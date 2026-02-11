Obsah
Zimní olympiáda 2026 v Miláně
Milán není jen město módy a fotbalu, ale také městem neustálého pohybu. Místní nemají čas na dlouhé obědy, a tak tu vládnou chytrá rychlá jídla – plněné focaccie, panini, malé porce těstovin nebo kousky pizzy, které si vezmete do ruky a pokračujete dál.
Během olympijských her bude Milán pulzovat ještě víc než obvykle. A právě tento styl stravování – rychlý, praktický a plný energie – bude přesně to, co budou potřebovat fanoušci i sportovci. Rychlá jídla však nemusí znamenat kompromis v chuti.
Italská kuchyně stojí na jednoduchosti a kvalitě surovin. Rajčata, olivový olej, bylinky, sýr a dobré těstoviny – to je její základ. Navíc většina těchto jídel chutná skvěle i druhý den z krabičky.
Tip redakce: Vyzkoušejte takzvané aperitivo – alkoholický nápoj, který se podává 15 až 20 minut před jídlem a je pro Milánce typický. Zpříjemní čekání na pokrm a zvýší chuť k jídlu.
Recept Špagety s rajčatovou omáčkou a masovými kuličkami
Věděli jste, že Italové mají přes 300 tvarů těstovin? Právě špagety jsou nejprodávanější na světě.
- 400 g mletého hovězího masa
- 50 g strouhanky
- 1 ks vejce
- sůl a mletý černý pepř podle chuti
- 2 lžíce olivového oleje
- 750 g rajčat
- 1 ks cibule
- 3 stroužky česneku
- 200 ml rajčatové passaty
- 400 g špaget
- 100 g tvrdého sýra
- Maso vložíme do mísy a promícháme se strouhankou, vejcem, solí a pepřem. Z hmoty vytvarujeme menší kuličky, které opékáme v pánvi na rozehřátém oleji cca 5 minut.
- Rajčata spaříme a zbavíme slupky. Cibuli a česnek oloupeme a společně s rajčaty nakrájíme nadrobno.
- Vše pak vsypeme na pánev ke kuličkám a přidáme i passatu. Dusíme asi 20 minut. Špagety mezitím uvaříme dle návodu na obalu. Podáváme s masem, omáčkou a nastrouhaným sýrem.
Rozpis na: 6 porcí
Doba přípravy asi: 40 minut
Recept Špagety aglio e olio
Špagety aglio e olio vznikly jako jídlo chudých, ale dnes patří k nejoblíbenějším těstovinám italských šéfkuchařů.
- 500 g špaget
- sůl a mletý pepř podle chuti
- 50 g mandlí, nasekaných
- 2 lžíce strouhanky
- olivový olej
- 2 stroužky česneku
- 2 ks chilli papričky
- petrželka, nasekaná
- Špagety uvaříme v osolené vodě vodě podle návodu na obalu a slijeme je.
- Nasucho v pánvi opečeme dozlatova zvlášť mandle a strouhanku, dáme stranou.
- V pánvi nahřejeme olivový olej, přidáme česnek nakrájený na plátky, chilli papričku nakrájenou na kolečka, krátce opečeme a poté přimícháme uvařené špagety, nasekanou petrželku, osolíme a opepříme.
- Na talíře rozdělíme připravené špagety a posypeme je mandlemi se strouhankou.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 30 minut
Recept Domácí ricottové gnocchi s olivami a rajčaty
Gnocchi původně nebyly z brambor, ale z mouky a vody – brambory se do nich začaly přidávat až později.
- 300 g ricotty
- 200 g polohrubé mouky
- 1 ks vejce
- sůl podle chuti
Na omáčku:
- 2 lžíce extra panenský olivový olej (+ na pokapání)
- 1 ks cibule
- 6 stroužků česneku
- 3 ks sušené chilli papričky
- 1 ks bobkový list
- 1 snítek rozmarýnu
- 6 lžic másla
- 800 g celých sterilovaných rajčat
- sůl podle chuti
- mletý pepř podle chuti
- 3 lžíce oliv
- 1 lžíce kapar
- 0,50 lžíce sušeného oregana
- 100 g parmazánu
- 1 lístek bazalky na dohotovení
- Ricottu smícháme v míse s moukou, vejcem, solí, vytvoříme hladké těsto, zabalíme do fólie a necháme 15 minut odpočinout na chladném místě. Těsto nakrájíme na kousky a přes vidličku vytvarujeme noky, které vaříme ve vroucí osolené vodě asi 4 minuty. Poté scedíme a zakapeme olivovým olejem.
- Na rozehřátém oleji orestujeme nakrájenou cibuli, česnek, chilli papričky, přidáme bobkový list a snítku rozmarýnu. Po chvíli vmícháme máslo, rajčata, osolíme, opepříme a pomalu vaříme na mírném ohni asi 60 minut.
- Po uvaření vyndáme bobkový list s rozmarýnem, přidáme olivy, kapary, oregano a polovinu nastrouhaného sýru. Do hotové omáčky zamícháme noky, prohřejeme, dochutíme a rozdělíme na porce. Před podáváním ozdobíme lístky bazalky a posypeme zbylým sýrem.
Rozpis na: 4 porce
Doba přípravy asi: 90 minut