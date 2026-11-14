Pho bo, korejské hovězí i nudle s tofu. Tyhle chyby jim kazí chuť

Jednoduché asijské recepty
Základem je čerstvost surovin, vyváženost chutí a šetrná úprava, která zachovává přirozenou chuť potravin i jejich strukturu.
- Pho bo: U vietnamské polévky pho bo rozhoduje především vývar. Opražený zázvor, cibule a koření mu dodají hloubku a příjemně kouřové aroma. Hvězdičkový badyán, skořici a hřebíček dávkujeme s citem, aby nepřebily chuť masa. Nudle vaříme raději zvlášť a vývarem je zaléváme až v misce, jinak by zbytečně nasákly tekutinu a změkly.
- Nudle s tofu: Pro asijské nudle s tofu se vyplatí vybrat pevný druh, který dobře drží tvar. Tofu před marinováním osušíme, aby lépe přijalo chuť sójové omáčky a koření. Sladkou chilli omáčku přidáváme postupně, aby nepřehlušila ostatní chutě.
- Korejské hovězí: Tajemství báječné chuti korejského hovězího na paprikách spočívá v tom, že šťavnaté maso krájíme na tenké plátky napříč vláknem. Sójová omáčka, česnek, zázvor a sezamový olej vytvoří voňavý základ marinády. Maso opékáme po menších dávkách, aby se co nejméně dusilo a získalo zlatavou barvu. Papriky přidáváme až ke konci, aby si zachovaly barvu i příjemnou křupavost.
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