Klára Pěnkavová
  15:26
I když venku mrzne, druhý díl Peče celá země nás přenesl na létem provoněnou rozkvetlou louku. Soutěžící malovali na piškoty, špachtlí vykreslovali květy a z jablek tvarovali růže. Nejvíc je ale potrápil jablečný koláč s vanilkou podle Josefa Maršálka. Ukázal se jako náročnější, než čekali, a překvapivě rychle odhalil, kdo má v soutěži skutečně navrch.
Květiny všude, kam se podíváš

Druhý díl čtvrté řady se nesl v květinovém duchu. V osobní výzvě se soutěžící poprali s malovaným piškotem, kde se rychle ukázalo, že hezký vzhled sám o sobě nestačí. Zatímco některé dezerty – ať už rolády, nebo řezy – porotu nadchly chutí i technikou, jiné doplatily na gumový piškot, málo výrazný krém z mascarpone nebo zbytečně odvážné kombinace.

Napětí gradovalo s dalšími výzvami a bylo čím dál zřetelnější, kdo si drží vysoký standard a kdo se v soutěži spíš hledá. Porotci tentokrát rozhodovali bez dlouhého váhání – Eliška si odnesla titul Pekařky týdne už podruhé a Josef Maršálek ji otevřeně označil za favoritku celé soutěže. Naopak pro Adélu byl květinový díl poslední.

Peče celá země IV. řada, 2 díl

Jablečný koláč podle Maršálka

Technická výzva, kterou si pro soutěžící připravil Josef Maršálek, v podobě francouzského koláče s vanilkou a růžemi z jablek, se ukázala jako tvrdý oříšek. Devadesát minut bylo neúprosných.

Většina soutěžících bojovala s časem. Problém měli s dopečením těsta, nedostatkem džemu a tvarováním růžiček z jablek. Výrazně ale vyčníval Martin, jehož koláč porota označila za perfektní práci bez jediné výtky.

Jablečný koláč jasně ukázal, že i zdánlivě snadný dezert může být záludnou zkouškou. Zkusíte si ho upéct doma?

Jablečný koláč s vanilkou podle Josefa Maršálka, Peče celá země

Recept Jablečný koláč s vanilkou*

Pâte sablée

  • 250 g hladké mouky
  • 50 g mandlové mouky
  • 125 g moučkového cukru
  • 125 g másla
  • 50 g vejce
  • 1 g soli
  • ½ vanilkového lusku

Frangipane

  • 160 g měkkého másla
  • 160 g mandlové mouky
  • 160 g vajec
  • 150 g krupicového cukru
  • 30 g kukuřičného škrobu
  • 10 g rumu
  • ½ vanilkového lusku

Pošírovaná jablka

  • 500 g vody
  • 100 g krupicového cukru
  • 10 g ibiškového květu
  • 5 jablek Pink Lady

Jablečný džem

  • 200 g jablečného pyré
  • 100 g ibiškového sirupu z jablek
  • 150 g krupicového cukru
  • 4 g pektinu

Na dokončení

  • 30 g másla
  • 10 g moučkového cukru

Postup

  1. Připravíme pâte sablée, těsto rozválíme a vložíme do máslem vymazané formy. Okraje těsta přehneme přes okraj formy směrem ven a formu s těstem dáme do mrazáku.
  2. Frangipane připravíme třenou metodou, rozetřeme ho do formy vyložené těstem a upečeme při 170 °C dozlatova. Střed i spodek koláče musí být dobře propečené.
  3. Jablkům odstraníme ohryzek, rozkrojíme je na třetiny a každou třetinu nakrájíme na plátky silné přibližně 2 mm. Takto nakrájené plátky vložíme do horkého ibiškového sirupu, který jsme přivedli k varu, a na mírném ohni je povaříme 1–2 minuty, aby trochu změkly. Poté je necháme několik minut marinovat v sirupu, aby nasákly jeho chuť. Následně plátky scedíme a z těchto měkkých plátků postupně vytvarujeme růže.
  4. Na přípravu džemu zahřejeme jablečné pyré spolu s ibiškovým sirupem a při teplotě 50 °C přidáme směs 10 g krupicového cukru a pektinu. Důkladně vše rozmícháme, přivedeme k varu a po jedné minutě přidáme zbylý cukr. Vaříme dál, dokud teplota nedosáhne 102°C. Hotový džem nalijeme do misky a necháme vychladnout.
  5. Džem poté rozetřeme na povrch upečeného a vychladlého koláče a na něj těsně vedle sebe naskládáme jablečné růže tak, aby zakryly celý povrch koláče. Na závěr koláč lehce pocukrujeme.

*Zdroj: Peče celá země, Česká televize

