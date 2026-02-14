Obsah
Hlavní výhody pomalého pečení
Jak dlouho maso péct, aby bylo šťavnaté?
Jednou z hlavních výhod pečení v troubě je pohodlí. Nemusíte stát u sporáku a hlídat každou minutu. Maso vložíte do pekáče, přidáte bylinky,
česnek nebo zeleninu, trouba pracuje za vás a pak už jen čekáte, až se kuchyní začne linout vůně. Dalším velkým plusem je výsledná chuť.
Pomalé pečení při nižší teplotě umožňuje masu zůstat šťavnaté a křehké. Tuk a šťávy se postupně uvolňují, maso se nepřipaluje a získává krásně opečený povrch. Pečené maso patří mezi klasiky, které nikdy nevyjdou z módy. Ať už jde o kuře, vepřovou pečeni, hovězí nebo jehněčí, trouba z nich dokáže dostat maximum.
Jaké maso je nejlepší na pečení
Na pečení se hodí maso s jemným tukovým mramorováním – právě tuk zajistí, že maso zůstane šťavnaté. Nejlepší volbou je:
- hovězí krk, roštěná nebo kližka
- vepřová krkovice, plec nebo bůček
- jehněčí kýta nebo plec
- kuřecí stehna (jsou šťavnatější než prsa)
Praktické rady, aby se maso vždy povedlo
Největší chybou je maso krájet hned po vytažení z trouby. Právě to je důvod, proč bývá suché, i když bylo upečené správně. Na co dalšího si dát pozor?
- Maso nechte před pečením odležet při pokojové teplotě. Vyndejte ho z lednice alespoň půl hodiny předem. Studené maso se peče nerovnoměrně.
- Nebojte se soli. Správné osolení je základ chuti. Ideální je maso osolit už předem, aby sůl měla čas proniknout dovnitř.
- Používejte bylinky a aromatické suroviny. Česnek, rozmarýn, tymián, cibule nebo citron dodají masu chuť bez složité přípravy.
- Maso potřebuje i suché teplo, aby se vytvořila kůrka. Stačí občas přelít výpekem.
- Po vytažení z trouby ho nechte alespoň 10–15 minut stát. Šťávy se rovnoměrně rozloží a maso bude šťavnatější.
Recept Vepřová pečeně s červenou řepou
- 600 g vepřové pečeně
- slunečnicový olej
- sůl a pepř dle chuti
- 1 lžička kmínu
- 4 stroužky česneku
- cibuli + (cibuli do řepy)
- 5 ks uvařených řep
- 2 lžíce másla
- 1 lžička cukru
- 1 lžička octa
- 2 lžičky solamylu
- Vepřové maso zprudka orestujeme na oleji ze všech stran do zlatova. Přeložíme do pekáčku, osolíme, opeříme a posypeme kmínem.
- Přidáme celé stroužky česneku, cibuli nasekanou nahrubo a podlijeme trochou vody. Přiklopíme a pečeme při 180 °C asi 40 minut. Potom odklopíme a maso dopečeme do měkka.
- Mezitím řepy oloupeme a nastrouháme nahrubo. Na másle osmažíme na kostičky pokrájenou cibuli, přidáme nastrouhanou řepu a dochutíme solí, cukrem a octem.
- Ve vodě rozmícháme solamyl, přidáme k řepě a necháme chvilku provařit. Podáváme k pečenému vepřovému masu s bramborovým knedlíkem.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 80 minut
Recept Kuře pečené na domácí zelenině
- 5 větších brambor
- 2 ks cibule
- 3 stroužky česneku
- 1 ks červená paprika
- 1 ks cuketa
- 1 ks petržel
- 1 ks mrkev
- 1 ks kedlubna
- 2 ks kuřecí stehna
- sůl a pepř dle chuti
- grilovací koření podle chuti
- 3 lžíce oleje
- 2 lžíce másla
- 0,50 hrnku drůbežího vývaru
- 1 snítek rozmarýnu
- Oloupané brambory a všechnu zeleninu nakrájíme na větší kousky. Kuře osolíme, opepříme a okořeníme směsí a na oleji s 1 lžící másla ho opečeme z obou stran.
- Maso dáme stranou a do výpeku přidáme všechnu zeleninu a zbylé máslo. Přisypeme sůl, pepř a restujeme asi 5 minut.
- Orestovanou zeleninu dáme do pekáčku, na ni položíme kuře, přilijeme vývar a přidáme rozmarýn. Pekáček přikryjeme a pečeme při 180 °C asi 45 minut doměkka.
- Před koncem pečení pekáček odkryjeme a dopečeme dozlatova. Podáváme horké a ozdobené rozmarýnem.
Rozpis na: 2 porce
Doba přípravy asi: 75 minut
Recept Barbecue vepřová žebra
- 3 lžíce sladké mleté papriky
- 3 lžíce třtinového cukru
- 2 lžičky mletého kmínu
- 0,50 lžičky pepře
- sůl dle chuti
- 50 g dijonské hořčice
- 150 g barbecue omáčky
- 1000 g vepřových žeber
- Mletou papriku, cukr, kmín, pepř a sůl smícháme. Žebra potřeme hořčicí a omáčkou. Pak do něj vetřeme směs koření.
- Zabalíme je do alobalu a položíme na středně rozpálený gril. Grilujeme z obou stran asi 10 minut. Pak při nižší teplotě pozvolna dopékáme doměkka asi 120 minut.
- V průběhu grilování maso otáčíme a potíráme marinádou. Můžeme podávat např. s pečivem.