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Pilarová vařila svíčkovou z klokana. Podívejte se na slavné s vlastní kuchařkou

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Fotočlánek   9:52
Gwyneth Paltrow a Thea Baumann, které se spolu podílely na psaní kuchařky Je to... Jiřina Šejbalová v roce 1955 Stella Zázvorková ve filmu Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách... Za pecí je místečko, kam se bez problémů vejdou i dva zápecníci. Eva Pilarová i... Jiřina Bohdalová na křtu své nové kuchařky Prababičky pravnoučatům (7. prosince... Halina Pawlovská chtěla připravit moderní verzi leča ve stylu pokrmu od Ondřeje... Láďa Hruška Petr Novotný (25. dubna 2021) Hanka Křížková se svou první kuchařkou. Vznikla i kvůli jejímu... Jana Štěpánková v seriálu Ranč U Zelené sedmy (1998) Markéta Hrubešová (Praha, 11. března 2024) Václav Vydra a Jana Boušková
Herečky, zpěváci, rappeři i modelky. Vlastní kuchařku vydala Jiřina Bohdalová, ale třeba i Gwyneth Paltrow nebo Snoop Dogg. Podívejte se, které celebrity daly dohromady knihu plnou receptů a co je k tomu inspirovalo: covidová pandemie, babiččina jídla, nebo kulturní kořeny. Pokud recepty nechcete čerpat z kuchařek, inspirujte se, co uvařit, na iDNES Recepty.

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