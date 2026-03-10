Pastinák se vrací na scénu. Naučte se využít tuhle levnou surovinu naplno

Možná jste ho v obchodě přešli s tím, že jde jen o „přerostlou petržel“. Pastinák je ale mnohem víc. Tato nenápadná kořenová zelenina kralovala českým talířům dávno předtím, než jsme objevili brambory, a dnes zažívá svůj velkolepý návrat. Pokud hledáte surovinu, která je levná, vydrží ve špajzu celou věčnost a chutná po oříšcích a medu, právě jste ji našli.

Už v březnu můžete vysévat pastinák (lidově pastiňák). Získáte kořenovou zeleninu, která nahradí petržel a přitom může přezimovat v záhonu. | foto: Profimedia.cz

Jaký je rozdíl mezi pastinákem a petrželí

Stojíte v obchodě nad bedýnkou s kořenovou zeleninou a váháte, který „bílý kořen“ hodit do košíku? Nejste v tom sami. Pastinák (Pastinaca sativa) a petržel (Petroselinum crispum) jsou jako dvojčata, která si na první pohled neuvěřitelně podobají, ale jejich povaha v kuchyni je úplně jiná. Tady je jednoduchý návod, jak je od sebe rozeznat:

1. Sladkost vs. síla: Tohle je ten největší rozdíl. Pokud hledáte něco, co pohladí po jazyku, sáhněte po pastináku. Je přirozeně sladší (skoro jako mrkev) a má jemný oříškový nádech. Naopak petržel je ta „ostrá holka“ – má typickou, intenzivní bylinnou chuť, která dává vývarům tu správnou hloubku a říz.

2. Vůně, která vás navede: Zkuste ke kořenu přivonět. Pastinák voní jemně, sladce a nevtíravě. Petržel poznáte okamžitě i se zavřenýma očima – její vůně je pronikavá, svěží a typicky polévková.

3. Tajemství korunky: Když se podíváte na místo, kde z kořene vyrůstají listy (tzv. korunka), uvidíte jasný rozdíl. Pastinák má korunku mírně propadlou a kolem ní bývá tmavý lem. Jeho listy jsou navíc větší a působí robustněji. Petržel má korunku vypouklou a listy bývají jemnější, u mnoha odrůd elegantně kudrnaté.

4. Textura: Pokud plánujete sametové pyré, je pastinák váš nejlepší přítel. Po uvaření je krásně měkký, krémový a snadno se mixuje. Petržel si i po delším varu zachovává svou pevnější strukturu a vláknitost, což je skvělé, pokud chcete mít v polévce kousky, které se nerozpadnou.

VlastnostPastinákPetržel (kořen)
Chuť Přirozeně sladší, jemná chuť s lehkým oříškovým nádechem (podobná mrkvi).Intenzivnější, výrazná bylinná chuť, dodává vývarům hloubku a říz.
VůněJemná, sladká, nevtíravá.Pronikavá, svěží, typicky „polévková“.
Korunka (místo růstu listů)Mírně propadlá, často s tmavým lemem.Vypouklá.
ListyVětší, robustnější.Jemnější, u mnoha odrůd kudrnaté.
Textura po uvařeníVelmi měkký, krémový, snadno se mixuje – vhodný na pyré.Pevnější a více vláknitý, drží tvar a nerozpadá se v polévce.
Teplý salát z kořenové zeleniny

Teplý salát z kořenové zeleniny

Recept

Lehké

45 min
Pastinák

Čím nahradit pastinák

Pokud pastinák zrovna nemáte po ruce, můžete ho v receptu nahradit, ale počítejte s tím, že jeho unikátní oříškovou sladkost nic stoprocentně nenapodobí.

Pro zachování podobně jemné textury v pyré nebo při pečení sáhněte po mrkvi nebo batátech, které dodají pokrmu potřebné přírodní cukry. V polévkách a základech omáček poslouží jako náhrada kořenová petržel či aromatičtější celer.

Zatímco petržel dodá jídlu ostřejší bylinkový říz, mrkev ho posune do sladších tónů. Proto je ideální zvolit alternativu podle toho, zda v daném receptu toužíte spíše po jemnosti, nebo po výrazné kořeněné hloubce.

Smažený pastiňák v těstíčku

Smažený pastiňák v těstíčku

Recept

Střední

20 min

Jak pěstovat pastinák

Pokud máte kousek místa na zahradě, pastinák je ideální volbou pro ty, kteří nechtějí u záhonu trávit celé mládí. Je to neuvěřitelně skromná a odolná plodina, která vám odpustí i občasné zapomenutí s konví. Stačí mu dopřát slunné místo a hlubokou půdu bez kamenů, aby se jeho kořen mohl krásně a rovně táhnout dolů.

Se sadbou neváhejte a vyrazte na zahradu hned brzy na jaře (ideálně v březnu nebo dubnu). Jen se nenechte vyvést z míry tím, že si dává načas – klíčí totiž pomaleji a první zelené lístky vykouknou ze země klidně až za tři týdny. Pak už stačí jen občas vytrhnout plevel, v suchém létě ho pořádně zalít a nechat přírodu pracovat.

To nejlepší na pastináku je ale jeho sklizeň. Můžete ho v zemi nechat klidně až do prvních mrazíků. Právě mráz je totiž jeho tajným spojencem – jakmile pastinák v půdě lehce přemrzne, chutná pak mnohem sladčeji a jemněji.

Muffiny s pastinákem

Muffiny s pastinákem

Recept

Střední

45 min

Proč zařadit pastinák do jídelníčku

Pastinák obsahuje vlákninu, vitamín C, kyselinu listovou a minerály jako draslík. Podporuje trávení a je přirozeně bezlepkový. Díky své jemné chuti je vhodný i pro děti.

Kuře s kaštanovou nádivkou a pastinákovou kaší + stepy
Pastináková bábovka s ořechy a rozinkami

Pastináková bábovka s ořechy

Recept

Lehké

80 min

Jak připravit pastinák

Pokud jste si pastinák domů přinesli poprvé a nevíte, co s ním, máme pro vás dobrou zprávu: je to jedna z nejvděčnějších surovin v kuchyni. Díky vysokému obsahu přírodních cukrů se s ním dějí při tepelné úpravě doslova kouzla – při pečení úžasně karamelizuje a mění se v gurmánský zážitek. Hodí se:

  • do polévek a vývarů,
  • jako příloha místo brambor,
  • do pyré (samostatně nebo s bramborami),
  • do zeleninových směsí,
  • na pečení v troubě,
  • do krémových polévek,
  • dokonce i do dezertů (např. koláče podobného mrkvovému).
Pastinákové bramboráčky s petrželí

Recept Pastinákové bramboráčky s petrželí

  • 300 g brambor
  • 1 lžička citronové šťávy
  • 500 g pastináku
  • 0,50 skvazk učerstvé petržele
  • 3 lžíce hladké mouky
  • 2 ks vejce
  • sůl a mletý pepř dle chuti
  • sádlo nebo olej na smažení
  1. Brambory oloupeme a nastrouháme nahrubo. Smícháme s citronovou šťávou, vložíme do cedníku a vymačkáme veškerou přebytečnou tekutinu. Pastináky také oškrábeme a nastrouháme.
  2. Zeleninu dáme do mísy a smícháme s moukou a rozšlehanými vajíčky, ochutíme solí, pepřem a jemně usekanou petrželí.
  3. V pánvi rozehřejeme tuk a postupně na něm smažíme dozlatova malé placičky zhruba z vrchovaté lžíce těsta, po každé straně asi 2 minuty. Ihned podáváme.

Počet porcí: 6 porcí
Doba přípravy: 40 minut

Další recepty z pastináku najdete na Recepty iDnes.

Levná potravina pro zdravé srdce. Máte tento poklad v kuchyni i vy?
