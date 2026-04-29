Čarodějnice 2026: Jak správně vybrat špekáčky a nespálit se?

Jak poznat kvalitní špekáček a kolik masa má mít
Pokud se chystáte vybírat na letošní čarodky buřty na opékání, vyplatí se začít u složení. Nejlepší je sáhnout po špekáčku s více než 70 % podílem masa.
Jaký je rozdíl mezi špekáčkem a buřtem?
Důležitý je poměr surovin. Správně má špekáček obsahovat hovězí a vepřové maso doplněné kostičkami špeku. Právě tuk je zásadní. Bez něj nebude špekáček šťavnatý a při opékání se vysuší.
Špekáček by měl být na dotek pevný a pružný, ne mazlavý. Na řezu má světle růžovou barvu a jasně viditelné bílé kostičky špeku.
Důležitá je i vůně. Kvalitní špekáček voní po koření a lehce uzeně, ne kysele nebo chemicky. Při opékání by pak měl držet pohromadě. Pokud se na klacku nebo opékací vidlici rozpadá, pravděpodobně obsahuje příměsi, které tam nemají co dělat.
Kde mají nejlepší špekáčky a na co si v obchodě dát pozor
Nejlepší špekáčky najdete tam, kde mají ideálně pod kontrolou i výrobu, tedy u řezníků. Často pracují s jednodušším složením a drží se tradičních receptur, což se projeví na chuti i kvalitě opékání.
To ale neznamená, že v supermarketu nenarazíte na kvalitní špekáček. Nabídka je dnes široká, a tak je klíčové nenechat se zmást názvem nebo lákavým obalem a věnovat pár vteřin čtení zadní etikety.
Při výběru se zaměřte hlavně na tyto konkrétní body:
- obsah masa ideálně nad 70 %
- bez škrobu, sóji a strojově odděleného masa
- rozumné množství soli, které nepřebíjí chuť masa
- co nejméně přídatných látek (fosforečnany, dusitan sodný apod.)
TIP: Pomoci může i označení Zaručená tradiční specialita, které hlídá přesně danou recepturu. Není to ale jediný ukazatel kvality, i bez něj můžete narazit na velmi dobrý výrobek.
Jak správně opéct špekáčky, aby zůstaly šťavnaté
Ani ten nejlepší špekáček nezachrání špatné opékání. Na tohle myslete, až se budete chystat na letošní pálení čarodějnic:
- Špekáček nemusíte naříznout jen na „ježka“. Fungují i podélné řezy po celé délce, které špekáček otevřou a umožní rovnoměrné propečení.
- Oblíbená je i varianta „na chobotnici“, kdy konce rozříznete na dlouhá chapadla.
- Super jsou také špekáčky na kolečka, které na střídačku napícháte na vidlici (super je i špíz se sýrem a cibulí) a dosáhnete tak rychlého propečení opravdu do křupava.
- Nejčastější chybou při opékání buřtů je jejich přímý kontakt s plameny. Vysoký oheň sice zaručí rychlé opečení na povrchu, ale uvnitř zůstane buřt studený.
- Ideální je proto buřty opékat nad žhavými uhlíky, kde je teplo rovnoměrné.
- Během opékání špekáček otáčejte pomalu a nespěchejte. Prohřeje se tak postupně, tuk se rozpustí a na povrchu získá zlatavou barvu a uvnitř zůstane lahodně šťavnatý.
