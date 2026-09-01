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Okurka je vlastně ovoce. Klidně se k ní ale dál chovejte jako k zelenině

Petra Kašparová
  4:20

Okurka: Velmi všestranná záležitost. Blíží se její sezóna. | foto: Canva

Okurková sezóna je téměř u konce a s ní i poslední možnosti, jak toto ovoce využít. Neomezujte se jen na klasický salát. Ocet, cukr a voda na zálivku, jak ji připravovaly naše babičky, vám stačit nebudou. Objevte univerzálnost okurky, nejzelenějšího ovoce, jehož sezóna právě začíná.

Obsah

Kdy je okurková sezóna

Výraz „okurková sezóna “ se používá hlavně v novinářském a obecně mediálním žargonu. Souvisí s tím, co se v daném období děje, nebo vlastně spíš právě neděje. Jde o letní období, kdy jsou všichni na prázdninách nebo dovolených, horký vzduch stojí a s ním jako by se zastavil celý svět. Prostě nuda, žádné velké kauzy ani skandály. Noviny a média tak často mívají problém najít „zajímavé“ zprávy, a jejich obsah je proto spíš odlehčený, zábavný nebo kuriózní. A tak se píše třeba o okurkách.

Okurkové lassi a bagetky s modrým sýrem

Okurkové lassi a bagetky s modrým sýrem

Recept

Lehké

15 min

Okurka je hezká. A také dobrá. Máte oblíbené recepty z okurky?

Na co je zdravá okurka

Okurka je osvěžující plodina, která obsahuje převážně vodu a zároveň je velmi nízkokalorická, což z ní dělá ideální volbu při redukčních i zdravých jídelníčcích. Díky obsahu antioxidantů, vitamínu C a draslíku podporuje hydrataci organismu, posiluje imunitní systém a přispívá ke správné funkci srdce a cév.

Zajímavé jsou také její mírné diuretické účinky, které pomáhají tělu odstraňovat přebytečnou vodu. Okurka je tedy nejen chutná a osvěžující, ale zároveň přispívá ke zdravému životnímu stylu.

Špenátovo okurkové smoothie

Špenátovo okurkové smoothie

Recept

Lehké

15 min

Okurková sezóna je za dveřmi. Pro mediální svět jde o sezónu mrtvou, ale pro kuchyň to je vítaná křupavá a svěží vzpruha.

Kdy je okurka jedovatá

Jasně, okurka sama o sobě jedovatá není. Ve většině případů je její konzumace zcela bezpečná. Může se ale stát, že se zakousnete do hořké okurky. V takovém případě zpozorněte. Tato hořkost je způsobena přírodními látkami zvanými kukurbitaciny, které mohou při vyšší koncentraci dráždit žaludek a způsobit nevolnost. Proto je vždy lepší vybírat pevné, křupavé a svěží plody, které nejsou hořké.

Mohu jíst hořkou okurku? Nejezte ji. Raději ji vyhoďte na kompost. Pokud pěstujete vlastní okurky, můžete riziko hořkosti snížit výběrem odolných odrůd a zajištěním vhodných podmínek pro pěstování.

Pošírovaná vejce na šunkovo-okurkovém tataráčku

Pošírovaná vejce na šunkovo-okurkovém tataráčku

Recept

Střední

40 min

Okurka proti unavené pleti? Tu, co nesníte, hoďte na obličej. Funguje to.

Kolik okurky denně je ideální

Okurka v podstatě nemá žádnou doporučenou horní hranici konzumace. Klidně si dejte jednu, dvě, a klidně i tři, pokud na ni máte chuť. Jedna až dvě okurky denně dospělému člověku dodají dostatek vody, vlákniny a vitaminů, aniž by zbytečně zatížily trávení.

Okurky lze konzumovat samotné, nakládané nebo jako součást hlavních pokrmů. Díky své univerzální chuti se skvěle kombinují s bylinkami, jogurtem, avokádem nebo rajčaty, což rozšiřuje možnosti jejich využití a umožňuje připravit jednoduchá, lehká a zdravá jídla vhodná pro letní jídelníček.

Pikantní okurková kolečka

Pikantní okurková kolečka

Recept

Lehké

15 min

Okurkový salát je letní „must have“. Jaké děláte doma okurkové saláty?

Proč je okurka ovoce

Tradičně, z pohledu běžného spotřebitele, vnímáme okurku jako zeleninu. Botanicky jde ale o ovoce. Jak je to možné? Vzniká totiž z květu a obsahuje semínka, což ji řadí mezi plody.

Klidně se k ní ale dál chovejte jako k zelenině. Její neutrální a osvěžující chuť se hodí téměř ke všemu, od salátů a pomazánek až po nakládané speciality. Tato dvojí, dalo by se říct až schizofrenní, identita okurky jen podtrhuje její univerzálnost a dělá z ní nenahraditelnou ingredienci letní kuchyně, která spojuje chuť, zdraví a osvěžení v jednom.

Tzatziky

Tzatziky

Recept

Lehké

15 min

Okurkové polévky, vesměs spíše studené, jsou ideální do teplého počasí.

Recepty z okurek Saláty

Okurky jsou v salátech oblíbené díky své svěžesti a křupavé textuře. Dodávají pokrmům lehkost, hydrataci a jemně nasládlou chuť, která skvěle doplňuje ostatní zeleninu i bylinky. Hodí se jak do klasických českých salátů, tak do exotických kombinací s oleji, semínky nebo jogurtovými zálivkami.

Studená okurková polévka s jogurtem a bylinkami

Recepty z okurek Polévky

Z okurek vyrobíte spíše polévky studené, ideální v teplém počasí. Od tradičního bulharského Taratoru s kefírem, čerstvým koprem a vlašskými ořechy, přes jemné varianty s jogurtem, česnekem a olivovým olejem, až po pikantní okurkové polévky s trochou exotiky. Okurka tu funguje nejen jako osvěžující základ, ale i jako nositel chuti, která dokáže polévku povýšit na lehký a zdravý pokrm.

Okurková limonáda

Recepty z okurek Drinky, alko i nealko

Okurka není jen na salát. Dokáže osvěžit i v nápojích. Dodává drinkům lehkost, jemnou chuť a zároveň je dělá vizuálně atraktivnějšími. Hodí se jak do nealkoholických osvěžujících koktejlů, tak i do alkoholických mixů, kde podtrhne ostatní ingredience a dodá nápoji svěží letní šmrnc.

Okurkové závitky

Recepty z okurek Jak ještě využít okurky

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Témata: okurka, Ovoce, salát, zelenina

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