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Ořechové vánoční cukroví: 20 receptů s fotkami pro dokonalou inspiraci

Petra Burgrová
Fotočlánek   3:53
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Babiččino ořechové cukroví Ořechovo karamelové košíčky Vanilkové ořechové rohlíčky Išlské dortíčky Linecké ořechové oválky s čokoládovým krémem Ořechové creme brulée sušenky Pařížské rohlíčky Oříškové rohlíčky Zapečené ořechové košíčky se sněhem Ořechové pracny s rumem Ořechové válečky s marcipánem Ořechové nepečené trubičky
Ořechy k Vánocům neodmyslitelně patří a v cukroví mají opravdu široké využití. Přidáváme je do těsta, náplní i krémů, používáme je mleté, nasekané nebo vcelku. Vybrali jsme 20 receptů na ořechové vánoční cukroví, mezi kterými najdete osvědčené klasiky i druhy, které letos možná vyzkoušíte poprvé. Podrobné recepty včetně přesného množství surovin a postupu přípravy najdete na webu iDNES Recepty pod názvy jednotlivých druhů cukroví.

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