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Jak se v rostlinných mlécích vyznat
Rostlinná mléka se od sebe liší chutí, složením, hustotou i tím, jak reagují na teplo. Některá jsou přirozeně sladší a krémová, jiná mají neutrální nebo výrazně oříškový profil. Rozdíly vyplývají už z toho, zda jsou vyrobena z obilovin, ořechů, semínek nebo kokosu.
- Ovesná a sójová mléka jsou stabilnější a dobře snášejí zahřívání.
- Naopak rýžová nebo některá ořechová mléka jsou lehčí a jemnější, ale při teple se mohou srážet.
- Kokosové mléko má výraznou chuť a vyšší obsah tuku, takže dokáže změnit charakter celého jídla.
Na co si dát pozor při výběru
Při nákupu rozhoduje složení. Nejlepší volbou jsou neochucená mléka bez aromat, barviv a zbytečných aditiv. U některých druhů je důležitý i podíl hlavní suroviny. Výrazně se liší například kvalita mandlových nebo ovesných nápojů na trhu.
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Dražší automaticky neznamená lepší. Ochutnávka ovesných nápojů nás zaskočila
Káva a čaj
Do kávy a čaje se hodí ta, která se dobře zahřívají a nesrážejí se.
- ovesné mléko: krémové, lehce sladké, dobře pění
- sójové mléko: neutrální, stabilní při vyšší teplotě
- mandlové mléko: jemná chuť, méně výrazné, ale také stabilní
- hrachové mléko: dobře drží pěnu, neutrální chuť
Kokosové a rýžové mléko se v horkých nápojích často oddělují nebo přebíjí chuť, ty do teplých nápojů nedoporučujeme.
Smoothie a koktejly
U mixovaných nápojů je cílem jemnost a podpora ovoce, ne výrazná chuť mléka.
- kokosové mléko: dodá hutnost a exotickou chuť
- kešu mléko: krémová textura bez rušení chuti
- mandlové mléko: lehká oříšková linka
- rýžové mléko: velmi jemné, lehce sladké
Melounové smoothie s limetkou a kokosovým mlékem – Exotické osvěžení do horkých dnů
Střední
30 min
Kaše, pudinky a cereálie
U snídaní fungují lépe přirozeně sladší varianty.
- ovesné mléko: nejuniverzálnější volba
- rýžové mléko: lehké a sladké
- mandlové mléko: oříškový tón
- makové mléko: výrazné, vhodné pro specifickou chuť
Chia pudink s kokosovým mlékem, tvarohem a ovocem – Zdravá snídaně připravená elegantně do skleničky
Střední
20 min
Moučníky a dezerty
U pečení rozhoduje, jak se mléko chová při tepelné úpravě.
- sójové mléko: nejbližší kravskému mléku
- ovesné mléko: krémová struktura těsta
- mandlové mléko: lehká oříšková chuť
- kokosové mléko: výrazné, vhodné do exotických dezertů
Letní tartaletky s kokosovým krémem a čerstvým ovocem – Originální recept s kešu oříšky
Střední
45 min
Omáčky a teplá kuchyně
Do teplých jídel je klíčová stabilita a schopnost zjemnit strukturu.
- kešu mléko: vytváří skvělé krémové omáčky
- ovesné mléko: univerzální základ
- kokosové mléko: výrazná chuť do asijské kuchyně
- sójové mléko: neutrální varianta bez změny chuti