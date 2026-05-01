Odborníci promluvili o účincích piva. Obsahuje vlákninu i vzácný křemík

Pavla Žáková
  4:00
Milovníci piva na svůj oblíbený nápoj nedají dopustit. Jeho zdravotní benefity nejsou jen mýtus, ale skutečně vědecky prokázaná fakta. Co všechno pivo obsahuje a jak pít tento alkoholický nápoj tak, aby neškodil, ale pomáhal?

Pivo je podle profesora z VŠCHT tekutým chlebem, který má lepší složení než ten upečený. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Obsah

Kde a kdy vzniklo pivo

Pivo je nápoj s neuvěřitelně dlouhou historií. První kvašené nápoje z obilí vařili už v 7. století př. n. l. obyvatelé Mezopotámie. V epochách, kdy se snadno šířily nákazy, bylo poměrně bezpečným nápojem, protože vznikalo z převařené vody, a navíc obsahovalo chmel, který působí jako konzervant.

Znáte tuto českou superobilovinu? Je přirozeně bezlepková, plná vitamínů a minerálů

Jak upozorňuje profesor Pavel Dostálek z Ústavu biotechnologie VŠCHT, který se pivem a jeho složením odborně zabývá, dnešní pivo vzniklo zhruba v 16. století, kdy se nejlepší nápoje tohoto druhu vařily v Bavorsku a v Čechách. Výsostné postavení českých piv potvrzuje i chráněné zeměpisné označení České pivo, které jim v roce 2008 udělila EU a které potvrzuje specifickou technologii a použití jedinečných surovin.

Když zrálo pivo v ležáckých sudech, musely se po pěti letech vykulovat a vysmolovat, aby nepropouštěly.

„Pivo je tekutý chléb, ale lepší“

České pivo se od těch zahraničních liší vcelku vysokým obsahem neprokvašeného extraktu, hořkostí, vyšším pH i významnějším obsahem polyfenolů (tříslovin), rozdíly jsou také ve složení obsažených aminokyselin a bílkovin. Díky těmto vlastnostem se o českém pivu mluví někdy jako o tekutém chlebu. Jak však uvádí Dostálek: „Pivo ale, na rozdíl od chleba, má daleko výhodnější složení.“

Čím to je? Obě potraviny se vyrábějí z obilovin a u obou se využívá proces kvašení. Obě jsou také bohaté na prospěšné látky získané z obilí a zejména jeho slupek, jako jsou:

  • vitamíny skupiny B
  • rozpustná vláknina
  • křemík.

U dalších ukazatelů už pivo svého pečeného konkurenta z obilí „převálcuje“.

Vaření piva má svou poetiku.

Spilka v 60. letech 20. století

Proč pití piva snižuje riziko cukrovky?

Pivo kromě již zmíněných látek obsahuje i prvky nezbytné pro stavbu lidského těla i fyziologické procesy, které v něm probíhají. „Z hlediska dalších minerálních látek jsou zdraví prospěšné obsahy vápníku, hořčíku, zinku, mědi, selenu, ale i trojmocného chromu,“ shrnuje profesor z VŠCHT.

Beermixy už nejsou jen letní osvěžení. Výrobci do nich přidávají funkční složky

Poslední jmenovaný prvek hraje důležitou roli v citlivosti buněk na inzulin, a tedy na zpracování a využití sacharidů. Díky tomu je mezi mírnými konzumenty piva nižší výskyt cukrovky 2. typu, které se také přezdívá stařecká cukrovka a které patří mezi skupinu nemocí na vzestupu, označovaných někdy jako civilizační.

Zvýšenou potřebu chromu mají těhotné ženy a také sportovci, kteří si chtějí vybudovat větší svalovou hmotu. „Účinky chromu bývají dokonce přirovnávány k anabolikům, což jsou látky, které stimulují růst svalové hmoty. Chrom bývá také někdy nazýván ‚stavitelem svalstva‘,“ uvádí na svém webu jedna ze zdravotních pojišťoven.

Zelené pivo je hit Zeleného čtvrtka. Víte ale, co do něj pivovary přidávají?

Pivo proti demenci?

Také zmíněný křemík je důležitou látkou v prevenci proti civilizačním chorobám, a to zejména díky schopnosti posilovat srdce a cévy. Mimoto je křemík pokládaný za bojovníka proti demenci, protože zabraňuje vzniku Alzheimerovy choroby, případně zmírňuje její rozvoj. Křemík se nachází ve spoustě potravin rostlinného původu, ne všude je ale přítomen ve snadno využitelné formě.

Zatímco ve většině rostlin se křemík nachází ve sloučeninách, které jsou pro lidské tělo obtížně zpracovatelné, v pivu je křemík v rozpustných křemičitanech a kyselinách křemičitých, které se ve střevech snadno vstřebají.

Sládek Jaroslav Kutílek v Pivovaru a palírny Žlebské Chvalovice při přípravy polotmavé 14°.

V pytlích jsou speciální slady – bavorský, karamelový, caraarad a pražený ječmen.

Proč vyzkoušet špaldu? Obilí našich předků má stále co nabídnout

Obsah křemíku v pivu

Obsah křemíku se v českých pivech pohybuje v širokém rozmezí od 13 do 113 miligramů na litr. Nejméně je ho v nealkoholických pivech, nejvíc ve speciálech. Obsah křemíku závisí na použité odrůdě ječmene, světlé slady mají křemíku víc než tmavé.

O tom, kolik křemíku z ječmene se dostane do piva a kolik ho zůstane v kalech, rozhoduje také použitá technologie. Čím je delší, tím lépe. „Piva vařená tradičním dvourmutovým postupem jsou proto bohatší na křemík než piva vařená s využitím infuzního postupu,“ uvádí studie publikovaná v Chemických listech, jejímiž autory jsou Pavel Dostálek a Rudolf Cejnar.

A jak konkrétně jsou na tom česká piva?

Průměrný obsah křemíku v českých pivech
Typ pivaMg křemíku na litr
Nealkoholická piva19,5
Výčepní piva43,5
Ležáky50,4
Speciální piva63,0
Pivo typu ale 55,255,2
Pšeničné pivo44,0

Zdroj: Cejnar, R.-Dostálek, P.: Křemík a pivo, Chemické listy 107, 110-113 (2013)

Z dalších piv, která vědci analyzovali, a která pocházela i ze zahraničí, dopadla velmi dobře také čiroková piva, tedy ta, která jsou vyhledávaná celiaky nebo lidmi vyhýbajícími se lepku. Nejlepší hodnoty měla piva IPA (India pale ale) a dále světlá piva typu ale (pale ale).

Historický snímek z pardubického pivovaru.

Jak pivo prospívá zdraví

Díky obsaženým látkám je tak pivo prospěšné zdraví hned v několika směrech:

  • Působí diureticky (močopudně), laxativně (proti zácpě) a sedativně (podporuje usínání).
  • Má pozitivní účinky na srdečně cévní soustavu, pomáhá předcházet vzniku krevních sraženin, čímž snižuje riziko infarktu i mrtvice.
  • Snižuje riziko vzniku a rozvoje diabetu 2. typu a metabolického syndromu, a to díky obsaženému chromu a rozpustné vláknině.
  • Flavonoidy v pivu působí proti škodlivým volným radikálům ze znečištěného prostředí a nadměrného slunečního záření.
  • Chmel obsahuje látky s mírně antibiotickými vlastnostmi a dále látky přispívající k zvýšení hladiny estrogenů, což má příznivý vliv u žen v menopauze.

Všechny tyto příznivé účinky se ale projevují jen u lidí, kteří konzumují pivo střídmě. Při vyšší konzumaci (u mužů více než jedno pivo denně, u žen více než jedno malé pivo denně) převáží negativní vliv piva na zdraví, a to zejména kvůli obsaženému alkoholu, ale i kvůli značně vysoké energii. „Jestli tedy pivo bude zdraví prospěšné nebo ne, může ovlivnit konzument sám,“ uzavírá Dostálek.

Buřty na pivu: „Hlavně z nich neudělejte utopence!“ radí Zdeněk Pohlreich
Nejčtenější

„Takový blivajz!” řekl o něm Zdeněk Pohlreich. Jak retro katův šleh udělat jinak a lépe?

Katův šleh

Katův šleh je stálicí českých hospod a z jídelních lístků nikdy úplně nezmizel. Zdeněk Pohlreich ukazuje, jak ho připravit lépe. Bez zbytečných dochucovadel a s důrazem na poctivou chuť masa a...

Dejte si pozor, jak krájíte meloun. Hrozí vám salmonela i kampylobakterióza

Některé potraviny se mohou na vašem letním jídelníčku objevovat často,...

Sezona melounů přichází. Oblíbené šťavnaté ovoce, které je technicky vzato zelenina, skýtá mnoho blahodárných účinků pro zdraví. Zároveň jde o poměrně rizikové plody, co se týče výskytu nejrůznějších...

Zvláštní bramborák z trouby: Chodský toč se stáčí a plní jako roláda

Krkonošský toč

Bramborák na plech už z iDNES Receptů znáte, ale co takový toč? Tato chodská specialita je mu hodně podobná, navíc se ale plní a stáčí do podoby rolády nebo závinu. Máme pro vás originální recept.

Buřty na pivu: „Hlavně z nich neudělejte utopence!“ radí Zdeněk Pohlreich

Buřty na černém pivu

Proč někdy tato hospodská delikatesa chutná skvěle a jindy jako rozvařený blivajs? Odpověď je v druhu piva a jednom zásadním kroku v pečení.

Bác: Zapomenutá lahůdka z pekáče, o které se v moderních kuchařkách nedočtete

Báč

Jde o tradiční pokrm české venkovské kuchyně, který spojuje jednoduché suroviny a sytou chuť. Tento bramborový koláč pečený v pekáči býval běžnou součástí jídelníčku na vesnicích a dodnes si získává...

Víkendové pečení se SweetBurg: Zapomeňte na utěrky, takhle se roláda opravdu dělá

Jahodová roláda

První máj má v sobě zvláštní kouzlo. Tradičně se spojuje s láskou, polibkem pod rozkvetlým stromem a romantikou, která k jaru prostě patří. A co jiného k takovému dni připravit než něco sladkého?

1. května 2026  4:20

Odborníci promluvili o účincích piva. Obsahuje vlákninu i vzácný křemík

Pivovar Litovel představil nový vizuál i rozšíření nabídky.

Milovníci piva na svůj oblíbený nápoj nedají dopustit. Jeho zdravotní benefity nejsou jen mýtus, ale skutečně vědecky prokázaná fakta. Co všechno pivo obsahuje a jak pít tento alkoholický nápoj tak,...

1. května 2026

Dort srdce k 1. máji: Sváteční recept pro zamilované

Dort srdce
Recept

Střední

90 min

Oslavte lásku tímto efektním dortem ve tvaru srdce, který okouzlí nejen svým vzhledem, ale i...

Proč váš Aperol nikdy nechutná jako v baru? Odhalte chybu, kterou děláte při každém míchání

ilustrační snímek

Ikonický letní drink, který si získal popularitu po celém světě. I když se může zdát jednoduchý, jeho kouzlo spočívá právě ve správném poměru surovin. Pokud ho dodržíte, snadno si i doma připravíte...

30. dubna 2026  14:15

Krémová bramborová polévka: Sytá klasika s moderním šmrncem

Krémová bramborová polévka
Recept

Střední

30 min

Tato krémová polévka je dokonalou ukázkou komfortního jídla. Spojení vyškvařené slaniny, jemné...

Musaka: Tradiční zapečená delikatesa s vůní Řecka

Musaka
Recept

Střední

100 min

Musaka je královnou zapečených pokrmů – vrstvení šťavnatého mletého masa, lilku a brambor pod...

Zvláštní bramborák z trouby: Chodský toč se stáčí a plní jako roláda

Krkonošský toč

Bramborák na plech už z iDNES Receptů znáte, ale co takový toč? Tato chodská specialita je mu hodně podobná, navíc se ale plní a stáčí do podoby rolády nebo závinu. Máme pro vás originální recept.

30. dubna 2026

Co ugrilovat na čarodějnice, když nechcete buřty? Zkuste špízy, ryby i kukuřici

grilování, pálení čarodějnic, čarodějnice, špízy, grilovaná ryba

Pálení čarodějnic s přáteli si kromě pití žádá i něco dobrého k zakousnutí. Opravdu ale musí zůstat jen u buřtů? Zkuste si letos něco zajímavého ugrilovat.

30. dubna 2026  4:40

Zapomeňte na vánočku, vyzkoušejte čarodějnický mrváň. Věnec z kynutého těsta

Velikonoční kynutý věnec

Když se řekne pálení čarodějnic, většině z nás se vybaví oheň a buřty. Naši předkové však v tomto období dbali na rituály mnohem hlouběji. Jedním z nich bylo pečení mrváně, svátečního kynutého věnce,...

30. dubna 2026

Čokoládová pěna s růžovým nádechem: Rychlý dezert do skleničky

Čokoládová růžová pěna
Recept

Střední

30 min

Tento elegantní dezert v sobě kombinuje křupavý základ ze sušenek a oříšků s nadýchanou, krémovou...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Ricottové řezy s ovocem: Lehký dezert s nádechem elegance

Ricottové řezy s ovocem
Recept

Střední

35 min

Tyto jemné řezy jsou ideální volbou pro chvíle, kdy máte chuť na něco sladkého, ale zároveň...

Buřty na pivu: „Hlavně z nich neudělejte utopence!“ radí Zdeněk Pohlreich

Buřty na černém pivu

Proč někdy tato hospodská delikatesa chutná skvěle a jindy jako rozvařený blivajs? Odpověď je v druhu piva a jednom zásadním kroku v pečení.

29. dubna 2026

