Pestrobarevný 4. díl Peče celá země
V sobotu jsme opět viděli tři rozdílné výzvy, které prověřily i největší favority. Soutěžící nejprve připravovali čtyři druhy maršmelounů, kde šlo hlavně o nadýchanou texturu a zajímavou chuť. I přes to, že tuto nadýchanou cukrovinku mnozí vůbec nemají rádi, většině se úkol povedl na výbornou.
Následovala technická výzva s palačinkovými ručníky plněnými šlehačkou a čerstvými jahodami. Soutěžící bojovali hlavně s časem, připálenými palačinkami a rozteklou náplní. V kreativní výzvě jsme se pak dočkali oblíbených Cartoon Cakes, tedy 3D dortů s výraznými barvami a černými konturami, jak vystřiženými z animáku.
Pavlovi se bohužel jeho dort vůbec nepovedl a znamenalo to jeho konec v soutěži. Naopak celý díl opanovala Alena a právem se stala Pekařkou týdne.
Co je to maršmeloun?
Marshmallows, v češtině často označované také jako maršmelouny nebo lidově žužu, působí na první pohled jako nenáročná cukrovinka. Ve skutečnosti při jejich přípravě hraje roli každý detail. Správná teplota rozvaru, načasování šlehání i výsledná vlhkost. Textura musí být lehká, nadýchaná a zároveň dostatečně stabilní, aby držela tvar.
Jak připomněla porota, existují dva základní přístupy k výrobě – starší varianta využívající sníh z bílků a novější způsob založený na želatině, kdy se voda často nahrazuje ovocnými šťávami pro výraznější chuť i barvu.
Soutěžící se s nadýchanou cukrovinkou poprali různě. Někdo se držel u klasických chutí, někdo je chtěl posunout a dát jim sofistikovanější charakter. Nejvýrazněji zaujala Alena, která maršmelouny pojala jako plnohodnotné cukrárenské zákusky. Její maršmelouny klamaly vzhledem – připomínaly klasické dezerty z vitríny – chuťově i technicky byly dotažené do detailu. Porota ocenila nejen nápad, ale i precizní provedení a práci s různými příchutěmi, díky čemuž se nadýchaná cukrovinka stala skutečnou hvězdou čtvrtého dílu.
Fun fact: Původně se maršmelouny vyráběly z kořene rostliny ibišek lékařský (anglicky marsh mallow), dnes je to však čistě cukrářská záležitost.
Recept Maršmelouny podle Aleny
Vanilkový rozvar
- 195 g krupicového cukru
- 36 g plátkové želatiny
- 30 g vody
- 30 g medu
- 30 g glukózového sirupu
- 10 g vanilkové pasty
Sníh
- 105 g bílků
- 60 g krupicového cukru
Borůvkový rozvar
- 130 g krupicového cukru
- 24 g plátkové želatiny
- 20 g borůvkového pyré
- 20 g medu
- 20 g glukózového sirupu
Sníh
- 70 g bílků
- 40 g krupicového cukru
- gelová lila barva
Borůvková náplň
- 125 g borůvek
- 40 g krupicového cukru
- 3 g citronové šťávy
Posyp
- 30 g mrazem sušených borůvek
Postup:
- Nejprve namočíme plátkovou želatinu do ledové vody.
- Připravíme borůvkovou náplň – borůvky dáme do rendlíku s krupicovým cukrem a citronovou šťávou a rozvaříme do hustoty džemu.
- Do rendlíku dáme všechny suroviny na vanilkový rozvar kromě želatiny. Do mísy robota připravíme bílky. Želatinu vymačkáme a necháme odkapat.
- Rozvar zahříváme na středním ohni, při prvních bublinkách zapneme šlehání bílků a postupně ve třech dávkách přisypáváme krupicový cukr. Při teplotě 117 °C rozvar stáhneme z ohně, vmícháme želatinu a ihned tenkým pramenem vléváme do šlehajících se bílků. Šleháme do tuha.
- Hmotu přendáme do sáčku se špičkou ve tvaru hvězdy a nastříkáme do tvaru minipavlovy. Dáme vychladit do lednice.
- Těla minipavlov naplníme vychlazenou borůvkovou náplní.
- Želatinu namočíme do ledové vody.
- Připravíme borůvkový rozvar. Při zahřívání rozvaru začneme šlehat bílky a ve třech dávkách přidáme krupicový cukr. Při 117 °C rozvar stáhneme, vmícháme želatinu a vlijeme do bílků. Podle potřeby přidáme lila gelovou barvu. Šleháme do tuha.
- Hmotu stříkáme na naplněné minipavlovy do tvaru šlehačky a zdobíme mraženými sušenými borůvkami.