Obsah
Proč se jmenuje Pavlova
Pavlova je křehký dezert z vyšlehaných bílků, cukru a trochy škrobu. Na povrchu je jemně křupavá a uvnitř zůstává lehká a nadýchaná. Nejčastěji se podává se šlehačkou a čerstvým ovocem. Velkou výhodou je, že ji můžete připravit v mnoha podobách – jako malé dezerty, které servírujete každému zvlášť, nebo jako velký Pavlova dort, který ozdobíte krémem a ovocem podle sezóny.
Dezert dostal své jméno na počest slavné ruské primabaleríny Anny Pavlovové. Ta ve 20. letech 20. století navštívila Austrálii a Nový Zéland, kde svou ladností a bílými tylovými sukněmi (tutu) naprosto uchvátila veřejnost. Cukráři se proto rozhodli vytvořit dezert, který by její tanec připomínal – lehký, nadýchaný a sněhově bílý. O prvenství se sice dodnes Austrálie a Nový Zéland přou, ale příběh o baletce zůstává u obou verzí stejný.
Čím se plní Pavlova?
Základem je kontrast mezi sladkým korpusem a svěží náplní. Tady jsou nejoblíbenější kombinace:
- Základní krém: Nejpoužívanější je neslazená vyšlehaná smetana s mascarpone nebo tvarohem, která je pevnější a méně sladká.
- Ovocná složka: Tradičně se používá kyselkavé ovoce, které vyváží sladkost sněhu – jahody, maliny, borůvky, kiwi nebo granátové jablko.
- Lemon Curd: Hustý citronový krém je mezi cukráři považován za „nebe v puse“, protože jeho kyselost perfektně doplňuje cukrový korpus.
- Ořechy a bylinky: Pro efekt i chuť se sypou plátky mandlí, drcené pistácie nebo zdobí lístky čerstvé máty.
4 tipy, aby se Pavlova vždy povedla
Pavlova není složitá, ale je dobré dodržet několik důležitých pravidel:
- Vyšlehejte sníh opravdu dotuha. Bílky musí být pevné a lesklé. Když vytáhnete metličku, špičky sněhu by měly držet tvar a nepadat.
- Cukr přidávejte postupně. Nepřidávejte ho najednou. Po malých dávkách se lépe rozpustí a sníh bude stabilnější.
- Sušte na nízkou teplotu Pavlova se spíše suší než peče. Ideální je teplota kolem 90–110 °C. Díky tomu si zachová krásně bílou barvu a nebude hnědnout.
- Troubu během pečení neotevírejte. Náhlá změna teploty může způsobit popraskání.
Tip: Další recepty najdete na Instagramu SweetBurg
Recept Pavlova mini zajíčci
Základ je úplně stejný jako u klasické Pavlovy. Jen při tvarování vytvoříte malé oválné hromádky a z menších částí sněhu uděláte ouška, aby připomínaly zajíčky.
Na korpus
- 60 g bílků
- 100 g cukru krupice
- 1/2 lžičky citrónové šťávy
- 1 lžička kukuřičného škrobu
Na kém
- 250 g mascarpone
- 250 ml smetany ke šlehání
- 6 lžic moučkového cukru
- vanilkový lusk (nemusí být)
- Bílky s cukrem vyšleháme do pevného sněhu. Cukr ale sypeme postupně a nechámáme zašlehat. Nakonec stěrkou vmícháme šťávu z citrónu a kukuřičný škrob.
- Tuhý sníh přendáme do sáčku se zdobící špičkou a tvarujeme mističky, případně dotvarujeme stěrkou, na hladké kopečky. Na jiný plech nastříkám sáčkem ještě pár oválků na ouška.
- Sušíme ve vyhřáté troubě na 110 °C, po deseti minutách snížíme teplotu na 95 °C a sušíme ještě další cca hodinu.
- Na krém vyšleháme v robotu všechny suroviny na nízké otáčky, postupně přidáváme na otáčkách, aby se krém nesrazil a vyšleháme tuhý krém.
Počet porcí: 6 kusů
Doba přípravy: 30 minut bez pečení
