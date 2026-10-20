Padá na vás po obědě únava? Stačí malá změna na talíři a odpolední kóma je pryč

Obsah
Proč jsme po obědě unavení
Hlavním regulátorem naší odpolední energie je hladina glukózy v krvi (glykémie). Pokud si k obědu dáte jídlo bohaté na rafinované sacharidy bez dostatku vlákniny nebo bílkovin (např. klasické těstoviny s omáčkou, bílou rýži, smažené jídlo s hranolky nebo sladký dezert), glykémie prudce stoupne. Tělo reaguje vyplavením inzulinu, který má za úkol cukr z krve odstranit. Pokud hladina glukózy následně výrazně klesne, může se objevit malátnost, mlha v hlavě a neovladatelná chuť na sladké.
Hlavní chyby, které děláme
- Sacharidová převaha: Velká kopa těstovin, knedlíků nebo bílé rýže s minimem zeleniny a bílkovin může přispívat k odpolední únavě.
- Nedostatek bílkovin a tuků: Bílkoviny a tuky zpomalují trávení a mohou pomoci zmírnit prudké výkyvy glykémie. Pokud chybí, jídlo se tráví rychleji, což může mít negativní dopad na pocit sytosti a energii.
- Těžká a smažená jídla: Tuky obecně zasytí, ale příliš mnoho tučných jídel může zpomalit trávení a přispět k pocitu těžkosti a únavy.
Vyvážený jídelníček
Rozdíl nemusí spočívat v úplně novém jídelníčku. Často stačí upravit poměr jednotlivých složek.
Místo velké porce samotných těstovin můžeme zvolit těstoviny s kuřecím masem, tofu nebo fazolemi a doplnit je zeleninou. K rýži můžeme přidat rybu a zeleninovou přílohu. A pokud si dáme brambory, můžeme je doplnit vejcem, tvarohem či jiným zdrojem bílkovin a zeleninou.
Podobně je to se svačinou. Samotný rohlík nebo sladké pečivo lze nahradit či doplnit celozrnným pečivem, sýrem, vejcem nebo pomazánkou z luštěnin a zeleninou. Nejde o to, že by jedna potravina byla špatná a jiná zázračně zabránila únavě. Rozhoduje celková skladba jídla.
|Složka talíře
|Podíl na talíři
|Funkce
|Příklady
|Tip
|Zelenina & vláknina
|1/2 talíře (50 %)
|Vláknina působí jako „brzda“ trávení. Zpomaluje vstřebávání cukrů do krve, zabraňuje prudkým výkyvům inzulinu a zaplní žaludek.
|• Čerstvá: Rucola, polníček, špenát, okurky, rajčata, papriky.
• Tepelně upravená: Brokolice, květák, cuketa, fazolky.
• Kvašená: Kimchi, kysané zelí.
|Sníte-li zeleninu jako první část jídla, výrazně tím ztlumíte glykémickou reakci celého oběda.
|Kvalitní bílkoviny
|1/4 talíře (25 %)
|Zajišťují dlouhodobý pocit sytosti a nevytvářejí výkyvy krevního cukru.
|• Maso a ryby: Kuřecí/krůtí prsa, libové hovězí, losos, pstruh, treska, tuňák.
• Rostlinné: Tofu, tempeh, seitan, čočka, cizrna, fazole.
• Ostatní: Vejce, cottage sýr, řecký jogurt.
|Smažené maso (řízek) trávení naopak zpomalí až příliš a vyvolá únavu z těžkého žaludku.
|Komplexní sacharidy
|1/4 talíře (25 %)
|Slouží jako hlavní, ale pozvolné palivo pro mozek a svaly. Uvolňují energii postupně bez vzniku „cukrového šoku“.
|• Obiloviny: Divoká rýže, quinoa, pohanka, bulgur.
• Ostatní: Vařené či pečené brambory/batáty, celozrnné těstoviny, kváskový chléb.
|Vyhněte se rafinovaným sacharidům (bílá rýže, klasické těstoviny, bílé pečivo, knedlíky).
|Zdravé tuky
|Doplněk (cca 1 lžíce / hrst)
|Pomáhají vstřebávat vitamíny (A, D, E, K), dodávají jídlu chuť a dále stabilizují hladinu energie.
|• Za studena lisované oleje: Extra panenský olivový, lněný, dýňový.
• Ostatní: Avokádo, olivy, dýňová/slunečnicová semínka, vlašské ořechy.
|Vyhýbejte se přepáleným tukům a těžkým smetanovým omáčkám, ty tělo extrémně zatíží.
Nezapomínejte na pití a pohyb
Únavu nemusí způsobovat pouze oběd. Přispět k ní může i nedostatek spánku, dlouhé sezení, nedostatečný pitný režim nebo náročný pracovní den. Pokud člověk celý den pije jen málo, může se dehydratace projevit například únavou, bolestí hlavy či horší koncentrací. Pomoci může i krátká procházka po jídle. Lehčí pohyb podporuje bdělost a může být příjemnější než okamžité usednutí zpět k počítači.