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Co je v jedné zemi vyhlášenou delikatesou, to v jiné nedostanete. Zakázaná bývá pochopitelně žraločí polévka, ale i Kinder vajíčko, které u nás kupujeme dětem pro radost. V USA ho kvůli zákonu z roku 1938 neseženete. Podívejte se na 25 pokrmů a surovin, které jsou ve světě zakázané nebo přísně omezené.
Polévka ze žraločích ploutví patří ke slavnostním čínským banketům a luxusnímu stolování. Obchod s ploutvemi je ale v USA a Kanadě zakázaný a v EU přísně omezený kvůli ochraně žraloků. I tak ale probíhají nelegální lovy.
Autor: Shark Alliance
Ortolani, neboli strnadi zahradní, se tradičně připravovali jako vzácný gurmánský pokrm. Jedí se celí, pod ubrouskem přes hlavu. Lov a obchod s tímto ptákem je v Evropské unii zakázaný.
Autor: Gemini
Skotský haggis se tradičně připravuje z ovčích vnitřností, tuku, cibule, ovsa a koření. V USA je dovoz tradiční varianty zakázaný už od roku 1971. Důvodem je rozhodnutí, že plíce hospodářských zvířat nejsou bezpečné ke konzumaci.
Autor: Getty Images
Sardinský sýr casu marzu zraje za pomoci larev sýrohlodky. Jeho prodej naráží na evropská hygienická pravidla a oficiálně se neprodává. Místní ho přesto považují za specialitu.
Ryba čtverzubec neboli fugu může obsahovat smrtelně jedovatý tetrodotoxin. V Japonsku ho smějí připravovat jen kuchaři se speciální licencí, jiné země jeho dovoz nebo prodej zakazují či omezují.
Autor: Prima Zoom
U nás nejlepší přítel člověka, v částech Číny a Vietnamu stále běžná surovina. Jižní Korea už jeho prodej zakázala, zákaz začne platit v roce 2027.
Autor: Reuters
Velrybí maso bylo po staletí součástí jídelníčku v Norsku, na Islandu nebo v Japonsku. Od roku 1986 platí mezinárodní moratorium na komerční lov velryb a většina zemí světa dovoz a prodej velrybího masa zakazuje.
Autor: Profimedia.cz
V některých zemích se tradičně jedí vejce mořských želv. Ty jsou ale přísně chráněné a obchod s jejich vejci je ve většině světa zakázaný.
Autor: Lestari (Švejcarová)
Kaviár z jesetera vyzy, známý jako beluga, patří k nejdražším na světě. Obchod s ním podléhá mezinárodní regulaci a například USA jeho dovoz zakázaly.
Autor: Petr Kozlík, MAFRA
Ovoce ackee vypadá exoticky a chutná skvěle, ale má to háček. Nezralé obsahuje jed hypoglycin A, který způsobuje tzv. jamajskou nemoc ze zvracení. Ta vede k prudkému poklesu cukru v krvi a může skončit i smrtí. Do USA je proto dovoz čerstvého ackee zakázaný, povolené jsou jen přísně kontrolované konzervy.
Autor: Profimedia.cz
V Česku ani jinde v EU není koňské maso zakázané. V některých zemích je ale jeho prodej omezený a například ve Velké Británii nebo v USA je jíst koně tabu.
Autor: Facebook
Vařené oplodněné kachní vejce s vyvíjejícím se zárodkem je v jihovýchodní Asii oblíbenou pouliční pochoutkou. Ve většině zemí světa však toto jídlo nenajdete.
Autor: Profimedia.cz
Islandský hákarl je fermentované maso žraloka malohlavého. Syrové je jedovaté, proto se nechává měsíce kvasit a sušit. Jeho pronikavý zápach naplní celou místnost. Dovoz do zemí EU je však velmi komplikovaný kvůli přísným hygienickým normám na obsah amoniaku a těžkých kovů.
Autor: Wikipedie
Semena stromu silovoň obecný mají vůni připomínající vanilku, mandle a karamel. Evropští šéfkuchaři je milují v dezertech. Obsahují ale kumarin, který ve vysokých dávkách poškozuje játra, a proto je v USA od roku 1954 jejich přidávání do potravin zakázané.
Autor: Shutterstock
V Japonsku se jako delikatesa podává shirako, tedy mlíčí ryb, například čtverzubce. Na jeho zpracování platí přísná pravidla, plošně zakázané ale není.
Autor: commons.wikimedia.org/Qwert1234, Creative Commons
Sušené ploutve se prodávají jako surovina na polévku. Některé země zakazují jejich obchod nebo dovoz, jiné regulují, jak se se žraloky při lovu zachází.
Autor: Profimedia.cz
Čokoládové vajíčko s plastovou hračkou uvnitř zná každé české dítě. Proč ho v USA nekoupíte? Zákon z roku 1938 tam zakazuje vkládat do potravin nejedlé předměty, protože by se jimi dítě mohlo udusit.
Autor: Profimedia.cz
Absint byl v minulosti v řadě zemí zakázaný kvůli obavám z účinků thujonu. Dnes je na mnoha místech opět legální, často s limitem pro jeho obsah.
Autor: Celní správa ČR
Z náboženských důvodů je například v Íránu nebo Saudské Arábii zakázaný dovoz a prodej vepřového masa.
Autor: Profimedia.cz
V některých částech Číny a Vietnamu se kočičí maso stále jí. V USA i v řadě evropských zemí je ale zabíjení koček na maso zakázané.
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons
Na Faerských ostrovech a v některých pobřežních oblastech Japonska se delfíni stále loví na maso, které obsahuje vysoké hladiny rtuti. Mezinárodní společenství lov odsuzuje a do USA i EU je dovoz zakázaný.
Autor: Profimedia.cz
Zatímco v Evropě platí téměř plošný zákaz komerčního lovu divokých žab, v indonéské kuchyni jsou žabí pokrmy velmi oblíbené. Pokrm kodok oh tvoří žabí stehýnka vařená v hustém vývaru z fermentované sóji (tauco), česneku a zázvoru.
Autor: commons.wikimedia.org/Gunawan Kartapranata, Creative Commons
Švédské sledě surströmming kvasí v plechovkách několik měsíců a vydávají tak silný zápach, že se otevírají venku. Několik leteckých společností zakazuje převážet je na palubě.
Autor: Profimedia.cz
Při japonské metodě ikizukuri kuchař vyloví rybu z akvária a během pár sekund ji nařeže na tenké plátky, aniž by ji usmrtil. Ryba se servíruje, zatímco jí stále bije srdce a pohybuje žábrami. V Austrálii, Německu a dalších zemích je tato metoda zakázaná jako týrání zvířat.
Autor: Kyushudo
Tento indonéský pokrm vyvolává paniku už svým názvem. Jmenuje se totiž paniki a je to smažený netopýr s pálivým kořením. V České republice a v celé Evropské unii platí absolutní a celoplošný zákaz lovu, odchytu, držení a zabíjení všech druhů netopýrů.
Autor: mattjlc, Creative Commons
Smažení pavouci nepřišly do kambodžského Skuonu jako nějaká rozmařilá libůstka gastronomie, ale řešení hladomoru za časů Rudých Khmérů. Jedinou záhadou zůstává, proč se této chuťovky drží i dnes. A malá rada: pavouky nekousejte do břicha. Vnitřnosti tam pořád jsou.
Autor: Mat Connolley (Matnkat), Creative Commons