Obsah
Co je ossobuco
Ossobuco je tradiční masový pokrm původem z italského města Milán. Jde o plátky kližky krájené napříč kostí tak, aby uprostřed zůstal morek. Ten zásadně ovlivňuje výslednou delikátní chuť.
Maso se pomalu dusí se zeleninou, bílým vínem a vývarem. Výsledkem je velmi měkké, šťavnaté maso a silná omáčka plná chuti.
Klasickou přílohou je šafránové rissotto po milánsku.
Jak se čte ossobuco? Správná výslovnost je [o:szobu:ko]. Slovo pochází z italštiny. Osso = kost, buco = díra.
Z jaké části je ossobuco
Základem je kližka, tedy svalnatá část nohy, která je na první pohled tužší, ale při pomalém dušení se promění v dokonale měkké maso.
- Tradičně se jedná o telecí kližku, která má jemnější chuť a měkčí maso.
- Častěji se dnes ale setkáte s hovězí kližkou, která má výraznější chuť, potřebuje ale delší úpravu.
Důležité je jediné – maso musí být krájené napříč kostí. Díky tomu vznikne typický vysoký plátek s morkovou kostí uprostřed. Pokud si nejste jistí, stačí si u řezníka o ossobuco říct, rádi vám ho připraví.
Na co se hodí ossobuco
Ossobuco je ideální ve chvíli, kdy chcete uvařit něco efektního, ale bez složitých postupů. Jakmile maso vložíte na pánev a začnete dusit, většinu práce udělá čas za vás.
Nejlépe funguje s přílohami, které nasají omáčku, což tradičně jsou:
Právě kombinace měkkého masa a výrazné omáčky je důvod, proč se k tomuhle jídlu lidé vracejí.
Jak dlouho vařit ossobuco
Celková doba přípravy ossobuca závisí hlavně na typu masa a výšce plátků. Telecí ossobuco bývá hotové zhruba za 45–60 minut, hovězí vyžaduje klidně i 2 hodiny. Hotové maso poznáte snadno – jde ho snadno oddělit vidličkou a je krásně šťavnaté a měkké.
Doporučený postup je jednoduchý. Maso osolíme, opepříme a obalíme v mouce, krátce opečeme dozlatova na oleji, vyjmeme a zesklovatíme zeleninu. Poté maso vrátíme do pánve, zalijeme bílým vínem, přidáme rajčata, bylinky a vývar, přiklopíme a dusíme doměkka.
Díky tomuto postupu zvládnete ossobuco i doma – stačí dodržet správnou dobu dušení a nepřepálit maso.
Jak dlouho dusit ossobuco
Po krátkém opečení masa přichází klíčová fáze pomalého dušení, během kterého se z kližky stává křehké, šťavnaté maso. Právě tady se ukazuje jedno z důležitých tajemství, na které upozorňuje Zdeněk Pohlreich.
„Já jsem si vždycky myslel, že maso se má opéct pořádně do hněda, ale pak u nás byla vařit jedna Italka a ta nás přesvědčila, že to děláme moc tmavé,“ prozrazuje Pohlreich. Stačí ho jen lehce zatáhnout dozlatova, díky čemuž zůstane jemnější a během dušení pustí šťávu, která vytvoří základ vynikající omáčky.
Samotné dušení trvá podle typu masa:
- Telecí: asi 45–60 minut doměkka
- Hovězí: klidně 90 minut i déle
Proč je morek tak ceněný?
Morek byl kdysi považovaný za jednu z největších pochoutek – už v pravěku patřil k tomu nejcennějšímu z úlovku.
Morek je důležitou složkou, která z ossobuca dělá skutečnou delikatesu. Má krémovou konzistenci a intenzivní chuť, která dokonale doplňuje maso i omáčku.
Podle Zdeněk Pohlreich je škoda nechat ho během dušení úplně rozpustit. Mnohem lepší je vyjmout ho, krátce opéct na pánvi a na závěr ho vrátit na maso jako finální tečku.
Recept Ossobuco podle Zdeňka Pohlreicha
- 800 g telecí kližky (4 plátky)
- 4 lžíce hladké mouky
- 60 g mrkve
- 40 g cibule
- 60 g pórku
- 40 g řapíkatého celeru
- 150 ml suchého bílého vína
- 400 g loupaných rajčat
- hovězí vývar
- rozmarýn
- sůl, pepř
- olej
- Telecí maso osolíme, opepříme a obalíme v mouce, do které jsme také přidali trošku soli a pepře.
- Mezitím rozehřejeme pánev s olejem a maso krátce opečeme dozlatova. Stačí jen lehce zatáhnout, aby zůstalo šťavnaté.
- Hned po opečení vyjmeme morek z plátků a odložíme stranou.
- Do pánve přidáme nakrájenou zeleninu – mrkev, cibuli, pórek a řapíkatý celer – a necháme ji zesklovatět.
- Poté vrátíme maso zpět, zalijeme bílým vínem, přidáme loupaná rajčata a nadrobno nasekaný kousek rozmarýnu.
- Až se víno trochu odpaří, podlijeme vývarem a přiklopíme. Maso dusíme doměkka asi tři čtvrtě hodiny nebo hodinu doměkka. Pokud budeme dělat ossobuco z hovězího, musíme počítat s delší dobou.
- Těsně před servírováním bleskově orestujeme morek na pánvi a nasadíme ho na maso jako čepici. Hotové ossobuco můžeme dozdobit snítkou čerstvé bazalky.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 1 hodina (telecí) / až 2 hodiny (hovězí)