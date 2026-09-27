Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ostružiny obsahují látky příbuzné aspirinu. Co dalšího v nich najdete?

Petra Burgrová
  4:50

Ostružiny | foto: Canva

Šťavnaté, temně fialové až černé ostružiny patří k největším lákadlům babího léta a začínajícího podzimu. Nabízejí výbornou sladkokyselou chuť i řadu cenných živin. V kuchyni mají široké využití: hodí se do koláčů, buchet a dortů, domácích džemů a sirupů, smoothie i podzimních omáček ke zvěřině.

Obsah

Jak zdravé jsou ostružiny a jaké vitamíny obsahují

Díky svému tmavému barvivu obsahují vysoké množství antokyanů (tmavá barviva) a salicylátů (látky příbuzné kyselině acetylsalicylové, což je účinná látka aspirinu). Působí protizánětlivě, ředí krev, chrání cévní stěny a pomáhají snižovat srážlivost krve. Také obsahují:

  • Vitamín C: Podporuje imunitu a tvorbu kolagenu. Jedna hrst ostružin pokryje značnou část doporučené denní dávky.
  • Vitamín K: Klíčový pro správnou srážlivost krve a zdraví kostí.
  • Vitamín E a A: Antioxidanty pečující o pokožku a zrak.
  • Vláknina: Podporuje zdravé trávení, správnou funkci střev a pomáhá udržet stabilní hladinu cukru v krvi.
  • Minerály: Obsahují draslík, hořčík, železo, vápník a zinek.
Rozpečený camembert s ostružinovým přelivem

Rozpečený camembert s ostružinovým přelivem

Recept

Střední

50 min

Tradiční nálev z mladých listů ostružiníku vyniká silnými stahujícími a protizánětlivými účinky, díky kterým pomáhá při zažívacích potížích i zánětech v krku.

Využítí listů ostružiníku

Mladé listy ostružiníku se používají k přípravě bylinkových čajů. Pomáhají při průjmech a zánětech v dutině ústní.

Stačí do hrnku dát 1–2 lžičky sušených nebo hrst čerstvých (nasekaných) mladých listů. Zalít horkou vodou a nechat přikryté louhovat 10 až 15 minut. Přikrytí je důležité, aby neunikly cenné silice. Sceďte a pijte ještě teplé. Při zažívacích potížích se čaj pije 2–3× denně teplý, neslazený.

Malinovo-ostružinový džem

Malinovo-ostružinový džem

Recept

Střední

40 min

Díky své vyvážené sladkokyselé chuti se ostružiny skvěle hodí nejen do nadýchaných moučníků a džemů, ale i do pikantních omáček k červenému masu a zrajícím sýrům.

Jak zbavit ostružiny drobných zrníček

Pokud vám v koláčích nebo džemech vadí semínka, ostružiny nejdříve krátce povařte s trochou vody a následně je propasírujte přes jemné nerezové síto nebo gázu.

Ostružinové brownies

Ostružinové brownies

Recept

Střední

45 min

Jak zabránit tomu, aby ostružiny v koláči neklesly na dno

Než ostružiny zamícháte do těsta, obalte je v troše polohrubé mouky nebo škrobu. Těsto se na ně lépe přichytí a plody zůstanou rovnoměrně rozprostřené po celém koláči.

Chuť končícího léta a hedvábný příslib podzimu. Ostružiny podle foodblogerek
Pistáciovo ostružinové řezy

Pistáciovo-ostružinové řezy

Recept

Střední

50 min

Tento černý poklad ze zahrady působí jako přírodní ochrana cév a bojovník proti zánětům díky vysokému obsahu přírodních salicylátů, antokyanů a silných antioxidantů.

Co všechno udělat z ostružin

V kuchyni mají široké využití, od klasického pečení přes konzervování až po slané omáčky k masu.

Způsob zpracováníNápad na využití
PečeníBublaniny, mufiny, tartaletky, kynuté koláče s tvarohem.
KonzervaceDžemy, marmelády, kompoty, pečený čaj.
NápojeČerstvá šťáva, sirupy, smoothie, ostružinové víno či likér.
Studená kuchyněDo jogurtů, kaší, do salátů (skvěle ladí s kozím sýrem).
Teplá kuchyněRedukce a omáčky ke zvěřině, kachním prsům či steakům.
Hot dog s ostružinovou omáčkou

Hot dog s tofu párkem a ostružinovou omáčkou

Recept

Lehké

20 min

Kokosový tapiokový pudink s ostružinovým přelivem

Recepty z ostružin Svačiny

Jelení ragú s ostružinami

Recepty z ostružin Hlavní jídla

Ostružinový džem s citronem

Recepty z ostružin Zavařování

Ostružinová galetka

Recepty z ostružin Dezerty

Ostružinové sušenky

Ostružinové sušenky

Recept

Střední

60 min

Víkendové pečení se SweetBurg: Proč je vaření povidel ten nejhorší nápad
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prohlédněte si nejbizarnější jídla světa. Od vajec vařených v moči po sýr s larvami

Na první pohled jen těžko k poznání. Jedná se o smažené žáby.

Některá jídla vypadají, jako by se na talíř dostala omylem. V různých částech světa se ale běžně jedí, podívejte se na ta, která patří k nejznámějším a zároveň nejbizarnějším světovým specialitám.

KVÍZ: Poznáte vošouch nebo kontrabáš? Otestujte své znalosti staročeské kuchyně

K historicky nejstarším druhům drobného cukroví z Vysočiny patří boží milosti...

Tradiční česká kuchyně nebyla jen o svíčkové a vepřo knedlo zelu. Naše prababičky dokázaly z pár základních surovin jako jsou bramboyr, kroupy, houby nebo hrách, vykouzlit sytá jídla s názvy, které...

Řízek na sádle, nebo na oleji? Při 180 °C má jeden z tuků výrazně navrch

Sádlo a slunečnicový olej se liší chutí, složením i kouřovým bodem, který určuje jejich vhodnost pro smažení při vysokých teplotách.

Někdo nedá dopustit na řízek smažený na sádle, jiný používá výhradně olej. Chuť ale není jediným rozdílem. Důležité je také to, jak vysokou teplotu tuk snese, než začne kouřit a rychleji se...

Pondělní dieta: Vejce nemusí být jen míchaná, zkuste 5 jednoduchých jídel

ilustrační snímek

Vejce patří mezi potraviny, které se do odlehčeného jídelníčku hodí nejen proto, že jsou dobrým zdrojem bílkovin. Snadno z nich připravíme snídani, oběd i večeři a nemusí přitom pokaždé skončit na...

Bojíte se jíst bedly a pýchavky, kvůli otravě? Jak poznat jedlé druhy

Bedla vysoká

Máte rádi bedly, ale nejste si jistí, podle čeho poznat ty, které patří do košíku? A věděli jste, že jedlé jsou také pýchavky? Z mladých bílých kusů se dá připravit překvapivě dobré jídlo.

Dort vysoký 33 metrů a pizza větší než byt. Podívejte se na největší porce světa

Tento hamburger nebyl jen rekordní atrakcí – bylo možné si ho objednat v...

Jeden hamburger vážil přes tunu, pizza zabrala plochu větší než běžný byt a nejvyšší dort se vyšplhal do výšky 33 metrů. Podívejte se na rekordní porce, které byste na běžný talíř rozhodně nedostali.

27. září 2026

Ostružiny obsahují látky příbuzné aspirinu. Co dalšího v nich najdete?

Ostružiny

Šťavnaté, temně fialové až černé ostružiny patří k největším lákadlům babího léta a začínajícího podzimu. Nabízejí výbornou sladkokyselou chuť i řadu cenných živin. V kuchyni mají široké využití:...

27. září 2026  4:50

Kvašáky, nebo nakládačky? Jedny jsou kyselé, i když v nich není ani kapka octa

Zavařené okurky, kvašáky a kysané zelí ve sklenicích. Při nakládání, zavařování a mléčném kvašení probíhají odlišné procesy.

Zavařené okurky, kvašáky i kysané zelí vypadají ve sklenici podobně, uvnitř však probíhají odlišné procesy. Jednou konzervuje zeleninu ocet a teplo, podruhé mikroorganismy. Zjistěte, kolik soli...

27. září 2026

Čistý kuřecí vývar: Jednoduchý recept na domácí polévku

Čistý kuřecí vývar - základní recept
Recept

Lehké

90 min

Na vývar nepotřebujeme složitý postup, důležité je hlavně vařit ho pomalu. Všechny suroviny...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde