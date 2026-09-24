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Pět kilo hřibů a co dál? Jak je usušit i zamrazit, aby vydržely až do zimy

Petra Burgrová
  4:00
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

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Pět kilo hub zní jako skvělý úlovek. Jenže když je přineseme domů, začíná ta druhá část houbaření a už ne tak oblíbená… všechno očistit, roztřídit a hlavně vymyslet, co s nimi. Hřiby nevydrží čerstvé věčně a nacpat všech pět kilo do lednice není řešení. Něco můžeme hned uvařit, část usušit, další houby zamrazit nebo zavařit.

Obsah

Čištění hřibů

Než začneme přemýšlet nad recepty, měli bychom houby pořádně očistit. Z košíku vyřadíme všechny červivé nebo jinak nepoužitelné kusy. Odstraníme jehličí, hlínu a dalších nečistoty. Mytí pod tekoucí vodou není u hub nutné, pokud jsou jen lehce špinavé, většinou si vystačíme s nožíkem a štětečkem.

Vepřová pečeně na jablkách a hříbkách

Vepřová pečeně na jablkách a hříbkách

Recept

Střední

100 min

Hřiby očistíme od hlíny, jehličí a dalších nečistot, odstraníme poškozená místa a zkontrolujeme, zda nejsou červivé.

Zpracování hřibů

Houby bychom měli zpracovat co nejdříve. Do lednice je můžeme uložit krátkodobě, ideálně v prodyšné míse, ale není dobrý nápad nechat je tam několik dní namačkané v igelitovém sáčku. Zapaří se a rychleji se kazí.

Proto si hned po návratu z lesa rozdělíme úlovek podle toho, co s ním uděláme. Část můžeme připravit k obědu nebo večeři, část dát sušit a zbytek připravit na zamrazení či jiné uchování.

Hříbková polévka

Jemná hříbková polévka se smetanou a bylinkových grissini – Houbová polévka, která má šmrnc

Recept

Lehké

40 min

Očištěné hřiby nakrájíme na tenké plátky a usušíme v sušičce, troubě nebo na vzduchu.

Sušení hřibů

Pokud máme hub opravdu hodně, sušení je jeden z nejpraktičtějších způsobů, jak je uchovat. Hřiby nakrájíme na tenčí plátky a rozložíme je tak, aby kolem nich mohl proudit vzduch. Můžeme je sušit v sušičce, horkovzdušné troubě nebo na vzduchu, podle počasí a možností.

Dobře usušené houby musí být opravdu suché a křehké, ne měkké nebo vlhké uvnitř. Po úplném vychladnutí je uložíme do čisté uzavíratelné nádoby. A nemusíme je používat jen do klasické houbové omáčky. Sušené hřiby se hodí do polévek, rizota, nádivek nebo třeba k masu.

Tip: Na sušení je ideální směs hub, ale i samotné hřiby udělají v jídle parádu.

Houbové kroupoto s hříbky

Houbové kroupoto s hříbky: České rizoto z trouby s vůní bylinek

Recept

Lehké

75 min

Před zamrazením houby krátce povaříme nebo podusíme, necháme vychladnout a rozdělíme do menších porcí.

Mražení hřibů

Mrazák je další možnost, ale syrové houby do něj není ideální jen tak naházet. Lepší je je předem krátce povařit. Po vychladnutí je rozdělíme do menších porcí a zamrazíme.

Praktické je zamrazit houby rovnou po porcích v malých mističkách na jedno vaření. Když pak v zimě dostaneme chuť na houbovou omáčku nebo polévku, nemusíme rozmrazovat celý kilogram.

Hříbkové tartaletky s tymiánem

Hříbkové tartaletky s tymiánem

Recept

Střední

30 min

Hřiby nejprve tepelně upravíme a potom je podle receptu naložíme do nálevu a sterilujeme ve sklenicích.

Zavaření hřibů

Další možností je houby zavařit. Hřiby můžeme nejprve podusit nebo krátce povařit a potom je naložit například do sladkokyselého nálevu. Hodí se k tomu hlavně menší houby, ale větší kusy stačí nakrájet na menší části. Zavařené houby pak uložíme na chladné a tmavé místo a máme je připravené třeba jako přílohu k jídlu nebo na obložené chlebíčky.

Hovězí líčka na červeném víně a tymiánu

Telecí plátky na tymiánu s hříbky a karamelem – Gourmet recept připravený přímo z pánve

Recept

Střední

140 min

Co uvařit z hřibů

A pak je tu samozřejmě řešení, rovnou je sníst. Z části úlovku můžeme připravit smaženici, houbovou omáčku, polévku nebo houbové řízky. Větší množství se hodí také do různých směsí, nádivek, těstovin nebo slaných koláčů.

Krémová houbová polévka s hříbky

Recepty z hřibů Polévky

Špagety carbonara s hříbky

Recepty z hřibů Hlavní jídla

Zavařované houby

Recepty z hřibů Zavařování

Dýňové ravioly s jablky a hříbky

Dýňové ravioly s jablky a hříbky

Recept

Střední

60 min
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