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Pho bo, korejské hovězí i nudle s tofu. Tyhle chyby jim kazí chuť

  3:50
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Vietnamská polévka Pho | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Asijská kuchyně je pestrou přehlídkou vůní, barev a chutí, které se navzájem dokonale doplňují. Sladké se potkává s kyselým, slané s pikantním a čerstvé bylinky dodávají pokrmům nezaměnitelný šmrnc. Vyzkoušejte vietnamskou polévku pho bo, nudle s tofu a korejské hovězí na paprikách.

Jednoduché asijské recepty

Základem je čerstvost surovin, vyváženost chutí a šetrná úprava, která zachovává přirozenou chuť potravin i jejich strukturu.

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  • Pho bo: U vietnamské polévky pho bo rozhoduje především vývar. Opražený zázvor, cibule a koření mu dodají hloubku a příjemně kouřové aroma. Hvězdičkový badyán, skořici a hřebíček dávkujeme s citem, aby nepřebily chuť masa. Nudle vaříme raději zvlášť a vývarem je zaléváme až v misce, jinak by zbytečně nasákly tekutinu a změkly.
  • Nudle s tofu: Pro asijské nudle s tofu se vyplatí vybrat pevný druh, který dobře drží tvar. Tofu před marinováním osušíme, aby lépe přijalo chuť sójové omáčky a koření. Sladkou chilli omáčku přidáváme postupně, aby nepřehlušila ostatní chutě.
  • Korejské hovězí: Tajemství báječné chuti korejského hovězího na paprikách spočívá v tom, že šťavnaté maso krájíme na tenké plátky napříč vláknem. Sójová omáčka, česnek, zázvor a sezamový olej vytvoří voňavý základ marinády. Maso opékáme po menších dávkách, aby se co nejméně dusilo a získalo zlatavou barvu. Papriky přidáváme až ke konci, aby si zachovaly barvu i příjemnou křupavost.

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Vietnamská polévka Pho se dá snadno připravit i doma.

Recepty Originální asijské recepty

Vietnamská polévka s vepřovým bůčkem

Vietnamská polévka s vepřovým bůčkem

Recept

Střední

50 min
Bibimpap

Bibimbap

Recept

Střední

30 min
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