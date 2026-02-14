Jak upéct maso, aby bylo šťavnaté? Stačí se vyhnout této drobné chybě

Petra Burgrová
  10:20
Druhý díl seriálu o pomalém víkendovém vaření patří vůni pečeného masa. Víkend má totiž úplně jiný rytmus než pracovní týden – rána jsou pomalejší, nikam se nespěchá a v kuchyni je konečně čas dopřát jídlům to, co přes týden chybí: klid a pozornost. Tak pojďme na to.

Pečené kuře s meruňkami | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Obsah

Hlavní výhody pomalého pečení

Jak dlouho maso péct, aby bylo šťavnaté?

  • Zlaté pravidlo zní: nižší teplota, delší čas.
  • Hovězí a vepřové pečte ideálně při 150–170 °C.
  • Kuře a drůbež při 170–180 °C.
  • Orientačně: 1 kg masa = 1,5 až 2 hodiny pečení.

Jednou z hlavních výhod pečení v troubě je pohodlí. Nemusíte stát u sporáku a hlídat každou minutu. Maso vložíte do pekáče, přidáte bylinky,

česnek nebo zeleninu, trouba pracuje za vás a pak už jen čekáte, až se kuchyní začne linout vůně. Dalším velkým plusem je výsledná chuť.

Pomalé pečení při nižší teplotě umožňuje masu zůstat šťavnaté a křehké. Tuk a šťávy se postupně uvolňují, maso se nepřipaluje a získává krásně opečený povrch. Pečené maso patří mezi klasiky, které nikdy nevyjdou z módy. Ať už jde o kuře, vepřovou pečeni, hovězí nebo jehněčí, trouba z nich dokáže dostat maximum.

Vepřové maso pečené se zeleninou v papilotě

Vepřové maso pečené se zeleninou v papilotě

Recept

Střední

75 min

Vepřové maso pečené se zeleninou v papilotě

Jaké maso je nejlepší na pečení

Na pečení se hodí maso s jemným tukovým mramorováním – právě tuk zajistí, že maso zůstane šťavnaté. Nejlepší volbou je:

  • hovězí krk, roštěná nebo kližka
  • vepřová krkovice, plec nebo bůček
  • jehněčí kýta nebo plec
  • kuřecí stehna (jsou šťavnatější než prsa)

Praktické rady, aby se maso vždy povedlo

Největší chybou je maso krájet hned po vytažení z trouby. Právě to je důvod, proč bývá suché, i když bylo upečené správně. Na co dalšího si dát pozor?

  • Maso nechte před pečením odležet při pokojové teplotě. Vyndejte ho z lednice alespoň půl hodiny předem. Studené maso se peče nerovnoměrně.
  • Nebojte se soli. Správné osolení je základ chuti. Ideální je maso osolit už předem, aby sůl měla čas proniknout dovnitř.
  • Používejte bylinky a aromatické suroviny. Česnek, rozmarýn, tymián, cibule nebo citron dodají masu chuť bez složité přípravy.
  • Maso potřebuje i suché teplo, aby se vytvořila kůrka. Stačí občas přelít výpekem.
  • Po vytažení z trouby ho nechte alespoň 10–15 minut stát. Šťávy se rovnoměrně rozloží a maso bude šťavnatější.
Kuře pečené

Pomalu pečené kuře

Recept

Střední

155 min
Vepřová pečeně s červenou řepou

Recept Vepřová pečeně s červenou řepou

  • 600 g vepřové pečeně
  • slunečnicový olej
  • sůl a pepř dle chuti
  • 1 lžička kmínu
  • 4 stroužky česneku
  • cibuli + (cibuli do řepy)
  • 5 ks uvařených řep
  • 2 lžíce másla
  • 1 lžička cukru
  • 1 lžička octa
  • 2 lžičky solamylu
    1. Vepřové maso zprudka orestujeme na oleji ze všech stran do zlatova. Přeložíme do pekáčku, osolíme, opeříme a posypeme kmínem.
    2. Přidáme celé stroužky česneku, cibuli nasekanou nahrubo a podlijeme trochou vody. Přiklopíme a pečeme při 180 °C asi 40 minut. Potom odklopíme a maso dopečeme do měkka.
    3. Mezitím řepy oloupeme a nastrouháme nahrubo. Na másle osmažíme na kostičky pokrájenou cibuli, přidáme nastrouhanou řepu a dochutíme solí, cukrem a octem.
    4. Ve vodě rozmícháme solamyl, přidáme k řepě a necháme chvilku provařit. Podáváme k pečenému vepřovému masu s bramborovým knedlíkem.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 80 minut

Kuře pečené na domácí zelenině

Recept Kuře pečené na domácí zelenině

  • 5 větších brambor
  • 2 ks cibule
  • 3 stroužky česneku
  • 1 ks červená paprika
  • 1 ks cuketa
  • 1 ks petržel
  • 1 ks mrkev
  • 1 ks kedlubna
  • 2 ks kuřecí stehna
  • sůl a pepř dle chuti
  • grilovací koření podle chuti
  • 3 lžíce oleje
  • 2 lžíce másla
  • 0,50 hrnku drůbežího vývaru
  • 1 snítek rozmarýnu
        1. Oloupané brambory a všechnu zeleninu nakrájíme na větší kousky. Kuře osolíme, opepříme a okořeníme směsí a na oleji s 1 lžící másla ho opečeme z obou stran.
        2. Maso dáme stranou a do výpeku přidáme všechnu zeleninu a zbylé máslo. Přisypeme sůl, pepř a restujeme asi 5 minut.
        3. Orestovanou zeleninu dáme do pekáčku, na ni položíme kuře, přilijeme vývar a přidáme rozmarýn. Pekáček přikryjeme a pečeme při 180 °C asi 45 minut doměkka.
        4. Před koncem pečení pekáček odkryjeme a dopečeme dozlatova. Podáváme horké a ozdobené rozmarýnem.

Rozpis na: 2 porce
Doba přípravy asi: 75 minut

Barbecue vepřová žebra

Recept Barbecue vepřová žebra

  • 3 lžíce sladké mleté papriky
  • 3 lžíce třtinového cukru
  • 2 lžičky mletého kmínu
  • 0,50 lžičky pepře
  • sůl dle chuti
  • 50 g dijonské hořčice
  • 150 g barbecue omáčky
  • 1000 g vepřových žeber
      1. Mletou papriku, cukr, kmín, pepř a sůl smícháme. Žebra potřeme hořčicí a omáčkou. Pak do něj vetřeme směs koření.
      2. Zabalíme je do alobalu a položíme na středně rozpálený gril. Grilujeme z obou stran asi 10 minut. Pak při nižší teplotě pozvolna dopékáme doměkka asi 120 minut.
      3. V průběhu grilování maso otáčíme a potíráme marinádou. Můžeme podávat např. s pečivem.
Kuře s kaštanovou nádivkou a pastinákovou kaší + stepy
Zapečené masové koule

Zapečené masové koule

Recept

Střední

45 min
Zapečené kotlety ve smetanovo-hořčičné omáčce

Zapečené kotlety ve smetanovo-hořčičné omáčce

Recept

Lehké

100 min
Pečený bůček se zelnými špeclemi

Pečený bůček se zelnými špeclemi

Recept

Střední

120 min
Pečené kuře s meruňkami

Pečené kuře s meruňkami

Recept

Střední

95 min
Témata: Maso, pečení, sůl

