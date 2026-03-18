Ossobuco: Zdeněk Pohlreich nám prozradil tajemství, jak si připravit tuto dokonalou italskou specialitu

Klára Pěnkavová
  5:10
Ossobuco je milánská specialita z telecí kližky s morkovou kostí, která se pomalu dusí se zeleninou a vínem. Připravte si ji podle receptu Zdeňka Pohlreicha. V čem spočívá jeho tajemství vždy šťavnatého masa rozpadajícího se pod vidličkou?
ilustrační snímek

foto: Canva

Obsah

Co je ossobuco

Ossobuco je tradiční masový pokrm původem z italského města Milán. Jde o plátky kližky krájené napříč kostí tak, aby uprostřed zůstal morek. Ten zásadně ovlivňuje výslednou delikátní chuť.

Maso se pomalu dusí se zeleninou, bílým vínem a vývarem. Výsledkem je velmi měkké, šťavnaté maso a silná omáčka plná chuti.

Klasickou přílohou je šafránové rissotto po milánsku.

Jak se čte ossobuco? Správná výslovnost je [o:szobu:ko]. Slovo pochází z italštiny. Osso = kost, buco = díra.

Recept

Střední

120 min

Ossobuco jsou plátky kližky krájené napříč kostí tak, aby uprostřed zůstal morek.

Z jaké části je ossobuco

Základem je kližka, tedy svalnatá část nohy, která je na první pohled tužší, ale při pomalém dušení se promění v dokonale měkké maso.

  • Tradičně se jedná o telecí kližku, která má jemnější chuť a měkčí maso.
  • Častěji se dnes ale setkáte s hovězí kližkou, která má výraznější chuť, potřebuje ale delší úpravu.

Důležité je jediné – maso musí být krájené napříč kostí. Díky tomu vznikne typický vysoký plátek s morkovou kostí uprostřed. Pokud si nejste jistí, stačí si u řezníka o ossobuco říct, rádi vám ho připraví.

Na co se hodí ossobuco

Ossobuco je ideální ve chvíli, kdy chcete uvařit něco efektního, ale bez složitých postupů. Jakmile maso vložíte na pánev a začnete dusit, většinu práce udělá čas za vás.

Nejlépe funguje s přílohami, které nasají omáčku, což tradičně jsou:

Právě kombinace měkkého masa a výrazné omáčky je důvod, proč se k tomuhle jídlu lidé vracejí.

Maso by se mělo krásně měkké a šťavnaté a mělo by se samo od kosti oddělovat.

Jak dlouho vařit ossobuco

Celková doba přípravy ossobuca závisí hlavně na typu masa a výšce plátků. Telecí ossobuco bývá hotové zhruba za 45–60 minut, hovězí vyžaduje klidně i 2 hodiny. Hotové maso poznáte snadno – jde ho snadno oddělit vidličkou a je krásně šťavnaté a měkké.

Doporučený postup je jednoduchý. Maso osolíme, opepříme a obalíme v mouce, krátce opečeme dozlatova na oleji, vyjmeme a zesklovatíme zeleninu. Poté maso vrátíme do pánve, zalijeme bílým vínem, přidáme rajčata, bylinky a vývar, přiklopíme a dusíme doměkka.

Díky tomuto postupu zvládnete ossobuco i doma – stačí dodržet správnou dobu dušení a nepřepálit maso.

Skvělým tipem je vyndat morek včas z omáčky pryč a krátce ho opéct na pánvi.

Jak dlouho dusit ossobuco

Po krátkém opečení masa přichází klíčová fáze pomalého dušení, během kterého se z kližky stává křehké, šťavnaté maso. Právě tady se ukazuje jedno z důležitých tajemství, na které upozorňuje Zdeněk Pohlreich.

„Já jsem si vždycky myslel, že maso se má opéct pořádně do hněda, ale pak u nás byla vařit jedna Italka a ta nás přesvědčila, že to děláme moc tmavé,“ prozrazuje Pohlreich. Stačí ho jen lehce zatáhnout dozlatova, díky čemuž zůstane jemnější a během dušení pustí šťávu, která vytvoří základ vynikající omáčky.

Samotné dušení trvá podle typu masa:

  • Telecí: asi 45–60 minut doměkka
  • Hovězí: klidně 90 minut i déle

Proč je morek tak ceněný?

Morek byl kdysi považovaný za jednu z největších pochoutek – už v pravěku patřil k tomu nejcennějšímu z úlovku.

Morek je důležitou složkou, která z ossobuca dělá skutečnou delikatesu. Má krémovou konzistenci a intenzivní chuť, která dokonale doplňuje maso i omáčku.

Podle Zdeněk Pohlreich je škoda nechat ho během dušení úplně rozpustit. Mnohem lepší je vyjmout ho, krátce opéct na pánvi a na závěr ho vrátit na maso jako finální tečku.

Ossobuco se připravuje tradičně z telecí kližky, nejčastěji pak z hovězí kližky.

Recept Ossobuco podle Zdeňka Pohlreicha

  • 800 g telecí kližky (4 plátky)
  • 4 lžíce hladké mouky
  • 60 g mrkve
  • 40 g cibule
  • 60 g pórku
  • 40 g řapíkatého celeru
  • 150 ml suchého bílého vína
  • 400 g loupaných rajčat
  • hovězí vývar
  • rozmarýn
  • sůl, pepř
  • olej
    1. Telecí maso osolíme, opepříme a obalíme v mouce, do které jsme také přidali trošku soli a pepře.
    2. Mezitím rozehřejeme pánev s olejem a maso krátce opečeme dozlatova. Stačí jen lehce zatáhnout, aby zůstalo šťavnaté.
    3. Hned po opečení vyjmeme morek z plátků a odložíme stranou.
    4. Do pánve přidáme nakrájenou zeleninu – mrkev, cibuli, pórek a řapíkatý celer – a necháme ji zesklovatět.
    5. Poté vrátíme maso zpět, zalijeme bílým vínem, přidáme loupaná rajčata a nadrobno nasekaný kousek rozmarýnu.
    6. Až se víno trochu odpaří, podlijeme vývarem a přiklopíme. Maso dusíme doměkka asi tři čtvrtě hodiny nebo hodinu doměkka. Pokud budeme dělat ossobuco z hovězího, musíme počítat s delší dobou.
    7. Těsně před servírováním bleskově orestujeme morek na pánvi a nasadíme ho na maso jako čepici. Hotové ossobuco můžeme dozdobit snítkou čerstvé bazalky.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: cca 1 hodina (telecí) / až 2 hodiny (hovězí)

V ossobuccu se spojí chutě vína, rajčat, masa i rozmarýnu.

Video: Ossobuco podle Pohlreicha

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.