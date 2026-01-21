To nejzajímavější ze 3. dílu
Peče celá země tentokrát všechny milovníky dortíků a sladkých laskomin musela zklamat. Hned dvě ze tří výzev byly totiž slané, což podle porotce Josefa Maršálka nebyla náhoda – letošní řada chtěla ubrat trochu cukru a ukázat, jak si soutěžící poradí se slaným těstem.
Vedle technické výzvy s kornoutky plněnými čokoládovým krémem přišla i nejnáročnější kreativní část večera: autoportréty na slaném pečivu. Vyplatilo se tady vsadit na těsto, které dobře drží tvar. Zabodovala Denisa s quichem i Anežka se španělskou empanadou, která porotu nadchla nejen věrností portrétu, ale i plnou chutí.
Pekařkou týdne se po zásluze stala Denisa. Zatímco Vojta se se soutěží musel nečekaně rozloučit.
Nejvíce mě zaujala hned první osobní výzva. Pull Apart Bread, tedy česky trhací chléb, je přesně ten typ pečiva, který naprosto miluju: ideální na sdílení někde s přáteli nebo rodinou, neformální, hravý a hlavně chutný. Jak ale soutěž ukázala, je zároveň také technicky zrádný.
Tenké plátky kynutého těsta se musí správně vrstvit, dochutit a upéct tak, aby šly snadno prsty odtrhnout. Bavilo mě sledovat, jak se soutěžící rozkročili od české klasiky přes Itálii až po Blízký východ, experimentovali s tvary, náplněmi i dipy. Tohle jsou tři recepty, které si doma rozhodně také vyzkouším.