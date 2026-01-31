Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš

Čtvrtá řada Peče celá země je tady a už od prvních minut je jasné, že půjde o výjimečnou sezonu. Dvanáct amatérských pekařů předvádí výkony, které berou dech i zkušené porotě. Kdo se stane letošním vítězem?

Peče celá země IV. | foto: Foto: Mikuláš Křepelka, Česká televize

Vše, co potřebujete vědět

Voňavé soboty jsou zpátky! Čtvrtá řada pořadu Peče celá země znovu otevírá dveře bílého stanu, kde si svůj sen chce splnit dvanáct amatérských pekařů. Oblíbený formát České televize navazuje na předchozí úspěšné série a slibuje nejen nové recepty a náročné výzvy, ale i silné lidské příběhy, emoce a radost z pečení.

Tento článek slouží jako přehledný rozcestník ke čtvrté řadě – najdete v něm základní informace o pořadu, přehled soutěžících i postupné shrnutí všech deseti epizod.

O čem je Peče celá země?

Čtvrtá řada Peče celá země patří k nejočekávanějším televizním událostem začátku roku. Na rozdíl od mnoha jiných cooking show staví na laskavém přístupu, klidu a spolupráci místo konfliktů a umělého napětí. Není proto divu, že dlouhodobě patří k formátům, které si oblíbily a sledují celé rodiny.

Peče celá země je českou verzí slavné britské show The Great British Bake Off. Soutěž dává prostor amatérským pekařům a cukrářům, kteří se v přátelské atmosféře utkávají v každém díle ve třech různých výzvách.

Jak soutěž funguje

V každém díle soutěže Peče celá země musí soutěžící splnit tři různé úkoly, které zkoušejí jejich pekařské dovednosti z různých oblastí pečení: klasické pečivo, náročnější recepty i kreativní nápady. Soutěžící první dva úkoly plní během jednoho dne natáčení a třetí úkol, nejkomplexnější, se natáčí následující den.

  1. Osobní / klasický úkol – soutěžící připraví pečivo nebo dezert podle daného tématu, často založený na tradičních nebo oblíbených receptech; může zahrnovat jak jednoduché, tak složitější pečivo.
  2. Technický úkol – přesné pečení podle zadaného postupu, které testuje jejich schopnost pracovat s technikou a technologickým zadáním; úkol je často náročný na správné dodržení kroků a časování.
  3. Kreativní / nejnáročnější úkol – soutěžící předvedou svou představivost a kreativitu při složitějších zadáních, kde se posuzuje nejen chuť, ale i vizuální zpracování a celková originalita.

Po dokončení všech tří úkolů porota vybere pekaře týdne – tedy toho, komu se nejlépe podařilo splnit zadání. Naopak ten, jehož výtvory byly nejméně povedené, je z kola vyřazen. Do finále se postupně probojuje finálová trojice, ze které porota vybere celkového vítěze soutěže.

Moderátoři Tereza Bebarová a Václav Kopta, Peče celá země IV.

Kdo pořad moderuje

Ani ve čtvrté řadě nechybí tým, který si diváci oblíbili už v minulých sezónách:

Právě kombinace humoru, empatie a odbornosti je jedním z hlavních důvodů, proč se diváci k pořadu opakovaně vracejí. Podle moderátorů i porotců je navíc úroveň soutěžících letos mimořádně vysoká. Máme se rozhodně na co těšit.

Kdy a kde se Peče celá země vysílá

Čtvrtá řada pořadu Peče celá země odstartovala na ČT1 dne 3. ledna 2026. Nové díly se vysílají tradičně každou sobotu po 20. hodině a jsou dostupné také v iVysílání České televize.Můžeme se těšit celkem na 10 epizod. O titulu nejlepšího amatérského pekaře se rozhodne 7. března 2026.

Letošní novinkou je podcast Dopečeno, který nabízí pohled do zákulisí a prostor pro rozhovory se soutěžícími i tvůrci mimo televizní obrazovku.

Všech dvanáct soutěžících, Peče celá země IV.

Kdo jsou soutěžící 4. řady

I do letošní řady se přihlásili tisíce zájemců a z nich bylo vybráno 12 talentovaných pekařek a pekařů z různých koutů Česka (i ze zahraničí). Každý z nich má jiný příběh, jiný přístup k pečení i vlastní sny – od foodtrucku přes kavárnu až po cukrářské kurzy.

Přehled soutěžících

  • Adéla Kubínová (25, Vizovice) – detailerka, sní o foodtrucku s českofrancouzskou fúzí
  • Alena Šrámková (42, Kuřim) – inspektorka, pečení je pro ni klidným útočištěm
  • Anežka Nováková (25, Aš) – stará se o stravu profesionálního cyklisty, sní o vlastní cukrárně
  • Denisa Lincová (29, Tuchlovice) – operní pěvkyně přezdívaná Operní buchta
  • Eliška Hlaváčová (29, Doupovské hory) – farmářka, peče z vlastních surovin
  • Hana Ševčíková (53, Brno) – provozní technik, miluje klasiku bez rituálů
  • Lenka Mojžíšková (51, Frýdek-Místek) – prodavačka, peče s rockem a metalem
  • Lukáš Studihrad (35, Zbuzany) – specialista na makronky
  • Martin Linka (36, Turnov) – ortodontista, pečení je jeho relax
  • Michaela Malinová (47, Marseille) – nehtová designérka žijící ve Francii
  • Pavel Kapoun (18, Praha) – student architektury inspirovaný Bake Offem
  • Vojtěch Blažek (22, Vrchlabí) – mladý influencer s ambicí vlastní výrobny

1. díl Mísa plná koláčů – Šodo chlebíček – Folklórní dort

Šodó chlebíček: Nečekaně potrápil soutěžící v Peče celá země. Troufnete si na něj?

2. díl Potištěné piškotové těsto – Růžičky z jablek – Dort se špachtlovanými květy

Rozkvetlý díl Peče celá země: Zvládnete si upéct jablečný koláč podle Maršálka?

3. díl Trhací chléb Pull Apart – Kornoutky s čokoládovou náplní – Autoportrét z chlebového těsta

Peče celá země: 3 nejlepší recepty na Pull Apart Bread (trhací chléb)

4. díl Big maršmeloun – Palačinkové ručníky – Cartoon cake

Zjistili jsme, jak připravit nejlepší maršmelouny! Plátková želatina je základ

Zdroj: Česká televize

Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš

