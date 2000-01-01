Ořechy k Vánocům neodmyslitelně patří a v cukroví mají opravdu široké využití. Přidáváme je do těsta, náplní i krémů, používáme je mleté, nasekané nebo vcelku. Vybrali jsme 20 receptů na ořechové vánoční cukroví, mezi kterými najdete osvědčené klasiky i druhy, které letos možná vyzkoušíte poprvé. Podrobné recepty včetně přesného množství surovin a postupu přípravy najdete na webu iDNES Recepty pod názvy jednotlivých druhů cukroví.
Autor: Profimedia.cz
Mini ořechové košíčky s karamelem. Z odleželého mandlového těsta vykrájíme kolečka, kterými vyložíme formičky na košíčky, a připravíme ořechovou náplň svařenou ze smetany a cukru. Do košíčků rozdělíme vychladlou směs s nasekanými vlašskými ořechy a kávou, přiklopíme je malými hvězdičkami z těsta. Po upečení košíčky vyklopíme a pocukrujeme.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Vanilkové ořechové rohlíčky. Z másla, mletých vlašských ořechů a vanilky vypracujeme těsto, které necháme v chladu ztuhnout. Poté z něj vytvarujeme malé rohlíčky a upečeme je dozlatova. Po mírném vychladnutí namočíme konce do rozpuštěné čokolády, posypeme nasekanými ořechy a necháme polevu zatuhnout.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Křehké ořechové kytičky. Z kakaového těsta s mletými lískovými oříšky vykrájíme kytičky a upečeme je. Na polovinu vychladlých sušenek nastříkáme krém z másla, pikantního džemu, ořechů a rumu, přiklopíme druhou polovinou a připravíme čokoládovou polevu. Tou kytičky ozdobíme a doprostřed každé vmáčkneme celý lískový oříšek.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Linecké ořechové oválky. Do lineckého těsta zapracujeme nastrouhané lískové oříšky, rozválíme ho a vykrájíme oválky. Po upečení polovinu z nich naplníme kakaovo-čokoládovým krémem, druhou polovinu namočíme do čokoládové polevy a přiklopíme. Nakonec povrch ozdobíme zbylým krémem pomocí cukrářského sáčku.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Ořechové creme brulée sušenky. Do máslového těsta zapracujeme najemno nastrouhané pražené lískové oříšky, vytvarujeme kuličky a na plechu je mírně zploštíme. Vychladlé sušenky potřeme krémem z čerstvého sýra a vanilky a posypeme hnědým cukrem. Ten nakonec flambovací pistolí zkaramelizujeme, aby na povrchu vznikla typická křupavá vrstva.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Ořechové rohlíčky s kakaovou náplní. Z bílků vyšleháme pevný sníh, do kterého vmícháme mleté vlašské ořechy s moučkovým cukrem. Hmotu nastříkáme na plech do tvaru malých rohlíčků a upečeme. Po vychladnutí na ně cukrářským sáčkem naneseme kakaový máslový krém, necháme zatuhnout a nakonec namočíme do čokoládové polevy.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Ořechové rohlíčky máčené ve dvou druzích čokolády. Z máslového těsta s mletými lískovými oříšky a vanilkou vytvarujeme rohlíčky do kovových formiček a upečeme je. Po vychladnutí namáčíme jejich konce do rozpuštěné čokolády, polovinu do tmavé a druhou polovinu do mléčné. Na pečicím papíře necháme polevu zcela zatuhnout.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Zapečené ořechové košíčky se sněhem. Z mandlového těsta s kardamomem a citronovou kůrou vyložíme formičky na košíčky a naplníme je směsí z vlašských ořechů, piškotů, smetany a rumu. Po upečení a vychladnutí ozdobíme košíčky pevným sněhem z bílků a cukru, doplníme polovinou vlašského ořechu. Nakonec je ještě krátce zapečeme, aby sníh na povrchu lehce zpevnil.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Ořechové pracny s rumem. Do těsta s mletými vlašskými ořechy, škvarky, kakaem a rumem zapracujeme také skořici a hřebíček. Po odležení ho vtlačíme do formiček na pracny a upečeme. Ještě vlažné kousky obalíme v moučkovém cukru, případně je po vychladnutí jen lehce pocukrujeme.
Autor: Kulinární studio MAFRA
Ořechové válečky s marcipánem. Z mletých lískových oříšků, kakaa, kokosu, rumu a másla připravíme pevnou hmotu, kterou rozdělíme na díly a rozválíme mezi pečicími papíry. Doprostřed každého plátu vložíme váleček marcipánu, zabalíme, necháme v chladu ztuhnout a nakrájíme na menší kousky. Povrch potřeme rozpuštěnou čokoládou a obalíme v nasekaných opražených lískových oříšcích.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Nepečené ořechové trubičky s medem. Z mletých vlašských ořechů, piškotů, kakaa, medu a bílků vypracujeme nepečenou hmotu, kterou rozválíme, nakrájíme na obdélníky a stočíme kolem kovových trubiček. Po zaschnutí je opatrně stáhneme z formiček, konce namočíme do čokolády a ozdobíme ořechy a pistáciemi. Nakonec trubičky naplníme máslovým krémem s vaječným likérem.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Ořechové měsíčky s krémem. Do máslového těsta se žloutky a mletými vlašskými ořechy opatrně vmícháme pevný sníh z bílků a korpus upečeme. Na vychladlý plát rozetřeme čokoládový krém připravený ze smetany, ořechů a másla a necháme ho v chladničce ztuhnout. Nakonec z moučníku vykrajujeme měsíčky a posypeme je strouhanými ořechy.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Stříkané ořechové špičky. Z mléka, cukru a mletých vlašských ořechů připravíme základ, do kterého po vychladnutí vmícháme nastrouhané piškoty, vanilkový cukr a rum. Hmotu naplníme do cukrářského sáčku a nastříkáme na celé piškoty do tvaru špiček. Po odležení je namočíme do mléčné čokolády, ozdobíme lískovým oříškem a necháme zatuhnout.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Ořechové trubičky s krémem ze Salka. Do křehkého těsta s mletými vlašskými ořechy vykrájíme kolečka, která navineme na kovové trubičky a upečeme. Vychladlé korpusy na jednom konci namočíme do čokoládové polevy a po zatuhnutí naplníme máslovým krémem z karamelového Salka. Hotové trubičky necháme přes noc odležet v chladničce.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Ořechové bonbónky. Nejprve připravíme ořechovou náplň: na másle opražíme krupičku s mletými vlašskými ořechy, zalijeme mlékem a vmícháme cukr s kondenzovaným mlékem. Kousky náplně zabalíme do obdélníčků z křehkého těsta a konce vytvarujeme jako u bonbónů. Povrch potřeme vejcem a upečeme dozlatova.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Slepované ořechové pusinky. Z bílků vyšleháme pevný sníh, do kterého vmícháme najemno nastrouhané vlašské ořechy s cukrem. Pomocí cukrářského sáčku nastříkáme na plech malé pusinky, které po upečení necháme odležet do druhého dne. Poté připravíme máslový krém s vařenou moučnou kaší, naneseme ho na spodní stranu pusinek a vždy dvě k sobě slepíme.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Sněhové věnečky na lineckém kolečku. Z máslového těsta vykrájíme kolečka a krátce je předpečeme. Poté po jejich obvodu cukrářským sáčkem nastříkáme pevný sníh připravený z bílků a cukru a necháme ho pomalu usušit. Do středu hotových věnečků nalijeme rybízový džem rozředěný rumem.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Ořechové válečky ze špaldové mouky. Vejce vyšleháme s cukrem do pěny, přidáme citronovou kůru a nasekanou směs kešu, pistácií a lískových ořechů. Nakonec zapracujeme špaldovou mouku s kypřicím práškem a z těsta vytvarujeme dva podlouhlé válečky, které upečeme vcelku. Ještě mírně vlahé je nakrájíme na tenké plátky, které necháme vychladnout.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Plněné ořechové rohlíčky s kakaovým krémem a čokoládou. Z mletých vlašských ořechů, mouky, cukru a vejce vypracujeme těsto, ze kterého vytvarujeme rohlíčky a upečeme je dozlatova. Po vychladnutí na ně cukrářským sáčkem nastříkáme kakaový krém připravený z másla a vychladlého pudinku, ochucený rumem. Nakonec rohlíčky přelijeme bílou čokoládovou polevou a necháme v chladu ztuhnout.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Nepečené ořechové tyčky. Z mletých ořechů, moučkového cukru a vejce vypracujeme kompaktní hmotu, kterou rozválíme na plát a nakrájíme na úzké tyčinky. Každou potřeme bílkovou polevou utřenou s cukrem a citronovou šťávou. Nepečené cukroví necháme na chladném místě do druhého dne zaschnout.
Autor: PS, Kulinární studio MAFRA