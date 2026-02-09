Savarin dezert: Recept podle Josefa Maršálka z 6. dílu Peče celá země

V šestém díle Peče celá země se soutěžící pustili do sametových dezertů, francouzského savarinu a výrazně zdobených vintage dortů. Kdo náročné výzvy zvládl na jedničku a komu naopak vůbec nesedly?
Red velvet jako první výzva

První výzva nabídla soutěžícím prostor pro osobní pojetí klasického red velvetu. Základ měl zůstat zachovaný, ale chuť i vzhled mohly jít vlastní cestou. „Hodnotit v této osobní výzvě budeme hlavně nápad jako takový,“ shrnula zadání Míša Landová. Nejvíce zaujala Anežka se svým blue velvetem s borůvkami a levandulí, který porota ocenila pro lehkost, vláčnost i harmonii chutí. Josef Maršálek mluvil o fantastické práci.

Originální, ale méně vyrovnané výkony následovaly. Alena představila naprosto nepovedený kiwi velvet se špenátovým korpusem. Denisa technicky náročný red velvet choux s prosecco ganáží, která porotcům ale příliš nechutnala. A Martin zase doplatil na absenci kypřidla v těstě, což se do jeho hodnocení také promítlo.

Savarin a vintage dorty definitivně rozhodly

Technická výzva patřila kynutému savarinu s jasmínovým čajem a růžovým grepem, na který měli soutěžící pouhou hodinu a dvacet minut. „Kynuté těsto potřebuje čas, tak mu ho dejte,“ upozornil je Josef Maršálek. Nejlépe si vedla Eliška – její savariny působily elegantně a profesionálně. „Tohle je práce, za kterou by se cukrář nemusel stydět,“ zaznělo od poroty. Následovaly Anežka a Denisa, naopak Lenka skončila poslední.

Kreativní výzva v podobě vintage dortů byla vizuálním vrcholem dílu. Alena bodovala elegantním zámeckým dortem, Anežka znovu potvrdila cit pro detail, Lukáš zaujal vysokým štíhlým jednobarevným dortem a Martin předvedl propracovaný Versailles vzhled. „Martin vyloženě ukázal, že mu tahle disciplína sedla,“ shrnul Josef Maršálek. Lenčin dort naopak nesplnil zadání ani minimální výšku.

Pekařkou týdne se stala Anežka, která podala vyrovnané výkony napříč všemi výzvami. „Taková křehká dušička, která se kontinuálně zlepšuje,“ ocenil ji Josef Maršálek. Anežka neskrývala emoce: „Jsem extrémně šťastná, že to konečně klaplo.“ Soutěž naopak opustila Lenka, která podle poroty tentokrát nevyužila svůj potenciál.

Savarin: Francouzská klasika s královským původem

Věděli jste, že...

  • savarin i baba vznikly v 18. století na francouzském dvoře
  • autorem receptu je cukrář Nicolas Stohrer
  • savarin se peče ve formě s otvorem, který se plní krémem nebo ovocem
  • dezert se vždy zalévá horkým sirupem, těsto má být vlažné

Savarin patří mezi dezerty, které vypadají noblesně, ale stojí na jednoduchém základu – kynutém těstě. V pořadu ho Josef Maršálek představil jako ukázku cukrářské elegance, kde rozhoduje práce s těstem, sirupem a načasováním.

Savarin má společné kořeny s dezertem baba au rhum. Oba vznikly z jednoho těsta, liší se však tvarem a alkoholem v sirupu. Zatímco baba sází na rum, savarin často využívá ovocné destiláty, například třešňovici, a plní se krémem či ovocem.

„Savarin má být krásně nasáklý, ale ne rozmočený. Když ho vezmete do ruky, musí držet tvar,“ vysvětloval Josef Maršálek během technické výzvy.

Recept Savarin s jasmínovým čajem a růžovým grepem podle Josefa Maršálka

Těsto

  • 250 g hladké mouky
  • 200 g vajec
  • 5 g soli
  • 30 g krupicového cukru
  • 25 g droždí
  • 125 g másla
  • 50 g mléka
  • kůra z 1 citronu

Droždí rozpustíme v mléce, přidáme hladkou mouku, krupicový cukr, vejce a citronovou kůru a vypracujeme hladké těsto. Poté zapracujeme rozpuštěné máslo a sůl a těsto důkladně propracujeme dohladka. Přikryté těsto necháme přibližně 20 minut odpočinout, poté ho pomocí sáčku rozdělíme do vymazaných forem a necháme kynout do dvojnásobného objemu. Pečeme při 180 °C asi 11–12 minut, propečenost ověříme špejlí.

Sirup

  • 300 g vody
  • 250 g krupicového cukru
  • 8 g jasmínového zeleného čaje
  • 30 g citronové šťávy

Na sirup zalijeme jasmínový čaj vroucí vodou a necháme louhovat. Scedíme, přidáme krupicový cukr a citronovou šťávu a směs přivedeme k varu, poté odstavíme. Ještě horké savarinové korpusy namáčíme pomocí děrované lžíce do sirupu, aby byly krásně šťavnaté. Necháme je okapat a vychladnout, poté je potřeme horkou směsí z meruňkového džemu a vody a znovu necháme vychladnout.

Šlehaná ganáž

  • 80 g bílé čokolády
  • 250 g smetany ke šlehání
  • 1 vanilkový lusk
  • 1 g citrusové kůry

Na ganáž přivedeme 80 g smetany k varu spolu s vyškrabaným vanilkovým luskem, nalijeme ji na bílou čokoládu a vytvoříme hladkou emulzi. Necháme vychladnout přibližně na 5 °C, poté přidáme zbylou smetanu a citrusovou kůru a vyšleháme do pevné šlehané ganáže. Pomocí velké francouzské trubičky ji nastříkáme na glazované savariny.

Na polevu a dokončení

  • 200 g meruňkového džemu
  • 100 g vody
  • 2 růžové grepy

Nakonec dezert dozdobíme třemi segmenty filetovaného růžového grepu, pipetou se zbylým sirupem a tenkým kouskem vanilkového lusku.

