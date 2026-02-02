Anglický trifle rozhodl. V 5. díle Peče celá země se Pekařem týdne stal poprvé muž

Klára Pěnkavová
  13:14
Porotci si pro soutěžící připravili zapeklité výzvy v podobě cuketového koláče, dýňových sněhových šneků a trifle se zeleninovou složkou. Právě díky slavnému anglickému dezertu se Pekařem týdne stal poprvé muž.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Česká televize/iDnes Recepty

Obsah

Osobní výzva: Slaný cuketový koláč

Pátý díl pořadu Peče celá země byl pomyslným bodem zlomu. V soutěži zůstalo už jen osm soutěžících a atmosféra znatelně zhoustla. Úsměvy vystřídalo soustředění a hlavní cíl byl jasný: přežít další kolo.

Tématem byla zahrada a prim hrála zelenina. Osobní výzvu odstartovala letní klasika – soutěžící měli připravit slaný koláč s výrazným cuketovým zdobením. Porotci varovali, že cuketa je zrádná: snadno rozmočí těsto a je potřeba ji výrazně okořenit. Zatímco Martin a Eliška si s úkolem poradili skvěle, Denisu srazilo nedopečené těsto.

Technická výzva z dílny Michaely Landové pak přinesla dýňové sněhové ježky z italského sněhu. „Na první pohled jednoduché, ale plné detailů,“ shrnul Josef Maršálek. Nejlépe uspěl Martin, zatímco Denisa skončila opět na chvostu. Bylo tak jasné, že o vyřazení rozhodne až poslední kreativní výzva.

Slaný cuketový koláč s fetou

Slaný cuketový koláč s fetou

Recept

Střední

70 min
Slaný cuketový koláč

Slaný cuketový koláč

Recept

Střední

60 min

Anglický trifle v Peče celá země.

Anglický trifle se zeleninovou vložkou

Co jste o anglickém triflu nevěděli

  • Trifle pochází už z 16. století.
  • Slovo trifle vychází ze starofrancouzského trufle, které v překladu znamená „maličkost“. Odkazuje tak na jeho původní jednoduchost.
  • Tradičně se připravuje do velké skleněné mísy, aby byly vidět všechny jednotlivé vrstvy.
  • Základ tvoří cukrářské piškoty nebo korpus namočený například v sherry, dále želé, ovoce, krém nebo hustý pudink a bohatá vrstva šlehačky.
  • Je neodmyslitelnou součástí britských oslav. V roce 2022 byl citronovo-amarettový trifle vybrán jako Platinum Pudding k oslavám 70 let vlády Alžběta II..
  • V moderních verzích se objevují i slané varianty, například s lososem, avokádem nebo zeleninou.

Závěr patřil slavnému anglickému dezertu – trifel. Vrstvený dezert ve skleněné míse musel mít minimálně osm vrstev, z toho alespoň dvě zeleninové.

Klíčové je, aby všechny komponenty a vrstvy spolu souzněly, aby jedna chuť podporovala druhou,“ zdůraznil hned na začátku Josef Maršálek. U triflu totiž nejde jen o chuť, ale i o vizuální efekt – jednotlivé vrstvy musí přes sklo krásně vyniknout.

Porota ochutnala opravdu pestrou paletu chutí. Zaujal ji třešňovo-řepný trifle od Aleny, svěží kombinace yuzu a špenátu od Elišky i řepný trifle s rebarborou od Denisy, který jí nakonec zachránil místo v soutěži.

Nejvíc ale zazářil Lukáš. Jeho trifle s mrkvovým korpusem, batátovým pyré, skořicí a cukrovou kopulí byl nejen vizuálně dokonalý, ale i chuťově vyvážený. „Tohle je mistrovská práce,“ nešetřil chválou Josef Maršálek.

Díky vyrovnaným výkonům ve všech třech výzvách se Pekařem týdne stal Lukáš – jako první muž v tomto ročníku soutěže. Soutěž naopak opustila Hanka.

Trifle s čokoládou a slaným karamelem

Trifle s čokoládou a slaným karamelem

Recept

Střední

40 min

Anglický trifle podle Pekaře týdne Lukáše.

Recept Trifle podle Lukáše

Mrkvový korpus

  • 160 g bílků (cca 7 vajec velikosti L)
  • 70 g žloutků (cca 8 žloutků velikosti L)
  • 100 g hladké mouky
  • 60 g jemně nastrouhané mrkve
  • 144 g krupicového cukru
  • 36 g slunečnicového oleje
  • 16 g invertního cukru
  • 1 g kyseliny citronové
  • 24 g vody
  • 3,2 g mleté skořice
  • 0,3 g mletého muškátového ořechu

Bílky s kyselinou citronovou šleháme na střední rychlost. Po vytvoření pěny postupně přidáme polovinu krupicového cukru, po další minutě i zbytek. Vyšleháme do hustého sněhu. Žloutky ručně vyšleháme s invertním cukrem, vodou a olejem, nakonec přidáme skořici a muškátový ořech. Do žloutkové směsi vmícháme mrkev a prosátou mouku. Směs zlehka zapracujeme do sněhu. Těsto vlijeme do ráfku o průměru 19 cm a pečeme na horní a spodní ohřev při 170 °C přibližně 35 minut.

Skořicový tuile (8 ks)

  • 25 g moučkového cukru
  • 50 g bílků
  • 0,5 g mleté skořice
  • 24,5 g hladké mouky
  • 25 g rozpuštěného másla

Moučkový cukr s bílky pouze promícháme, nešleháme. Přidáme mouku se skořicí a zpracujeme do hladké hmoty. Nakonec zapracujeme rozpuštěné máslo. Těsto rozetřeme do formiček a pečeme při 180 °C asi 5 minut. Krátce necháme vychladnout, poté vyjmeme z formy a položíme na kulatou nádobu, aby se tuile vytvarovaly do oblouku. Necháme zcela vychladnout.

Crumble

  • 100 g třtinového cukru
  • 50 g másla
  • 100 g bílé čokolády
  • 63 g mandlové mouky
  • 143 g hladké mouky

Třtinový cukr, mandlovou a hladkou mouku promícháme. Máslo s bílou čokoládou rozpustíme a spojíme se sypkou směsí. Rozdrobíme na plech a pečeme při 160 °C přibližně 15 minut.

Batátovo-jablečné compoté

  • 490 g batátového pyré
  • 348 g jablek Granny Smith
  • 95 g citronové šťávy
  • 122 g vody z jablek
  • 2,6 g citronové kůry
  • 147 g třtinového cukru
  • 2,9 g mleté skořice
  • 0,6 g mletého muškátového ořechu
  • 5,8 g pektinu NHX

Jablka nakrájíme na kostky. Batátové pyré smícháme s citronovou šťávou, vodou, citronovou kůrou, skořicí a muškátovým ořechem. Přidáme třtinový cukr smíchaný s pektinem, poté vsypeme jablka a přivedeme k varu. Vaříme do změknutí jablek a necháme vychladnout.

Šlehaná ganáž z krémového smetanového sýru

  • 184 g smetany 35 %
  • 58 g glukózového sirupu
  • 4,1 g plátkové želatiny
  • 115 g bílé čokolády
  • 16 g kakaového másla
  • 165 g krémového smetanového sýru
  • 362 g smetany 35 %

Smetanu zahřejeme s glukózovým sirupem, přidáme nabobtnanou želatinu a promícháme. Čokoládu s kakaovým máslem rozpustíme, zalijeme horkou smetanou a spojíme tyčovým mixérem. Přidáme krémový smetanový sýr a opět promixujeme do hladka. Nakonec přilijeme další smetanu, znovu promixujeme, zakryjeme fólií na kontakt a necháme vychladnout. Před použitím vyšleháme.

Hruškové compoté s pekanovými ořechy

  • 432 g hruškového pyré
  • 60 g vody
  • 60 g citronové šťávy
  • 402 g hrušek
  • 42 g dextrózy
  • 60 g krupicového cukru
  • 9 g pektinu NHX
  • 125 g pekanových ořechů
  • 50 g hruškovice

Hrušky s krupicovým cukrem necháme zkaramelizovat. Pekanové ořechy opražíme v troubě při 160 °C 10–15 minut a nasekáme. Hruškové pyré smícháme s citronovou šťávou a vodou, přidáme dextrózu smíchanou s pektinem, přivedeme k varu a vmícháme karamelizované hrušky. Nakonec přidáme pekanové ořechy, hruškovici a necháme vychladnout.

Karamel

  • 93 g krupicového cukru
  • 39 g glukózového sirupu
  • 110 g smetany 33 %
  • 55 g másla
  • 0,55 g soli
  • 1,1 g skořice

Krupicový cukr s glukózovým sirupem zahřejeme na 175–185 °C. Vmícháme máslo, poté postupně teplou smetanu. Nakonec přidáme sůl a skořici a promixujeme tyčovým mixérem. Necháme vychladnout.

Cukrová kopule

  • 50 g vody
  • 50 g glukózy
  • 100 g krupicového cukru

Vše smícháme v hrnci a zahřejeme na 150 °C. Směs necháme zchladnout na 110–120 °C. Naléváme na misku potaženou teplovzdornou fólií a pomocí dortového ráfku bez dna vytvarujeme kopuli. Necháme zcela zatuhnout.

Dekorace

  • pekanové ořechy
  • jedlé fialové a žluté květy
  • crumble
  • mléko

Kompletace

Korpus rozřízneme na dva pláty vysoké přibližně 1 cm a lehce prolijeme mlékem. Do mísy vrstvíme batátovojablečné compoté, korpus, hruškové compoté, korpus, šlehanou ganáž, karamel a crumble. Vrstvy jednou zopakujeme. Povrch zasypeme crumblem, dozdobíme jedlými květy, opraženými pekanovými ořechy, zbytkem krémů a skořicovým tuile. Nakonec zakryjeme cukrovou kopulí.

Peče celá země je zpět se 4. řadou a posouvá úroveň amatérských pekařů o stupeň výš
Ovocný trifle

Ovocný trifle

Recept

Střední

20 min
