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Kam na levný oběd v Praze? Tyto tradiční jídelny přežily dodnes
Samoobslužné pulty, tácy v ruce a hotová jídla, která připomínají starou Prahu. Vybrali jsme pražské jídelny a bufety, které nezmizely ani v době moderních bister a drahých restaurací. Některé možná...
KVÍZ: Havajská pizza není z Havaje. Uhodnete, odkud pochází 80 slavných jídel?
Havajská pizza z Havaje? Sushi z Japonska? Tak jednoduché to není. Mnoho slavných jídel vzniklo úplně jinde, než by napovídal jejich název. Otestujte se v 80 otázkách a zjistěte, jestli víte, odkud...
Co jsou kozí cecky? Zapomenutý valašský recept, který je hotový za 25 minut
Ve valašské lidové kuchyni má tento lehce lechtivý název hlubokou tradici. A co víc, pokud jste v posledních letech zaznamenali obrovský celosvětový trend pečených palačinek Dutch Baby, možná vás...
Zedníček vsadil na bagely, Nedvěd na hospodu. 16 českých hvězd s podniky
Známé osobnosti se vedle své hlavní profese často pouštějí i do podnikání v gastronomii. Některé otevřely restaurace, jiné hospody, bistra nebo vinařství. Podívejte se, které české hvězdy mají...
Štrúdl už vás nebaví? Máme pro vás 24 vyzkoušených jablečných receptů
Jablka jsou v našich kuchyních naprostý základ. Chystáte se z nich zrovna něco upéct a klasický štrúdl už vám přijde trochu nudný? Připravili jsme pro vás velký přehled 24 vyzkoušených receptů od...
Kuřecí rizoto s hráškem: Krémové krémové rizoto s parmazánem a smetanou
Střední
50 min
Dopřejte si krémové rizoto italského střihu, které si vás získá svou sametovou texturou, svěžím...
Týden jídla z nákupu za 1 000 Kč. Z kuřete je rizoto, z dýně tři jídla
Najíst se celý týden levně a přitom pestře jde, když nakoupíte jednou a chytře. Sestavili jsme jídelníček pro jednoho dospělého na sedm dní z nákupu za zhruba 1 000 Kč. Najdete v něm 28 jednoduchých...
Hovězí na pivu s hedvábnou bramborovou kaší: Šťavnaté maso na tmavém pivu
Střední
150 min
Vychutnejte si dokonalou kombinaci pomalu dušeného hovězího masa s plnou, mírně nasládlou pivní...
Ananas na pizze vás nerozhodí? Zkuste hranolky v milkshaku či Oreo v džusu
Ananas na pizze rozpoutává debaty, ale existují i další kombinace, nad kterými zůstává rozum stát. Hranolky namáčené v milkshaku, arašídové máslo s kyselými okurkami nebo sušenky Oreo v pomerančovém...
Jak dlouho vydrží pečená husa? Mrazák je lepší než týden v lednici
Svatomartinská husa se zelím a knedlíky patří k podzimním tradicím. Jenže co když po slavnostním obědě zůstane v pekáči několik porcí masa? Jak dlouho pečená husa vydrží v lednici, kdy ji raději...
Hruškový nákyp: Vláčný pečený dezert s toustovým chlebem, skořicí a ořechy
Střední
45 min
Vychutnejte si sladký nákyp, který promění obyčejné suroviny v dokonalou pochoutku. Kombinace...
Dýňové placky: Křupavé podzimní placičky s parmazánem a osvěžujícím dipem
Lehké
30 min
Vychutnejte si křupavé dýňové placky, které v sobě spojují dýni, výrazný parmazán, jarní cibulku a...
Kapustová polévka s fazolemi a slaninou: Sytá a hřejivá zimní polévka
Střední
40 min
Dopřejte si misku plnou hřejivé polévky, která v sobě snoubí křupavou slaninu, voňavou zeleninu,...
Co je to kaldoun? Staročeská polévka, která patří ke svatomartinské huse
Hledáte nápady na svatomartinskou hostinu? S našimi recepty na silný kaldoun, křupavou husu a tradiční rohlíčky zvládnete uvařit kompletní tříchodové menu bez zbytečného stresu.
Těstoviny mám v DNA, říká Ricardo Lucque. Ochutnejte jeho menu do 18. 11.
Až do 18. listopadu probíhá populární RestaurantWeek®, jedinečná příležitost objevit skvělá místa na gastronomické mapě. O otevírání dveří novým hostům, italských kořenech i tajnosti dokonalých...
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...
Znáte příběh svatomartinských rohlíků? Upečte si křehké vandrovnice
Každoročně 11. listopadu provází svátek svatého Martina pečená husa, ale také tradiční sladké pečivo zahnuté do tvaru podkovy. V českých a moravských domácnostech ho najdete pod nejrůznějšími...
Ořechové vánoční cukroví: 20 receptů s fotkami pro dokonalou inspiraci
Ořechy k Vánocům neodmyslitelně patří a v cukroví mají opravdu široké využití. Přidáváme je do těsta, náplní i krémů, používáme je mleté, nasekané nebo vcelku. Vybrali jsme 20 receptů na ořechové...