone – The Kind Diet: Herečka z filmu Bezmocná je vegankou od roku 1998. V knize vysvětluje, proč jí rostlinně, a nabízí veganské recepty, se kterými se má člověk cítit lépe. Kniha má na čtenářské platformě Goodreads téměř 10 tisíc hodnocení.
Autor: AP
Pippa Middleton – Heartfelt: Sestra princezny Kate vydala kuchařku s více než 100 rychlými a jednoduchými recepty pro zdravé srdce. Vznikla ve spolupráci s britskou nadací pro choroby srdce.
Autor: Profimedia.cz
Gisele Bündchen – Nourish: Supermodelka vydala v roce 2024 kuchařku, která se stala bestsellerem New York Times. Nabízí 100 receptů z běžných surovin, všechny bez lepku a rafinovaného cukru. Nechybí ani pocta jejím brazilským kořenům: sýrové chlebíčky pão de queijo nebo steak s chimichurri. Kniha radí i to, jak zdravá jídla upravit pro děti.
Autor: Profimedia.cz
Sarah Michelle Gellar – Stirring Up Fun with Food: Hvězda seriálu Buffy, přemožitelka upírů nabízí přes 100 kreativních nápadů, jak stolovat nejen s dospělými, ale i s dětmi. Kniha je řazená podle měsíců a má nápady na každý svátek a příležitost, od Valentýna po Halloween nebo Den Star Wars.
Autor: Reuters
Matty Matheson – Soups, Salads, Sandwiches: Kuchař, kterého diváci znají jako herce ze seriálu The Bear. Kuchařka s 368 stranami se věnuje třem základům kuchyně: polévkám, salátům a sendvičům. Najdete tu polévku s obřími masovými koulemi, panzanellu se salámem nebo kubánský sendvič, doplněné historkami z rodinného života v Kanadě.
Autor: Profimedia.cz
Freddie Prinze Jr. – Back to the Kitchen: Idol 90. let a manžel Sarah Michelle Gellar vyrůstal v Novém Mexiku na maminčině domácí kuchyni s portorickými kořeny. V knize sdílí rodinné recepty, které zvládnete i ve všední večer, třeba tacos nebo pikantní vejce po novomexicku. Doplňuje je historkami z dětství a z otcovství.
Autor: AP
Danny Trejo – Trejo’s Tacos: Herec z Macheta nebo Perníkového táty je jedním z nejslavnějších filmových padouchů. Kromě herectví provozuje v Los Angeles oceňovanou taquerii Trejo’s Tacos. Ve stejnojmenné kuchařce sdílí 75 receptů na oblíbená jídla z restaurační nabídky.
Autor: AP
Kmotry kuchařky Prababičky pravnoučatům byli Saskia Burešová a Zdeněk Zelenka (7. prosince 2025).
Autor: František Jirásek