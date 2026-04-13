Pajšl nemá nejlichotivější název, ale recept od mojí babičky vás donutí ho milovat

Klára Pěnkavová
  5:00
Pajšl jsem jako dítě pravidelně jedla u své babičky, ale přiznám se, že samotný název jsem za ta léta úplně zapomněla. Přitom jde o klasiku, ke které se dnes vracejí i slavní šéfkuchaři. Jak si tedy připravit plíčky na smetaně, aby chutnaly jemně a bez typické pachuti vnitřností?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Kulinární studio MAFRA

Obsah

Co znamená pajšl

Pajšl (z něm. Beuschel) označuje pokrm z vnitřností, nejčastěji z plíček, někdy i v kombinaci se srdcem nebo jazykem. Plíčky jsou jednoduše plíce jatečních zvířat, nejčastěji vepřové nebo hovězí.

V české kuchyni se ustálil především vepřový pajšl na smetaně, tedy jemná omáčka z vepřových plic, kořenové zeleniny a smetany. Právě tato úprava se podávala už v pražských hostincích a restauracích 19. století, kde nechyběla na poledním menu.

Dnes se plíčky na smetaně znovu objevují i v moderní gastronomii, protože zapadají do udržitelného trendu využití celého zvířete.

Pajšl

Recept

Střední

140 min

Pajšl se připravuje s vnitřností, hlavně pak z plíček.

Jak připravit pajšl

O dokonalé chuti i v případě pajšlu rozhoduje pečlivá příprava hlavní suroviny, tedy plíček.

Jak se zbavit typické pachuti?

Plíce je potřeba několikrát důkladně propláchnout ve studené vodě, aby se zbavily nečistot a zbytků krve. Ideální je je lehce promnout a několikrát vyměnit vodu.

Právě tento krok je klíčový, pokud chcete předejít typické pachuti vnitřností, kterou si mnoho lidí spojuje se školní jídelnou. Pomáhá také krátké předvaření a slití první vody, ve které se plíce vařily.

Jak dlouho se vaří vepřové plíce?

Počítejte přibližně s 60 až 90 minutami, dokud nejsou zcela měkké. Vaří se ve vodě s cibulí, bobkovým listem, novým kořením a pepřem.

Z jakých vnitřností se pajšl připravuje

  • Klasika jsou vepřové plíčky na smetaně.
  • Moderní kuchaři používají i telecí nebo kůzlečí plíce, jako třeba Kluci v akci s Jaroslavem Sapíkem
  • Pajšl se ale nemusí dělat jen z jednoho druhu masa, někdy se přidává i srdce nebo jazyk pro výraznější chuť.

Přesně jako moje babička, která do pajšlu kromě plíček přidávala i srdce. A já vám teď prozradím její recept na dokonalé plíčky na smetaně, které dělávala s domácím kynutým houskovým knedlíkem.

Recept na vepřový pajšl na smetaně podle mojí babičky.

Recept Babiččin vepřový pajšl na smetaně

    • 1 vepřová plíce
    • 1 vepřové srdce
    • 2 bobkové listy
    • 5 kuliček černého pepře
    • 5 kuliček nového koření
    • 1 lžička sušeného tymiánu
    • 1 cibule
    • 1 větší mrkev
    • 1 petržel
    • půlka menšího celeru
    • 3 lžíce oleje
    • 1 lžíce hladké mouky
    • 250 ml smetany na vaření
    • ocet na dochucení
    • sůl a pepř
    1. Očištěnou plíci se srdcem vložíme společně s kořením do osolené vody. Zvolna je necháme vařit.
    2. Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno. Kořenovou zeleninu očistíme a nastrouháme.
    3. Když je plíce měkká, vyjmeme ji, pečlivě zbavíme pokud možno všech průdušnic a nakrájíme na menší kousky. Když se dovaří srdce, pokrájíme nadrobno i to.
    4. V kastrolu rozehřejeme olej a necháme na něm zesklovatět cibuli. Přidáme nastrouhanou zeleninu a orestujeme ji.
    5. Poté ji podlijeme přecezeným vývarem z vnitřností a podusíme doměkka.
    6. Zeleninu zahustíme moukou rozmíchanou ve smetaně. Omáčku asi 5 minut povaříme.
    7. Pak do ní vložíme pokrájené vnitřnosti a dochutíme ji solí, pepřem a octem.
    8. Pajšl podáváme s houskovým knedlíkem.

Doba přípravy: asi 2 hodiny
Počet porcí: 4

Hotový knedlík by měl být soudržný, nerozpadat se a v jeho struktuře by měly...

Vstoupit do diskuse
Témata: plíce, koření, recept

Pajšl nemá nejlichotivější název, ale recept od mojí babičky vás donutí ho milovat

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.