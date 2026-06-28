V článku se dozvíte
- Výběr a předvaření brambor
- Základní postup: brambory pečené na plechu v troubě
a) Pečené brambory krok za krokem
b) Jak vytvořit křupavou krustu?
b) Jak poznat, že jsou brambory upečené
- Další způsoby pečení: v remosce, horkovzdušné fritéze, na grilu či na pánvi
TIPY:
a) Brambory chucené sýrem, smetanou, žampiony či česnekem a cibulí
b) Brambory na ježka
- Jak snížit kalorie? Brambory na sucho ve slupce
1. Výběr brambor: Varný typ B a C
Varný typ brambor ovlivňuje strukturu brambor a správný výběr je pro vaření a pečení klíčový. Pečené brambory připravujeme především z typu B a C:
Varný typ B – mají pevnější strukturu a drží tvar. Jsou vhodné pro:
- běžné pečení
- brambory ve slupce
Varný typ C (moučné) – obsahují více škrobu a při pečení slibují nadýchaný vnitřek a křupavý povrch. Jsou vhodné pro:
- extra křupavé pečené brambory
- pečení na sádle
Proč brambory předvařit?
Profesionální kuchaři doporučují brambory před pečením krátce povařit. A to ne kvůli úspoře času, ale kvůli vytvoření křupavé kůrky a nadýchaného středu. Syrové brambory povaříme zhruba 5 až 10 minut, aby změkly pouze na povrchu, a před pečením důkladně osušíme.
2. Základní postup: Brambory pečené na plechu v troubě
Mohlo by se zdát, že na vaření brambor není co zkazit. Ale opak je pravdou, pokud neodhadneme čas nebo zvolíme špatný typ. To samé platí u pečených brambor. Experimentům se meze nekladou, ale vždy je třeba dodržet základní pravidla a zkušenosti, které v praxi načerpali lidé už od středověku.
Brambory na plechu rozložte rovnoměrně a současně průběžně obracejte. Pozor na příliš velké množství, kdy se nižší vrstvy dusí a nepropékají stejně rychle jako vrchní část.
Pozor! Pokud krájíte brambory na plátky, měly by být stejně silné, ideálně tři až pět milimetrů a potřené tukem z obou stran.
Krok za krokem:
- Předehřátí trouby: na 200–220 °C, u horkovzdušné 180–200 °C
- Příprava brambor: oloupané brambory nakrájejte na stejně velké kusy
- Pečení: Syrové nebo předvařené brambory promíchejte s tukem (olejem nebo sádlem) a pravidelně rozložte. Plech zbytečně nepřeplňujte, aby se brambory nezačaly dusit ve vlastní páře. Pečte 35 až 45 minut podle velikosti, syrové brambory mohou potřebovat až hodinu.
Doporučení: Brambory solíme při předvaření nebo lehce před pečením. Po upečení je možné podle chuti doladit hrubší solí.
Jak poznat, že jsou brambory upečené?
Rovnoměrně opečené brambory mají jemně nazlátlý až hnědozlatý povrch a vypečené hrany. Zda jsou však skutečně hotové, poznáme, až když mají měkký a poddajný střed, kterým nůž, špejle či vidlička projede bez odporu. Pokud je dužina tvrdá, nepoddajná, jsou brambory ještě z části syrové.
5 tipů na křupavou krustu:
- Zvolte moučné brambory typu C, které mají nejvíce škrobu.
- Při předvaření přidejte do vody půl lžičky jedlé sody. Podle některých receptů tak lze docílit ještě drsnějšího, „škrobovějšího“ potahu brambor.
- Po uvaření nechte oschnout na vzduchu nebo osušte.
- Po předvaření brambory protřepejte nebo promíchejte, aby se na jejich povrchu vytvořily nerovnosti a uvolněný škrob. Ten při pečení vytvoří šťavnatou krustičku.
- Vyšší křupavosti dosáhnete v horkovzdušné troubě, která rychleji odpařuje vodu.
3. Další způsoby pečení: v remosce, horkovzdušné fritéze, na grilu či na pánvi
Kromě tradiční přípravy na plechu nebo v zapékací misce, můžeme využít i domácí gril, pánev, remosku nebo horkovzdušnou fritézu.
- Na grilu připravujeme brambory nejčastěji ve slupce či alobalu. Alobal brambory spíše napařuje než opéká a k pečení celých brambor je potřeba více času. Brambory v alobalu však umožňují experimentovat a přidat sýr, smetanu, cibuli, česnek a koření přímo do nitra celých brambor.
- Na pánvi nejčastěji opékáme již uvařené brambory, např. přebytky z předchozího dne, s vejci, cibulí nebo zeleninou. Na tuku se krusta vytvoří rychle a brambory se prohřejí i uvnitř.
- Remoska se využívá podobně jako pečící trouba, ale pojme menší obsah. V remosce se ideálně připravují francouzské brambory, zapečené se smetanou, masem, uzeninou a kořením.
- Horkovzdušná fritéza je čím dál tím oblíbenější, protože umožňuje přípravu brambor i hranolek i bez tuku. Navíc intenzivně odpařuje vlhkost pro křupavější kůrku.
TIPY na ochucení sýrem, smetanou, žampiony či česnekem a cibulí
Už jste vyzkoušeli „brambory na ježka“?
Rané brambory ve slupce nakrájejte shora podélně na tenké plátky, aby při pečení vznikla na jedné straně „harmonika“, ale neprořízněte je až dolů. Před pečením potřete máslem nebo olejem, jen pozor, aby se tuk dostal do všech zářezů. Můžete naplnit sýrem a slaninou nebo česnekem, bylinkami, případně citrónem.
4. Jak snížit kalorie? Rané brambory a grenaille pečené na sucho ve slupce
Kalorické hodnoty závisí především na množství přidaného tuku. Nejnižší hodnoty mají brambory vařené v hrnci, mikrovlnce i rýžovaru, nebo pečené. Pokud brambory pečeme s minimálním množstvím tuku, např. v horkovzdušné fritéze, bude i množství kalorií nižší, než u brambor opékaných na pánvi v oleji nebo sádle.
Celé brambory pečené ve slupce si zachovávají více vitamínů a lze je připravit bez nebo s minimálním množstvím tuku. Vyberte drobné rané brambory nebo zámecké brambůrky, jinak nazývané také „grenaille“, které mají velmi jemnou a tenkou slupku a díky své velikosti jsou hotové rychleji než běžné brambory. Důkladně je omyjte, osušte a osolte. Můžete, ale nemusíte potřít tukem. V závislosti na velikosti pečte od 40 do 60 minut.
U větších brambor slupku několikrát propíchněte vidličkou, omyjeme a pečte přímo na grilu, roštu nebo na plechu. Podobně lze připravit i brambory rozkrojené na polovinu a pečené řezem dolů na rozpáleném plechu, který supluje tuk. Při pečení však rychleji vysychají a řez rychle zhnědne.