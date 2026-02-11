Zimní olympiáda 2026: 3 recepty, které vás přenesou do Milána

Olympiáda letos přenáší pozornost do Itálie. I když se zrovna nechystáte do Milána, malý výlet si můžete udělat i doma – klidně uprostřed pracovního týdne, ve vaší kuchyni. Stačí pár italských surovin, pánev, hrnec na těstoviny a během půl hodiny máte na stole večeři, která vás přenese přímo do atmosféry olympiády.

Těstoviny se slávkami a slaninou + stepy | foto: Stanislav PomahačKulinární studio MAFRA

Obsah

Zimní olympiáda 2026 v Miláně

Milán není jen město módy a fotbalu, ale také městem neustálého pohybu. Místní nemají čas na dlouhé obědy, a tak tu vládnou chytrá rychlá jídla – plněné focaccie, panini, malé porce těstovin nebo kousky pizzy, které si vezmete do ruky a pokračujete dál.

Během olympijských her bude Milán pulzovat ještě víc než obvykle. A právě tento styl stravování – rychlý, praktický a plný energie – bude přesně to, co budou potřebovat fanoušci i sportovci. Rychlá jídla však nemusí znamenat kompromis v chuti.

Italská kuchyně stojí na jednoduchosti a kvalitě surovin. Rajčata, olivový olej, bylinky, sýr a dobré těstoviny – to je její základ. Navíc většina těchto jídel chutná skvěle i druhý den z krabičky.

Tip redakce: Vyzkoušejte takzvané aperitivo – alkoholický nápoj, který se podává 15 až 20 minut před jídlem a je pro Milánce typický. Zpříjemní čekání na pokrm a zvýší chuť k jídlu.

Špagety s rajčatovou omáčkou a masovými kuličkami

Recept Špagety s rajčatovou omáčkou a masovými kuličkami

Věděli jste, že Italové mají přes 300 tvarů těstovin? Právě špagety jsou nejprodávanější na světě.

  • 400 g mletého hovězího masa
  • 50 g strouhanky
  • 1 ks vejce
  • sůl a mletý černý pepř podle chuti
  • 2 lžíce olivového oleje
  • 750 g rajčat
  • 1 ks cibule
  • 3 stroužky česneku
  • 200 ml rajčatové passaty
  • 400 g špaget
  • 100 g tvrdého sýra
  1. Maso vložíme do mísy a promícháme se strouhankou, vejcem, solí a pepřem. Z hmoty vytvarujeme menší kuličky, které opékáme v pánvi na rozehřátém oleji cca 5 minut.
  2. Rajčata spaříme a zbavíme slupky. Cibuli a česnek oloupeme a společně s rajčaty nakrájíme nadrobno.
  3. Vše pak vsypeme na pánev ke kuličkám a přidáme i passatu. Dusíme asi 20 minut. Špagety mezitím uvaříme dle návodu na obalu. Podáváme s masem, omáčkou a nastrouhaným sýrem.

Rozpis na: 6 porcí
Doba přípravy asi: 40 minut

Špagety aglio e olio

Recept Špagety aglio e olio

Špagety aglio e olio vznikly jako jídlo chudých, ale dnes patří k nejoblíbenějším těstovinám italských šéfkuchařů.

  • 500 g špaget
  • sůl a mletý pepř podle chuti
  • 50 g mandlí, nasekaných
  • 2 lžíce strouhanky
  • olivový olej
  • 2 stroužky česneku
  • 2 ks chilli papričky
  • petrželka, nasekaná
  1. Špagety uvaříme v osolené vodě vodě podle návodu na obalu a slijeme je.
  2. Nasucho v pánvi opečeme dozlatova zvlášť mandle a strouhanku, dáme stranou.
  3. V pánvi nahřejeme olivový olej, přidáme česnek nakrájený na plátky, chilli papričku nakrájenou na kolečka, krátce opečeme a poté přimícháme uvařené špagety, nasekanou petrželku, osolíme a opepříme.
  4. Na talíře rozdělíme připravené špagety a posypeme je mandlemi se strouhankou.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 30 minut

Domácí ricottové gnocchi s olivami a rajčaty

Recept Domácí ricottové gnocchi s olivami a rajčaty

Gnocchi původně nebyly z brambor, ale z mouky a vody – brambory se do nich začaly přidávat až později.

  • 300 g ricotty
  • 200 g polohrubé mouky
  • 1 ks vejce
  • sůl podle chuti

Na omáčku:

  • 2 lžíce extra panenský olivový olej (+ na pokapání)
  • 1 ks cibule
  • 6 stroužků česneku
  • 3 ks sušené chilli papričky
  • 1 ks bobkový list
  • 1 snítek rozmarýnu
  • 6 lžic másla
  • 800 g celých sterilovaných rajčat
  • sůl podle chuti
  • mletý pepř podle chuti
  • 3 lžíce oliv
  • 1 lžíce kapar
  • 0,50 lžíce sušeného oregana
  • 100 g parmazánu
  • 1 lístek bazalky na dohotovení
  1. Ricottu smícháme v míse s moukou, vejcem, solí, vytvoříme hladké těsto, zabalíme do fólie a necháme 15 minut odpočinout na chladném místě. Těsto nakrájíme na kousky a přes vidličku vytvarujeme noky, které vaříme ve vroucí osolené vodě asi 4 minuty. Poté scedíme a zakapeme olivovým olejem.
  2. Na rozehřátém oleji orestujeme nakrájenou cibuli, česnek, chilli papričky, přidáme bobkový list a snítku rozmarýnu. Po chvíli vmícháme máslo, rajčata, osolíme, opepříme a pomalu vaříme na mírném ohni asi 60 minut.
  3. Po uvaření vyndáme bobkový list s rozmarýnem, přidáme olivy, kapary, oregano a polovinu nastrouhaného sýru. Do hotové omáčky zamícháme noky, prohřejeme, dochutíme a rozdělíme na porce. Před podáváním ozdobíme lístky bazalky a posypeme zbylým sýrem.

Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 90 minut

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: Milán

