Víkendové pečení se SweetBurg: Mini Pavlova jako nejkrásnější velikonoční ozdoba stolu!

Petra Burgrová
  5:00
Pavlova patří mezi dezerty, které vypadají složitě, ale ve skutečnosti jsou překvapivě jednoduché. Stačí pár základních surovin, trocha trpělivosti a vznikne lehký dezert, který vypadá opravdu efektně. Tentokrát jsem se rozhodla připravit mini Pavlovy ve tvaru velikonočních zajíčků. Protože se blíží Velikonoce, je to krásný a hravý dezert, který potěší nejen děti, ale i dospělé. A pokud máte pocit, že Pavlova je složitá na přípravu, vůbec se toho nebojte.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Obsah

Proč se jmenuje Pavlova

Pavlova je křehký dezert z vyšlehaných bílků, cukru a trochy škrobu. Na povrchu je jemně křupavá a uvnitř zůstává lehká a nadýchaná. Nejčastěji se podává se šlehačkou a čerstvým ovocem. Velkou výhodou je, že ji můžete připravit v mnoha podobách – jako malé dezerty, které servírujete každému zvlášť, nebo jako velký Pavlova dort, který ozdobíte krémem a ovocem podle sezóny.

Dezert dostal své jméno na počest slavné ruské primabaleríny Anny Pavlovové. Ta ve 20. letech 20. století navštívila Austrálii a Nový Zéland, kde svou ladností a bílými tylovými sukněmi (tutu) naprosto uchvátila veřejnost. Cukráři se proto rozhodli vytvořit dezert, který by její tanec připomínal – lehký, nadýchaný a sněhově bílý. O prvenství se sice dodnes Austrálie a Nový Zéland přou, ale příběh o baletce zůstává u obou verzí stejný.

Ovocné Pavlovy s červeným ovocem a maraschino sirupem + stepy

Čím se plní Pavlova?

Základem je kontrast mezi sladkým korpusem a svěží náplní. Tady jsou nejoblíbenější kombinace:

  • Základní krém: Nejpoužívanější je neslazená vyšlehaná smetana s mascarpone nebo tvarohem, která je pevnější a méně sladká.
  • Ovocná složka: Tradičně se používá kyselkavé ovoce, které vyváží sladkost sněhu – jahody, maliny, borůvky, kiwi nebo granátové jablko.
  • Lemon Curd: Hustý citronový krém je mezi cukráři považován za „nebe v puse“, protože jeho kyselost perfektně doplňuje cukrový korpus.
  • Ořechy a bylinky: Pro efekt i chuť se sypou plátky mandlí, drcené pistácie nebo zdobí lístky čerstvé máty.

4 tipy, aby se Pavlova vždy povedla

Pavlova není složitá, ale je dobré dodržet několik důležitých pravidel:

  1. Vyšlehejte sníh opravdu dotuha. Bílky musí být pevné a lesklé. Když vytáhnete metličku, špičky sněhu by měly držet tvar a nepadat.
  2. Cukr přidávejte postupně. Nepřidávejte ho najednou. Po malých dávkách se lépe rozpustí a sníh bude stabilnější.
  3. Sušte na nízkou teplotu Pavlova se spíše suší než peče. Ideální je teplota kolem 90–110 °C. Díky tomu si zachová krásně bílou barvu a nebude hnědnout.
  4. Troubu během pečení neotevírejte. Náhlá změna teploty může způsobit popraskání.

Tip: Další recepty najdete na Instagramu SweetBurg

Archiv Petry Burgrové

Recept Pavlova mini zajíčci

Základ je úplně stejný jako u klasické Pavlovy. Jen při tvarování vytvoříte malé oválné hromádky a z menších částí sněhu uděláte ouška, aby připomínaly zajíčky.

Na korpus

  • 60 g bílků
  • 100 g cukru krupice
  • 1/2 lžičky citrónové šťávy
  • 1 lžička kukuřičného škrobu

Na kém

  • 250 g mascarpone
  • 250 ml smetany ke šlehání
  • 6 lžic moučkového cukru
  • vanilkový lusk (nemusí být)
  1. Bílky s cukrem vyšleháme do pevného sněhu. Cukr ale sypeme postupně a nechámáme zašlehat. Nakonec stěrkou vmícháme šťávu z citrónu a kukuřičný škrob.
  2. Tuhý sníh přendáme do sáčku se zdobící špičkou a tvarujeme mističky, případně dotvarujeme stěrkou, na hladké kopečky. Na jiný plech nastříkám sáčkem ještě pár oválků na ouška.
  3. Sušíme ve vyhřáté troubě na 110 °C, po deseti minutách snížíme teplotu na 95 °C a sušíme ještě další cca hodinu.
  4. Na krém vyšleháme v robotu všechny suroviny na nízké otáčky, postupně přidáváme na otáčkách, aby se krém nesrazil a vyšleháme tuhý krém.

Počet porcí: 6 kusů
Doba přípravy: 30 minut bez pečení

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Víkendové pečení se SweetBurg: Mini Pavlova jako nejkrásnější velikonoční ozdoba stolu!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.