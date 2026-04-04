Pampeliškový med: Jak ho vyrobit, kdy sbírat květy a na co je dobrý

Petra Kašparová
  5:00
„Po všeckém h.vno, jen po včelách med,“ je zlidovělý bonmot z nejmenované české komedie. Med si ale můžeme vyrobit i my sami, i když jen pampeliškový, a je to med jen „jako“. Je výborný a zdraví prospěšný.

Pampeliškový med je výborný hustý sirup z pampelišek. Není skutečným medem, ale velmi ho připomíná. | foto: Canva

Co je pampeliškový med

Nejedená se ve skutečnosti o pravý med, prostě jej nevyrobily včely. Jde o hustý sirup z květů pampelišky, cukru a citronu. Neobsahuje pyl ani enzymy typické pro včelí produkty, ale do čaje je výborný. Název „med“ získal díky své zlatavé barvě, husté konzistenci a sladké chuti. Prostě to med připomíná. Od vzhledu přes konzistenci až po chuť. Oproti včelímu medu je ale jeho výroba plně ve vaší režii.

Pampeliškové květy sbírejte ideálně do košíčku, za slunného suchého dne, kolem poledne.

Kdy trhat pampelišky na med

Načasování sběru zásadně ovlivní chuť i kvalitu výsledku. Nepodceňujte to, není pampeliška jako pampeliška.

  • Ideální období pro sběr květů pampelišek je duben až květen, kdy pampelišky plně kvetou.
  • Sbírejte za suchého a slunečného dne, ideálně kolem poledne.
  • Vybírejte plně rozkvetlé květy. Ty obsahují nejvíce pylu, který potřebujete.
  • To asi říkat nemusíme, ale pro jistotu: Vyhněte se místům u silnic, špinavým místům nebo chemicky ošetřeným plochám.
  • Květy by měly být čisté a svěží. Pokud je sbíráte do košíku, nezapaří se a zachovají si kvalitu. Na igelitový sáček zapomeňte!
Pampeliškový med se výborně hodí do čaje. Třeba při nachlazení.

Jak to udělat, aby se pampeliškový med povedl

Při přípravě rozhodují detaily:

  • Poměr cukru a tekutiny ovlivňuje hustotu – méně cukru znamená řidší výsledek.
  • Nepřevařujte květy příliš dlouho. Med by byl hořký.
  • Správnou hustotu poznáte tak, že kapka na talířku nestéká příliš rychle. Myslete na to, že to má být jako med, ne jako řídký sirup.
  • Pro výraznější chuť můžete přidat více citronu nebo kousek pomerančové kůry.

Nejčastější chyby při výrobě pampeliškového medu

  • Hořká chuť – příliš dlouhé vaření květů.
  • Řídká konzistence – nedostatečné odpaření vody.
  • Zkažení – špatně sterilizované sklenice.
  • Nevýrazná chuť – sběr nekvalitních nebo odkvetlých květů.

Čaj s medem z pampelišky. Ideální při nachlazení.

Na co je dobrý pampeliškový med

Používá nejen v kuchyni, ale i jako domácí pomocník při nachlazení. Jeho využití je podobné klasickému medu, jen s jemně odlišnou chutí.

  • Hodí se do čaje při kašli nebo nachlazení.
  • Tradičně se využívá na podporu trávení. Je známá věc, že pampeliška, jinak také smetánka, má pozitivní vliv na trávení.
  • Oblíbený je pampeliškový med jako součást jarní očisty organismu.
  • Skvěle chutná na pečivu, v kaších nebo jogurtu.

Jak uchovat pampeliškový med

Správné skladování je klíčové pro jeho trvanlivost. Pokud začne kvasit nebo měnit chuť, už není vhodný ke konzumaci. Dostatečné množství cukru v medu jej ale konzervuje, příliš kazivý by neměl být.

Jak prodloužit trvanlivost pampeliškového medu?

  • Nalévejte ho do sterilizovaných sklenic.
  • Uchovávejte na chladném a tmavém místě.
  • Po otevření skladujte ideálně v lednici.

Jaká je trvanlivost pampeliškového medu? Při dodržení postupu by měl vydržet několik měsíců až rok. Vlastně do doby, než vykvetou další pampelišky.

Med z pampelišek by měl být dostatečně hustý.

Recept Pampeliškový med

  • 300–400 květů pampelišky
  • 1 litr vody
  • 1 kg cukru
  • 1 bio citron
  1. Květy zbavte nečistot a hmyzu (neoplachujte, případně jen lehce protřepejte). Broučky zkuste sfouknout. Chce to každý květ vidět, prohlédnout.
  2. Zalijte pampelišky vodou, přidejte nakrájený citron a přiveďte k varu.
  3. Krátce povařte, zhruba 10–15 minut, a poté nechte louhovat, ideálně přes noc. Právě louhování dá „medu“ sílu.
  4. Druhý den směs sceďte přes plátno nebo jemné sítko.
  5. Přidejte cukr a za občasného míchání vařte, dokud směs nezhoustne.
  6. Hotový „med“ by měl mít hustou, lehce sirupovou konzistenci. Po vychladnutí ještě mírně zhoustne.

Počet porcí: 4-5 sklenic
Doba přípravy: 30 minut (plus sběr plus doba louhování)

