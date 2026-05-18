Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mladí objevili pečení chleba z kvásku. Ale jejich recepty jsou divné

Natálie Brabcová
  16:49
Co se objeví na sociální síti TikTok, to zahýbe světem. Aktuální algoritmy posílají sledujícím jedno video s chlebem za druhým. Kvásek bublá, kůrka praská a lidé nadšeně ukazují, co vytáhli z trouby. Jenže tentokrát nejde o obyčejné bochníky.

Kváskový chleba, který si spletl pekárnu s oslavou narozenin. | foto: instagramový účet: @sourdoughbrandon

Je to trochu déjà vu. Trend domácího pečení, který vystřelil během covidu v roce 2020, je zpátky. Jenže tentokrát si ho vzala do ruky generace Z a podle toho to taky vypadá.

Pizza v chlebu? Ano prosím

Salám, sýr, námořnická omáčka a horký med zapečené přímo v kváskovém těstě.

Little Bbang House @littlebbanghouse

Pepperoni Pizza Sourdough Reveal! �� I topped it with a drizzle of hot honey on top because I forgot to add it in the bread while shaping. Oops! #sourdough #sourdoughbread #pizza #sourdoughtok #bread

5. května 2026 v 11:43, příspěvek archivován: 5. května 2026 v 11:43

Narozeninový dort nebo chleba

Funfetti verze kváskového chleba vypadá spíš jako dort než pečivo. Barevné posypy a sladké těsto podpořila i Taylor Swift, která v podcastu mluvila o svém „rainbow sourdough“, a tím rozjela vlnu duhového pečení.

CrustByCarson @crustbycarson

FUNFETTI SOURDOUGH!!! THIS IS THE BEST THING IVE BAKED IN 2026 #baking #sourdough #bread

5. května 2026 v 11:47, příspěvek archivován: 5. května 2026 v 11:47

Jahody v kvásku? TikTok říká ano

Jahody, máslo a nadýchaný kváskový chleba. Tenhle trend patří k nejvirálnějším na TikToku, některá videa mají desítky milionů zhlédnutí. A ano, vypadá to přesně tak dobře, jak to zní.

Jesha @jeshastevens

Strawberry sourdough AND homemade whipped brown honeycomb butter �� #bread #sourdough #strawberry #honey #baking

5. května 2026 v 11:47, příspěvek archivován: 5. května 2026 v 11:47

Newyorská snídaně uvnitř chleba

Kváskový chleba si můžete dát kdykoliv během dne, ale co když se z něj stane pocta jedné z nejikoničtějších snídaňových klasik? Slaninový sendvič s vejcem a sýrem, který znáte z newyorských bister, tentokrát v podobě jednoho bochníku.

Kirtyyy @kirtyyys

Taste test time! 100/10�� #sourdough #sourdoughbread #sourdoughtok #sourdoughclub #sourdoughbaking #sourdoughtiktok #sourdoughrecipe #baconeggandcheese #baconeggandcheesesourdough #yummy #breakfast #breakfastideas #sourdoughinclusions

5. května 2026 v 11:48, příspěvek archivován: 5. května 2026 v 11:48
Pletený cibulový chleba

Pletený cibulový chleba

Recept

Střední

75 min
Chleba ze směsi semínek a ořechů

Chleba ze směsi semínek a ořechů

Recept

Střední

45 min
Škvarkový chleba

Škvarkový chleba

Recept

Střední

80 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nezávislý test českých másel (2026). Jaké máslo si namazalo konkurenci na chleba?

Test másla

Najít v regálech skutečně poctivé máslo se zdá být čím dál těžší. Abychom zjistili, které máslo váš ranní toast skutečně pozvedne na novou úroveň a které vás naopak zklame svou nevýrazností,...

Jak připravit karamelizovanou cibuli: Správný postup krok za krokem

Slaný koláč s bramborami a zkaramelizovanou cibulkou podle Ivany Hanusové

Sladká, měkká a výrazně aromatická. Karamelizovaná cibule patří mezi jednoduché kuchařské triky, které dokážou výrazně vylepšit burger, omáčku i sendvič. Poradíme, jak ji správně připravit, jak...

Přílohy po padesátce: Nenápadná chyba, kvůli které ručička na váze stojí

Hubnutí po 50? Nejde tak jako dřív. Jakým přílohám se vyhnout?

Po padesátce se při hubnutí často řeší cukr, pečivo nebo večerní mlsání. Také alkohol... Méně pozornosti se ale věnuje přílohám, přitom právě ty umí nenápadně rozhodit celý jídelníček.

Velký test jahod (2026). Přemýšlejte hlavou a ne žaludkem, na dobré jahody je ještě brzy

Test jahody

Slunce svítí a většina z nás dostává chuť na ovoce, které přes zimu chybělo na stole. Jahody, maliny a borůvky lákají z regálů i stánků svou barvou, ale ruku na srdce, je už opravdu jejich čas? Česká...

Jak na domácí ghí: Zapomeňte na to kupované a udělejte si domácí

Zlaté, voňavé, ideální nejen na smažení: Ghí, ghee, přepuštěné máslo.

Přepuštěné máslo, často označované i jako ghí nebo ghee, patří mezi suroviny, které se rozhodně vyplatí mít v kuchyni po ruce. Proč? Vydrží déle než běžné máslo, má vyšší kouřový bod a díky jemné...

Mladí objevili pečení chleba z kvásku. Ale jejich recepty jsou divné

Kváskový chleba, který si spletl pekárnu s oslavou narozenin.

Co se objeví na sociální síti TikTok, to zahýbe světem. Aktuální algoritmy posílají sledujícím jedno video s chlebem za druhým. Kvásek bublá, kůrka praská a lidé nadšeně ukazují, co vytáhli z...

18. května 2026  16:49

Svěží falafel salát s jogurtovo-tahini dresinkem: Zdravý a sytý bezlepkový oběd

Falafel salát
Recept

Lehké

50 min

Máte chuť na něco lehkého, ale obyčejná zelenina vás nezasytí? Vyzkoušejte bohatý falafel salát s...

Poctivá česneková omáčka s uzeným masem: Tradiční recept, který vás zahřeje

Česneková omáčka s uzeným masem
Recept

Střední

60 min

Zavzpomínejte na chuť poctivé domácí kuchyně. Naše tradiční česneková omáčka s uzeným masem vás...

Poctivý špenátový quiche s kozím sýrem: Recept na křehký slaný koláč

Špenátový quiche s kozím sýrem
Recept

Střední

60 min

Vyzkoušejte francouzský špenátový quiche s kozím sýrem, který si vás získá křehkým máslovým těstem...

TOP 7 nejlepších receptů na jarní polévky (Tolik čerstvé zeleniny a bylinek!)

Letní polévka

Jen proto, že zima dávno skončila, neznamená, že skončila i sezóna polévek. Ba právě naopak! Jaro si říká o lehčí, svěží varianty z první čerstvé zeleniny a bylinek. A skvěle se hodí i do toho...

18. května 2026

Kam v Praze na nejlepší utopence? Legendární pivnice, kde chutnají nejlépe

utopenec s pivem

Nakládaný špekáček, cibule, ocet, feferonky a krajíc chleba. Utopenci dle mého patří k českým hospodám stejně jako dokonale načepované pivo a v Praze pořád existují podniky, kde je dělají poctivě,...

18. května 2026  4:20

Vláčné Red Velvet cheesecake brownies: Recept na luxusní mramorový dezert

Red velvet cheesecake brownies
Recept

Střední

90 min

Nemůžete se rozhodnout mezi hutným čokoládovým řezem a jemným tvarohovým dortem? Spojte to nejlepší...

MMA v Ledničko, vyprávěj! Ondřej Novotný a Jakub Batfalský proměnili ledvinky a vločky v nečekaný gastro souboj

Ledničko, vyprávěj! 11. díl

Jeden přinesl ledvinky jako vzpomínku na dětství a maminku, druhý vsadil na ovesné vločky jako každodenní palivo před tréninkem. V jedenáctém díle Ledničko, vyprávěj! se do kuchyně postavili promotér...

17. května 2026  13:30

Domácí zapečené halušky s brynzou, nivou a slaninou: Recept na sytý oběd

Zapečené halušky se sýrem a slaninou
Recept

Lehké

50 min

Vyzkoušejte domácí zapečené halušky se sýrem a slaninou, které posouvají tradiční recept o úroveň...

Tradiční Míša dort s jahodami: Recept na oblíbenou tvarohovou klasiku

Míša dort s jahodami
Recept

Střední

50 min

Vraťte se do dětských let s vylepšenou verzí oblíbeného dezertu. Náš domácí Míša dort s jahodami...

Slunečnicová semínka chrání srdce a nakopnou vás energií. Zjistěte, jak z nich vytěžit maximum pro vaše zdraví

Slunečnice

Levná a běžně dostupná. Slunečnicová semínka patří mezi potraviny, které mnozí přehlížejí, přitom nabízejí zajímavou kombinaci rostlinných bílkovin, zdravých tuků a minerálů. Díky vysokému obsahu...

17. května 2026  5:38

Jedna vláknina léčí zácpu, druhá živí mikrobiom. Tělo potřebuje obě

Celozrnné pečivo je lepší než bílé.

Když se řekne vláknina, většině lidí se vybaví celozrnné pečivo nebo zelenina. To je však jen část vlákniny, takzvaná nerozpustná vláknina, známá svými pozitivními účinky na trávení a také pro...

17. května 2026

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.