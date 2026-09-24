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Čištění hřibů
Než začneme přemýšlet nad recepty, měli bychom houby pořádně očistit. Z košíku vyřadíme všechny červivé nebo jinak nepoužitelné kusy. Odstraníme jehličí, hlínu a dalších nečistoty. Mytí pod tekoucí vodou není u hub nutné, pokud jsou jen lehce špinavé, většinou si vystačíme s nožíkem a štětečkem.
Zpracování hřibů
Houby bychom měli zpracovat co nejdříve. Do lednice je můžeme uložit krátkodobě, ideálně v prodyšné míse, ale není dobrý nápad nechat je tam několik dní namačkané v igelitovém sáčku. Zapaří se a rychleji se kazí.
Proto si hned po návratu z lesa rozdělíme úlovek podle toho, co s ním uděláme. Část můžeme připravit k obědu nebo večeři, část dát sušit a zbytek připravit na zamrazení či jiné uchování.
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Lehké
40 min
Sušení hřibů
Pokud máme hub opravdu hodně, sušení je jeden z nejpraktičtějších způsobů, jak je uchovat. Hřiby nakrájíme na tenčí plátky a rozložíme je tak, aby kolem nich mohl proudit vzduch. Můžeme je sušit v sušičce, horkovzdušné troubě nebo na vzduchu, podle počasí a možností.
Dobře usušené houby musí být opravdu suché a křehké, ne měkké nebo vlhké uvnitř. Po úplném vychladnutí je uložíme do čisté uzavíratelné nádoby. A nemusíme je používat jen do klasické houbové omáčky. Sušené hřiby se hodí do polévek, rizota, nádivek nebo třeba k masu.
Tip: Na sušení je ideální směs hub, ale i samotné hřiby udělají v jídle parádu.
Mražení hřibů
Mrazák je další možnost, ale syrové houby do něj není ideální jen tak naházet. Lepší je je předem krátce povařit. Po vychladnutí je rozdělíme do menších porcí a zamrazíme.
Praktické je zamrazit houby rovnou po porcích v malých mističkách na jedno vaření. Když pak v zimě dostaneme chuť na houbovou omáčku nebo polévku, nemusíme rozmrazovat celý kilogram.
Zavaření hřibů
Další možností je houby zavařit. Hřiby můžeme nejprve podusit nebo krátce povařit a potom je naložit například do sladkokyselého nálevu. Hodí se k tomu hlavně menší houby, ale větší kusy stačí nakrájet na menší části. Zavařené houby pak uložíme na chladné a tmavé místo a máme je připravené třeba jako přílohu k jídlu nebo na obložené chlebíčky.
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Střední
140 min
Co uvařit z hřibů
A pak je tu samozřejmě řešení, rovnou je sníst. Z části úlovku můžeme připravit smaženici, houbovou omáčku, polévku nebo houbové řízky. Větší množství se hodí také do různých směsí, nádivek, těstovin nebo slaných koláčů.
Recepty z hřibů Polévky
- Krémová polévka s hříbky
- Sametový hříbkový krém s bramborami a tymiánem
- Polévka s liškami a hříbky
- Hříbková krémová polévka
Recepty z hřibů Hlavní jídla
- Hříbkové rizoto
- Hovězí pečeně na hříbkách s tymiánem
- Hovězí pečeně na smetaně s hříbky a kořenovou zeleninou
- Kančí na hříbkách
- Špagety carbonara s hříbky
Recepty z hřibů Zavařování
- Pikantní naložené houby s chilli papričkou a čerstvým nálevem
- Zavařované houby
- Domácí nakládané houby
- Houby v octovém nálevu