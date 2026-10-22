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KVÍZ: Kulinářské mýty, kterým věří každý. Dáte kvíz o 100 otázkách alespoň napůl?
Solíte vodu na těstoviny hned na začátku, oplachujete syrové kuřecí maso pod vodou nebo dáváte rajčata do lednice? Většina z nás v kuchyni automaticky opakuje zvyky, které se předávají z generace na...
Co uvařit na celý týden? 28 jednoduchých receptů, které spolu dávají smysl
Plánovat jídla na celý týden nemusí znamenat vařit každý večer od nuly. Stačí několik receptů, které na sebe navazují: ze zbytků večeře je druhý den oběd do krabičky a jedna várka rýže vystačí na dvě...
30 typických jídel, kvůli kterým se vyplatí cestovat
Většinu těchto jídel znáte. Ale ochutnali jste je opravdu? Tiramisu z kelímku, ramen z instantní misky nebo croissant z regálu supermarketu mají s originálem často společný jen název. Vybrali jsme...
Po padesátce přibíráte, i když jíte stejně? Tohle vyřaďte jako první
Po padesátce se zpomalí metabolismus, a tak přibíráte, i když jíte pořád stejně. Pomůže víc bílkovin a zdravých tuků, naopak cukry a alkohol je čas omezit. Poradíme, co jíst, abyste nepřibírali, a...
Pilarová vařila svíčkovou z klokana. Podívejte se na slavné s vlastní kuchařkou
Herečky, zpěváci, rappeři i modelky. Vlastní kuchařku vydala Jiřina Bohdalová, ale třeba i Gwyneth Paltrow nebo Snoop Dogg. Podívejte se, které celebrity daly dohromady knihu plnou receptů a co je k...
Rýžový nákyp s jablky: Zapečená rýže se skořicí a karamelem
Lehké
100 min
Rýže vařená v mléce, jablka se skořicí a na povrchu máslem potřená zlatavá kůrka. Tenhle rýžový...
Pošírovaný pstruh s koprovou omáčkou: S nakládanou okurkou a citronem
Střední
30 min
Jemné rybí maso, svěží koprový dip a nakládaná okurka tvoří trojici, která se skvěle doplňuje....
Příběh Ivy: „Peču 12 druhů cukroví a nikdo to neocení.“ Letos s tím přestanu
Jsem doma sama. Manžel před lety umřel a od té doby se snažím aspoň o drobné rodinné radosti, které nás všechny dají dohromady. Naše děti už dávno nejsou děti, je jim přes padesát. Mají svoje děti a...
Kuchyň po smažení páchne olejem? Trik s kořením pach přebije za 20 minut
Smažené řízky, pečená ryba nebo cibulka na pánvi. Při vaření voní skvěle, jenže jejich vůně se někdy drží v kuchyni ještě dlouho po obědě. A zbavit se jí není vždycky snadné. Přitom existuje...
Prošívaná deka: Křehký koláč s tvarohovou náplní a ovocem
Střední
90 min
Prošívaná deka zaujme už na pohled. Povrch koláče tvoří proužky těsta, pod kterými se skrývá jemná...
Salát s roastbeefem a borůvkami: S pomerančem a medovo-borůvkovým dresinkem
Střední
15 min
Šťavnatý roastbeef, sladké borůvky a svěží pomeranč v salátu, který spojuje masovou chuť s ovocnou...
Pilarová vařila svíčkovou z klokana. Podívejte se na slavné s vlastní kuchařkou
Herečky, zpěváci, rappeři i modelky. Vlastní kuchařku vydala Jiřina Bohdalová, ale třeba i Gwyneth Paltrow nebo Snoop Dogg. Podívejte se, které celebrity daly dohromady knihu plnou receptů a co je k...
Buchtičky se šodó: Sladký oběd s jemnou vinnou omáčkou
Střední
110 min
Buchtičky se šodó patří mezi jídla, která si mnozí spojují se školní jídelnou. S domácími se ale...
Fazole, nebo kuřecí maso? Luštěnina má poloviční kalorie a zasytí vás déle
Fazole stojí pár korun a zasytí na dlouho. Mají méně kalorií než kuřecí maso a díky vláknině po nich hlad nepřijde tak brzy. Jsou proto dobrou volbou pro každého, kdo hubne nebo chce jíst méně masa....
Salát s brokolicí a krůtím masem: S kukuřicí, rýží a česnekovým jogurtem
Lehké
35 min
Barevný salát spojuje křehkou brokolici, sladkou kukuřici, rýži a opečené krůtí maso. Česnekový...
Pečená dýně s bulgurem: S olivami, mandlemi a jogurtovým dresinkem
Lehké
35 min
Sladká pečená dýně, slané olivy, křupavé mandle a svěží máta se doplňují v jídle, které se obejde...
Co je to pučálka? Staročeská pochoutka, kterou v Praze prodávaly báby pučálnice
Naklíčený hrách, trocha tuku a několik minut na pánvi. Pučálka patří mezi staré české pokrmy, které se připravovaly především v postním období.