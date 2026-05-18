Je to trochu déjà vu. Trend domácího pečení, který vystřelil během covidu v roce 2020, je zpátky. Jenže tentokrát si ho vzala do ruky generace Z a podle toho to taky vypadá.
Pizza v chlebu? Ano prosím
Salám, sýr, námořnická omáčka a horký med zapečené přímo v kváskovém těstě.
Narozeninový dort nebo chleba
Funfetti verze kváskového chleba vypadá spíš jako dort než pečivo. Barevné posypy a sladké těsto podpořila i Taylor Swift, která v podcastu mluvila o svém „rainbow sourdough“, a tím rozjela vlnu duhového pečení.
Jahody v kvásku? TikTok říká ano
Jahody, máslo a nadýchaný kváskový chleba. Tenhle trend patří k nejvirálnějším na TikToku, některá videa mají desítky milionů zhlédnutí. A ano, vypadá to přesně tak dobře, jak to zní.
Newyorská snídaně uvnitř chleba
Kváskový chleba si můžete dát kdykoliv během dne, ale co když se z něj stane pocta jedné z nejikoničtějších snídaňových klasik? Slaninový sendvič s vejcem a sýrem, který znáte z newyorských bister, tentokrát v podobě jednoho bochníku.