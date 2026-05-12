Pálí vás kůže nebo bolí břicho? Možná to není alergie, ale histaminová intolerance

Petra Burgrová
  4:30
Žijeme v době, kdy jsou regály obchodů plné polotovarů, konzerv a fermentovaných specialit. Pro většinu lidí je to symbol pohodlí, ale pro člověka s histaminovou intolerancí (HIT) může být takový regál minovým polem. Histaminová intolerance není klasickou potravinovou alergií, ale může mít podobně nepříjemný průběh.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Co je histaminová intolerance

Histamin je naprosto přirozená látka, kterou si naše tělo samo vyrábí, a je nezbytný pro správné fungování imunitního systému, spánek nebo bdělost. Problém nastává až ve chvíli, kdy se histamin „přemnoží“. Pokud ho přijmeme příliš mnoho v jídle a naše střevo ho nestíhá odbourávat, začne nekontrolovaně kolovat v těle a vyvolávat falešný poplach, tedy příznaky podobné alergii.

Histaminová intolerance může způsobovat bolesti hlavy a migrény.

Jak se projevuje

Zatímco alergie na arašídy se projeví téměř okamžitě, u HIT je nástup symptomů individuální, od pár minut až po několik hodin. Mezi nejčastější projevy patří:

  • Náhlé křeče, nadýmání nebo průjem.
  • Zarudnutí v obličeji a dekoltu (tzv. flush), svědění nebo kopřivka.
  • Migrény, závratě, poruchy spánku či nevysvětlitelná únava.
  • Ucpaný nos, bušení srdce (palpitace) nebo změny krevního tlaku.

V čem je nejvíce histaminu

Čím je potravina starší, fermentovanější nebo zpracovanější, tím více histaminu obsahuje. Bakterie totiž během zrání přeměňují aminokyselinu histidin právě na histamin.

Uzeniny často obsahují vyšší množství histaminu, který vzniká během zrání a skladování masa.

Co se nesmí jíst

Bakterie, které se podílejí na zrání a rozkladu potravin, produkují histamin jako vedlejší produkt. V čem je tedy nejvíce histaminu?

  1. Dlouho zrající potraviny: Parmazán, niva, fermentované salámy (uherák), ale i kysané zelí.
  2. Konzervy a polotovary: Čím déle je potravina uzavřená v plechovce nebo zpracovaná, tím vyšší je hladina histaminu. Typickým příkladem je tuňák v konzervě.
  3. Alkohol: Červené víno a pivo jsou „bombou“, protože alkohol sám o sobě blokuje enzym DAO.
  4. Zelenina a ovoce: Některé plodiny histamin přímo neobsahují, ale provokují naše buňky, aby uvolnily náš vlastní uložený histamin. Patří sem rajčata, jahody, citrusy nebo lilek.

Alkohol snižuje schopnost těla odbourávat histamin a zároveň zvyšuje jeho hladinu v krvi. Pro lidi s histaminovou intolerancí to znamená, že by se měli alkoholu vyhýbat, zejména červenému vínu a pivu, které jsou na histamin bohaté.

4 tipy, jak rychle snížit histamin

Pokud už došlo k „přemnožení“ a příznaky se objevily, tak využijte tyto tipy:

  1. Voda: Pijte hodně čisté vody, aby se histamin rychleji vyplavil ledvinami.
  2. Antihistaminika: Volně prodejné léky na alergii mohou zablokovat receptory a ulevit od akutních potíží.
  3. Enzymy: Užijte doplněk stravy s obsahem enzymu DAO (např. Daosin) před jídlem, pokud víte, že nebudete moci dietu dodržet.
  4. Vitamin C: Pomáhá urychlit přirozený rozklad histaminu v krvi.

Přírodní antihistaminika

Příroda nám nabízí látky, které umí stabilizovat naše žírné buňky a tlumit vylučování histaminu:

  • Kvercetin: Silný antioxidant obsažený v cibuli, jablkách (vždy je oloupejte!) nebo brokolici.
  • Vitamín C: Působí jako přirozený degradační činitel histaminu. Volte ale šetrné zdroje, ne citrusy (vhodná je například acerola nebo camu camu).
  • Kopřiva: Čaj z mladých kopřiv je v lidovém léčitelství ceněn pro své antialergické účinky.
  • Kurkuma: Působí protizánětlivě a může tlumit přehnanou reakci imunity.

Kopřivový sirup je překvapivě moc dobrý. Čaj možná tak lahodný není, ale zaručuji, že limonáda ze sirupu vás nadchne.

Jak dlouho HIT trvá

Dobrou zprávou je, že histaminová intolerance nemusí být doživotní. Často je sekundárním projevem jiného problému, například narušeného střevního mikrobiomu (SIBO), neléčené celiakie nebo dočasného vyčerpání organismu.

Tipy jak s ní bojovat:

  1. Vařte doma: Máte tak absolutní kontrolu nad čerstvostí surovin.
  2. Mrazák je váš přítel: Co nesníte hned po uvaření, ihned zamrazte. Ohřívané jídlo z druhého dne má už hladinu histaminu mnohem vyšší.
  3. Kupujte maso přímo od řezníka: Zapomeňte na balené maso z marketu, které má před sebou týden trvanlivosti. Hledejte co nejkratší cestu z jatek na vaši pánev.
  4. Hledejte příčinu: HIT často mizí, když se tělo zregeneruje, vyřeší se záněty v těle nebo se doplní chybějící minerály (zejména zinek a měď, které enzym DAO potřebuje ke své práci).
  5. Psychika: Stres je velkým spouštěčem uvolňování histaminu. Relaxace je tedy stejně důležitá jako dieta.

