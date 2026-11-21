Co jsou pagáče
Pagáče (maďarsky pogácsa) jsou slané pečivo, které se nejčastěji tvaruje do menších kulatých bochánků. Základem je pšeničná mouka, droždí, mléko, vejce a tuk. Do škvarkových pagáčů se přidávají mleté nebo najemno nasekané škvarky a často také vepřové sádlo.
V některých receptech se těsto několikrát rozválí a přeloží, podobně jako listové těsto. Díky tomu po upečení vznikají jednotlivé vrstvy. Povrch pagáčů se nařezává do mřížky, potírá vejcem a sype kmínem, sezamem nebo sýrem. Pagáče se podávají samotné jako slané pohoštění, ale také k polévkám, vínu nebo pivu.
Odkud pagáče pocházejí
Historie pagáčů sahá přinejmenším do středověku. První písemné zmínky o názvu pogácsa pocházejí přibližně z roku 1395. Tehdy ovšem nešlo o malé nadýchané bochánky, jaké známe dnes. Označoval se tak jednoduchý plochý chléb, který se pekl v popelu a na rozžhavených uhlících. Odtud pochází také maďarské označení hamuban sült pogácsa, tedy pagáč pečený v popelu.
Jaké existují pagáče
Nejznámější jsou škvarkové pagáče. Mají výraznou slanou chuť a díky tuku zůstávají déle vláčné. Existují ale také další druhy:
- Sýrové pagáče: Do těsta se přidává nastrouhaný sýr, případně se jím pečivo posype před pečením. Používají se hlavně výraznější tvrdé sýry.
- Bramborové pagáče: Obsahují vařené a rozmačkané brambory, díky kterým je těsto vláčnější. V některých starších regionálních receptech brambory dokonce nahrazovaly část mouky.
- Zelné pagáče: Do těsta se přidává kysané zelí, které mu dodává lehce nakyslou chuť.
- Bylinkové a česnekové pagáče: Modernější obměny, do kterých se přidávají čerstvé bylinky, česnek nebo další dochucovadla.
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Recept Škvarkové pagáčky
- 1 vejce
- 1 žloutek
- 70 g mletých vepřových škvarků
- 250 g hladké mouky
- 250 g polohrubé mouky + na vál
- 42 g čerstvého droždí
- 300 ml polotučného mléka
- 1 lžička soli
- kmín na posypání
- hrubá sůl na posypání
- Vejce rozdělíme na žloutek a bílek. Oba žloutky utřeme se škvarky, přidáme oba druhy mouky, rozdrobené droždí, vlažné mléko a sůl a vše zpracujeme na tužší těsto. Zakryjeme ho utěrkou a necháme kynout asi 60 minut při pokojové teplotě.
- Vykynuté těsto propracujeme a na pomoučněném vále rozválíme na plát silný asi 1,5 cm. Kulatým tvořítkem o průměru asi 6 cm vykrájíme pagáčky.
- Přendáme je na plech vyložený pečicím papírem, potřeme zbylým bílkem a posypeme kmínem a hrubou solí. Necháme je kynout ještě asi 20 minut. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 20 minut dozlatova. Pagáčky podáváme třeba se škvarkovou pomazánkou. Výborné jsou také jako příloha ke guláši.
Počet porcí: 25 porcí
Doba přípravy: cca 2 hodiny (z toho 80 minut kynutí)
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