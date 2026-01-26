Zjistili jsme, jak připravit nejlepší maršmelouny! Plátková želatina je základ

Čtvrtý díl Peče celá země přinesl opět náročné cukrářské výzvy, tentokrát plné barev. Diváky nejvíce zaujala osobní výzva v podobě originálních maršmelounů.
Obsah

Pestrobarevný 4. díl Peče celá země

V sobotu jsme opět viděli tři rozdílné výzvy, které prověřily i největší favority. Soutěžící nejprve připravovali čtyři druhy maršmelounů, kde šlo hlavně o nadýchanou texturu a zajímavou chuť. I přes to, že tuto nadýchanou cukrovinku mnozí vůbec nemají rádi, většině se úkol povedl na výbornou.

Následovala technická výzva s palačinkovými ručníky plněnými šlehačkou a čerstvými jahodami. Soutěžící bojovali hlavně s časem, připálenými palačinkami a rozteklou náplní. V kreativní výzvě jsme se pak dočkali oblíbených Cartoon Cakes, tedy 3D dortů s výraznými barvami a černými konturami, jak vystřiženými z animáku.

Pavlovi se bohužel jeho dort vůbec nepovedl a znamenalo to jeho konec v soutěži. Naopak celý díl opanovala Alena a právem se stala Pekařkou týdne.

Zvířátkové maršmelouny od Elišky.

Co je to maršmeloun?

Marshmallows, v češtině často označované také jako maršmelouny nebo lidově žužu, působí na první pohled jako nenáročná cukrovinka. Ve skutečnosti při jejich přípravě hraje roli každý detail. Správná teplota rozvaru, načasování šlehání i výsledná vlhkost. Textura musí být lehká, nadýchaná a zároveň dostatečně stabilní, aby držela tvar.

Jak připomněla porota, existují dva základní přístupy k výrobě – starší varianta využívající sníh z bílků a novější způsob založený na želatině, kdy se voda často nahrazuje ovocnými šťávami pro výraznější chuť i barvu.

Soutěžící se s nadýchanou cukrovinkou poprali různě. Někdo se držel u klasických chutí, někdo je chtěl posunout a dát jim sofistikovanější charakter. Nejvýrazněji zaujala Alena, která maršmelouny pojala jako plnohodnotné cukrárenské zákusky. Její maršmelouny klamaly vzhledem – připomínaly klasické dezerty z vitríny – chuťově i technicky byly dotažené do detailu. Porota ocenila nejen nápad, ale i precizní provedení a práci s různými příchutěmi, díky čemuž se nadýchaná cukrovinka stala skutečnou hvězdou čtvrtého dílu.

Fun fact: Původně se maršmelouny vyráběly z kořene rostliny ibišek lékařský (anglicky marsh mallow), dnes je to však čistě cukrářská záležitost.

Maršmelounové zdání klame od Pekařsky týdne Aleny

Recept Maršmelouny podle Aleny

Vanilkový rozvar

  • 195 g krupicového cukru
  • 36 g plátkové želatiny
  • 30 g vody
  • 30 g medu
  • 30 g glukózového sirupu
  • 10 g vanilkové pasty

Sníh

  • 105 g bílků
  • 60 g krupicového cukru

Borůvkový rozvar

  • 130 g krupicového cukru
  • 24 g plátkové želatiny
  • 20 g borůvkového pyré
  • 20 g medu
  • 20 g glukózového sirupu

Sníh

  • 70 g bílků
  • 40 g krupicového cukru
  • gelová lila barva

Borůvková náplň

  • 125 g borůvek
  • 40 g krupicového cukru
  • 3 g citronové šťávy

Posyp

  • 30 g mrazem sušených borůvek

Postup:

  1. Nejprve namočíme plátkovou želatinu do ledové vody.
  2. Připravíme borůvkovou náplň – borůvky dáme do rendlíku s krupicovým cukrem a citronovou šťávou a rozvaříme do hustoty džemu.
  3. Do rendlíku dáme všechny suroviny na vanilkový rozvar kromě želatiny. Do mísy robota připravíme bílky. Želatinu vymačkáme a necháme odkapat.
  4. Rozvar zahříváme na středním ohni, při prvních bublinkách zapneme šlehání bílků a postupně ve třech dávkách přisypáváme krupicový cukr. Při teplotě 117 °C rozvar stáhneme z ohně, vmícháme želatinu a ihned tenkým pramenem vléváme do šlehajících se bílků. Šleháme do tuha.
  5. Hmotu přendáme do sáčku se špičkou ve tvaru hvězdy a nastříkáme do tvaru minipavlovy. Dáme vychladit do lednice.
  6. Těla minipavlov naplníme vychlazenou borůvkovou náplní.
  7. Želatinu namočíme do ledové vody.
  8. Připravíme borůvkový rozvar. Při zahřívání rozvaru začneme šlehat bílky a ve třech dávkách přidáme krupicový cukr. Při 117 °C rozvar stáhneme, vmícháme želatinu a vlijeme do bílků. Podle potřeby přidáme lila gelovou barvu. Šleháme do tuha.
  9. Hmotu stříkáme na naplněné minipavlovy do tvaru šlehačky a zdobíme mraženými sušenými borůvkami.
Domácí marshmallows s čokoládou a citronem

Domácí marshmallows s čokoládou a citronem

Recept

Náročné

80 min
Vstoupit do diskuse

Zjistili jsme, jak připravit nejlepší maršmelouny! Plátková želatina je základ

Peče celá země: 3 nejlepší recepty na Pull Apart Bread (trhací chléb)

Peče celá země, 3. díl

Třetí díl oblíbené show Peče celá země voněl po chlebu a až na technickou výzvu, kdy soutěžící připravovali čokoládové kornoutky, byl o slaném pečivu.

21. ledna 2026

Holandský řízek podle Mojmíra Maděriče. Recept, který dělal jinak než ostatní

Herec a moderátor Mojmír Maděrič

Mojmír Maděrič dokázal jídlo popsat s neskonalou vášní a zároveň s osobitým humorem. Zavzpomínejme na jeho nejslavnější televizní období a jeho oblíbené recepty.

20. ledna 2026  17:06

