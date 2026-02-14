Pečivo patří k potravinám, které v domácnosti vydrží čerstvé. Asi nejmenší odolností oplývá to nejběžnější a nejpopulárnější – hlavně rohlíky, ale i housky a chleby. Takzvané bílé pečivo je mnohdy už po dvou dnech stěží poživatelné.
|
Plíseň, černý banán, nahnilé ovoce. Zkažené potraviny nezpůsobí jen bolení břicha
Pokud „jenom“ ztvrdne, jde vlastně o lepší variantu, horší je plíseň, která se na pečivu umí vytvořit velmi rychle. A právě tu nejvíce ovlivňuje způsob jeho skladování.
Rozdíly otestujte sami
V případě, že jste si odlišnosti způsobené uložením pečiva nikdy nevyzkoušeli nedobrovolně, je na místě malý pokus. Příprava zabere jen pár sekund, pak už stačí jen řádně označit vzorky, aby je nenechavější členové domácnosti nedopatřením nesnědli.
- Vezměte dva stejné kusy pečiva – ideálně ze stejné várky, nebo dva krajíce ze stejného bochníku (aby bylo měření co nejpřesnější).
- První kus vložte do igelitového sáčku a uzavřete jej.
- Druhý dejte do papírového nebo látkového pytlíku, nebo jej zabalte třeba do látkové utěrky.
- Každý den oba vzorky pečlivě kontrolujte a zaznamenávejte změny.
Rozdíl mezi oběma kousky pečiva by měl být patrný už během několika dní. První kousek pečiva, neprodyšně uzavřený v mikrotenovém sáčku, sice bude stále měkký, ale už během pár dní se na něm začnou tvořit kolonie plísní.
Pečivo i s tím nejmenším kouskem plísně už může způsobit vážně zažívací problémy, jelikož obsahuje toxické látky. Cestou není ani její seškrábnutí nebo odříznutí špatného kusu, pokud je vidět na povrchu, je plíseň rozlezlá po celé ploše.
|
Seškrábnete plíseň a jíte? Velká chyba, varuje lékař. Zkyslé mléko dejte do buchet
Ten druhý sice bude vysušenější, a tím pádem i o něco méně chutný, ale díky přístupu čerstvého vzduchu se mu vyhne napadení plísní a bude stále bezpečný k jídlu. Na vlastní oči se tak můžete přesvědčit, jak se liší skladování v plastu a prodyšném obalu.
V čem nejlépe pečivo uchovávat
Důvod, který už během několika dní vede k tak rozdílným vlastnostem obou vzorků, je jednoduchý – přístup vzduchu. Rohlík nebo plátek chleba začne rychle plesnivět kvůli uzavření v mikrotenovém sáčku, který zadržuje vlhkost, a pečivo se zapaří.
|
Jak udržet chleba čerstvý, aby neskončil v koši. Rady pekařského someliéra
K tomu druhému se díky prodyšnému obalu dostane vzduch – sice ztvrdne rychleji než uzavřený v plastu, nebudete se ale muset obávat plísně. Na skladování pečiva se nejlépe hodí:
- látkový či povoskovaný pytlík nebo utěrka,
- chlebník.
- papírový sáček
- mrazák (až na několik měsíců).
Ideální je skladovat pečivo v pokojové teplotě, tedy v rozmezí 18 až 25 stupňů Celsia. Důležitá je také náležitá péče – chlebníky i látkové sáčky je vhodné jednou za čas vyčistit. Skvěle se k tomu hodí ocet, který funguje jako přírodní dezinfekce a likviduje jak plísně tak bakterie.
Při nadbytku do mrazáku
Špatnou volbou uložení nadměrných zásob pečiva není ani jeho uschování na hubenější časy v mrazáku. Tam by ale mělo na rozdíl od čerstvého zamířit v igelitovém sáčku, nebo například zabalené v alobalu.
Zmražení ani nijak negativně neovlivňuje jeho chuť, důležitý je nicméně proces rozmražení. Správně by mělo rozmrzat postupně při pokojové teplotě, díky čemuž si zachová chuť i kvalitu. O něco rychlejší alternativou je pomalé rozmrazení v troubě na nízkou teplotu.
A ještě tip na závěr – chléb do mrazáku dávejte na krajíce a ideálně rovnou zabalený po jednotlivých porcích. Krájet zmrzlou moučnou kostku s alespoň přijatelným výsledkem je takřka nemožné, a rozmrzání trvá o hodiny déle.