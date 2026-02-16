Sexy francouzské tartaletky a haute couture: Maršálek s Landovou téměř oněměli

Klára Pěnkavová
  15:29
Francouzský díl Peče celá země přinesl sexy tartaletky, makronkové éclairky i dechberoucí dorty ve stylu haute couture. Jeden výkon vehnal Josefu Maršálkovi slzy do očí a jedna soutěžící se musela rozloučit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Česká televize/iDnes Recepty

Obsah

Tartaletky musí být sexy

Sedmý díl pořadu Peče celá země patřil francouzské cukrařině. Zadání haute couture prověřilo techniku, plánování i estetické cítění. První úkol zněl jasně – připravit 12 kusů tartaletek. Dvě varianty po šesti, nebo tři po čtyřech.

„Nechci vidět retro košíčky s pudinkem a kompotem!“ zaznělo hned od Josefa Maršálka. Porota chtěla pravé francouzské tartaletky – s korpusem tenkým maximálně 2–3 milimetry, ostrými hranami a precizním vrstvením.

Michaela Landová soutěžící upozornila: „Je nutné pracovat rychle, mít studené suroviny, abyste těsto nespařili, aby se nestahovalo a bylo krásně křupavé. Těch věcí se tam dá pokazit více.“

A pokazilo se toho dost, soutěžící bojovali opět hlavně s časem, a třeba Denisa předvedla spíše ty ovocné košíčky, navíc s nedopečeným těstem. Pak přišly na řadu ovocné tartaletky od Anežky. Ostružinové s ořechovým praliné a hruškové s frangipanem a crème pâtissière byly podle poroty noblesní a chuťově nejzdařilejší. Jediné, které skutečně splnily jejich představu „sexy francouzské cukrárny“.

Kytičkové tartaletky

Kytičkové tartaletky

Recept

Střední

50 min

Francouzský díl, Peče celá země

Haute couture a výzvy, které rozhodovaly o Pekaři týdne

V technické výzvě na soutěžící čekala tolik očekávaná masterclass. Míša Landová si pro ní připravila makronky, kterými se proslavila, tentokrát v podobě éclairek se šlehanou ganáží z crème fraîche a marakujovým krémem.

Na rozdíl od minulého dílu, kdy byla Alena na vyřazení, se tentokrát vytáhla a napravila si reputaci. Technickou výzvu vyhrála – její makronkové éclairky byly téměř bezchybné. A její vzestup pokračoval i v kreativní výzvě.

Francouzský díl, Peče celá země

Závěrečný úkol byl dechberoucí. Soutěžící měli vytvořit dress cake – dort ve tvaru šatů na krejčovské panně, vysoký minimálně 50 centimetrů. Lukášův malinový dress cake s růží a liči byl učiněným zjevením. Rýžový papír proměnil v realistické vrstvy látky, chuť byla vyvážená, moderní, svěží. Josef Maršálek neskrýval dojetí: „Chce se mi plakat, jak je to nádherné. Úžasná práce, pane kolego.“ V tu chvíli bylo jasné, že sledujeme jeden z nejsilnějších momentů celé řady.

Lukáš se stal pekařem týdne – a jeho dortem se podle mnohých přepisovala historie soutěže. Naopak soutěž musela opustit Denisa, kterou dohnaly technické chyby ve všech třech výzvách.

Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš

Vertikální meruňkové tartaletky

Tartaletka: Malý dezert, velká disciplína

Tartaletka je individuální dezert z křehkého těsta pečený samostatně ve speciální formičce. Právě její malý průměr z ní dělá technicky náročnou disciplínu – každá nepřesnost je hned vidět.

Kvalitní tartaletka má:

  • korpus silný přibližně 2–3 mm
  • rovné a ostré hrany
  • rovnoměrné propečení bez syrového středu
  • stabilní konstrukci, která unese náplň
  • přesné, čisté vrstvení

U tartaletky je důležitá rovnováha textur: křehkost, krémovost a svěžest. Korpus se obvykle peče naslepo a plní se až po vychladnutí. Pokud je těsto příliš silné, dezert působí těžce. Pokud je nedopečené, rychle změkne a ztratí strukturu. Na rozdíl od běžných košíčků se u tartaletky pracuje s jasně oddělenými vrstvami – korpus, případně pečená náplň, krém a finální vrstva ovoce nebo glazury.

Frangipane: Klasická mandlová náplň

Soutěžící v Peče celá země používali do svých tartaletek tradiční mandlovou náplň, tzv. frangipane. Konzistencí připomíná husté těsto a peče se přímo v korpusu. Během pečení lehce nabude a vytvoří kompaktní, vláčný základ, který dobře absorbuje šťávu z ovoce. Nejčastěji se kombinuje s hruškami, meruňkami nebo malinami.

Tradičně se používá například v dezertu Galette des Rois. V tartaletkách má ale především technickou roli – stabilizuje náplň a zajišťuje pevnou strukturu.

Toastové tartaletky se špenátem a vejcem

Toastové tartaletky se špenátem a vejcem

Recept

Lehké

30 min

Francouzský díl, Peče celá země

Recept Ostružinové tartaletky podle Anežky

Těsto na tartaletky

  • 170 g hladké mouky
  • 75 g studeného másla
  • 63 g moučkového cukru
  • 35 g vajec
  • 18 g mandlové mouky
  • 0,5 g soli
  • 3 g černého uhlí
  • 30 g žloutků
  • 8 g smetany
  • 1,5 g černého uhlí

Praliné

  • 200 g lískových ořechů
  • 130 g krupicového cukru
  • špetka soli

Ostružinová ganáž

  • 250 g ostružinového pyré
  • 450 g bílé čokolády

Ostružinové želé

  • 300 g ostružinového pyré
  • 70 g agávového sirupu
  • ¾ lžičky agaru

Dekorace

  • 1 plátek zlata
  • 450 g čerstvých ostružin
  • zlaté třpytky
  1. Hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl a 3 g černého uhlí smícháme s na kostičky nakrájeným studeným máslem a vejci a krátce vypracujeme hladké těsto.
  2. S těstem pracujeme co nejkratší dobu. Hotové těsto ihned uložíme alespoň na 10 minut do lednice.
  3. Ráfky na tartaletky vymažeme máslem. Vychlazené těsto rozválíme na plát silný přibližně 2 mm, vykrajujeme dna a proužky na boky tartaletek a vyložíme ráfky. Přebytečné těsto seřízneme nožem.
  4. Žloutky smícháme se smetanou a zbývajícími 1,5 g černého uhlí a směs odložíme stranou.
  5. Ostružinové tartaletky pečeme při 180 °C přibližně 10–15 minut.
  6. Poté je vyndáme z trouby, potřeme směsí ze žloutků, smetany a černého uhlí a vrátíme zpět do trouby na dalších 10–15 minut, dokud nejsou zcela upečené.
  7. Lískové ořechy nasucho opražíme na pánvi. Na druhé pánvi připravíme z krupicového cukru karamel, do kterého přidáme opražené ořechy a špetku soli a vše důkladně obalíme.
  8. Směs rozprostřeme na plech vyložený pečicím papírem a necháme vychladnout. Část celých ořechů v karamelu si odebereme na dekoraci. Zbytek rozmixujeme do hladkého ořechového praliné.
  9. Ostružinové pyré zahřejeme téměř k varu a horké jej nalijeme na nasekanou bílou čokoládu. Necháme krátce stát, poté promícháme do hladké ganáže a uložíme do chladu k vychladnutí.
  10. Ostružinové pyré smícháme s agávovým sirupem a agarem, krátce povaříme a ještě horké plníme do silikonových formiček ve tvaru polokoulí. Necháme ztuhnout v chladu.
  11. Po vychladnutí plníme dno tartaletek lískovým praliné, poté ostružinovou ganáží, kterou zarovnáme s okraji. Doprostřed vložíme ostružinové želé, kolem vyskládáme čerstvé ostružiny a jednu z nich ozdobíme plátkem zlata.

Počet porcí: 6 tartaletek
Doba přípravy: 90 minut

Italské panna cotta tartaletky

Italské panna cotta tartaletky

Recept

Střední

60 min

Recept Hruškové tartaletky s frangipane

Těsto na tartaletky

  • 170 g hladké mouky
  • 75 g studeného másla
  • 63 g moučkového cukru
  • 35 g vajec
  • 18 g mandlové mouky
  • 0,5 g soli
  • špetka skořice
  • 30 g žloutků
  • 8 g smetany

Frangipane (mandlový krém)

  • 50 g rozpuštěného másla
  • 50 g moučkového cukru
  • 50 g mandlové mouky
  • 50 g vajec
  • 50 g čerstvé hrušky

Crème pâtissière

  • 300 ml plnotučného mléka
  • 60 g krupicového cukru
  • 30 g kukuřičného škrobu
  • 72 g žloutků
  • 36 g másla
  • 30 ml amaretta
  • 1 vanilkový lusk
  • ½ lžičky skořice

Vařené hrušky

  • 6 hrušek
  • 700 g mražených malin
  • 500 ml vody
  • 70 g krupicového cukru
  • 40 ml amaretta
  • červené potravinářské barvivo

Želatinová glazura na hrušky

  • 8 g práškové želatiny
  • 45 g vody na nabobtnání
  • 50 g krupicového cukru
  • 50 g vody
  • 1 vanilkový lusk
  • červené potravinářské barvivo
  1. Hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl a skořici smícháme se studeným máslem a vejci a vypracujeme hladké těsto. Těsto ihned uložíme alespoň na 10 minut do lednice.
  2. Ráfky vymažeme máslem, vychlazené těsto rozválíme na 2mm plát, vykrajujeme dna i proužky na boky tartaletek a vyložíme formy. Přebytečné těsto seřízneme.
  3. Žloutky smícháme se smetanou a připravíme na potření.
  4. Hruškové tartaletky pečeme při 180 °C 10–15 minut, poté je vyndáme, potřeme směsí ze žloutků a smetany.
  5. Mezitím si rozpuštěné máslo smícháme s moučkovým cukrem, mandlovou moukou a vejci do hladkého krému. Hrušku nakrájíme na malé kostičky a odložíme stranou.
  6. Upečené tartaletky naplníme přibližně do poloviny mandlovým krémem. Do krému zapícháme kostičky čerstvé hrušky a pečeme dalších 10–15 minut dozlatova.
  7. Mléko, krupicový cukr, kukuřičný škrob, žloutky, semínka z vanilkového lusku a skořici zahříváme a šleháme nad vodní lázní, dokud krém nezhoustne.
  8. Jakmile má krém správnou konzistenci, stáhneme jej z lázně, přilijeme amaretto a vmícháme máslo. Krém přikryjeme potravinářskou fólií přímo na povrch a necháme vychladnout.
  9. Mražené maliny, vodu, krupicový cukr a amaretto přivedeme k varu. Jakmile maliny změknou, směs rozmixujeme tyčovým mixérem.
  10. Hrušky oloupeme škrabkou a dohladíme hrubší stranou houbičky na nádobí. Seřízneme spodní část a pomocí lžičky vydlabeme malé otvory.
  11. Očištěné hrušky vložíme do malinového rozvaru a vaříme přibližně 10–15 minut. Rozvar případně dobarvíme červeným potravinářským barvivem.
  12. Práškovou želatinu necháme nabobtnat ve vodě. Mezitím svaříme vodu s krupicovým cukrem. Do horkého cukrového roztoku vmícháme nabobtnalou želatinu, přidáme semínka z vanilkového lusku a dle potřeby červené barvivo.
  13. Po vychladnutí tartaletky naplníme crème pâtissière a krém zarovnáme s okraji.
  14. Uvařenou hrušku naplníme stejným krémem a usadíme doprostřed tartaletky.
  15. Pomocí štětce hrušku potáhneme želatinovou glazurou, kolem vyskládáme nasekané karamelizované ořechy a hrušku jemně postříkáme zlatými třpytkami.

Počet porcí: 6 tartaletek
Doba přípravy: 90 minut

Čokoládové tartaletky

Čokoládové tartaletky

Recept

Střední

60 min
