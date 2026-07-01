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Ochutnávka lískooříškových pomazánek: Slavná Nutella dostala na frak, vyhrál levnější konkurent

Petra Burgrová
  4:00
Test lískooříškové pomazánky

Test lískooříškové pomazánky | foto: Redakce idnes Recepty

Test lískooříškové pomazánky
Test lískooříškové pomazánky
Test lískooříškové pomazánky
Test lískooříškové pomazánky
5 fotografií
Patří mezi nejoblíbenější sladké hříchy k snídani i k večernímu mlsání přímo ze skleničky. Jak moc se ale od sebe liší populární lískooříškové pomazánky z regálů supermarketů? Ochutnala jsem čtyři známé značky a hledala dokonalou rovnováhu mezi kakaem a oříšky.

Obsah

Jak jsem testovala

Ještě než se pustíme do výsledků, je potřeba zdůraznit jednu důležitou věc. Nehodnotila jsem složení, cenu, výživové hodnoty ani kvalitu použitých surovin. Zaměřila jsem se výhradně na chuť, sladkost, intenzitu lískových ořechů, kakaa a celkový dojem při konzumaci.

Co jsem testovala

  1. Nutella
  2. Choco Nussa
  3. Nussano
  4. Tesco Hazelnut Spread

Tip: Pokud vás zajímá srovnání ceny a složení oříškových pomazánek, podívejte se na článek Nutella vs. privátní značky: Vyplatí se připlatit? Nahlédli jsme pod víčka.

Lískooříšková pomazánka Nussano.

Vítěz Nussano

Absolutní překvapení a nekorunovaný král testu. Pomazánka Nussano mě okamžitě při první lžičce zaujala. Je sice hutnější, ale i tak se snadno roztírá na pečivu. Vůně i chuť jsou silně dominantní po opravdových lískových oříšcích.

Prvotní dojem na jazyku připomíná kvalitní hořkou čokoládu, která se následně rozvine do dlouhého, čistě oříškového „ocásku“. Velkým benefitem je, že krém není přeslazený. Pokud hledáte dospělou, plnou chuť ořechů s čokoládou, je toto jasná volba.

  • Konzistence: Hutnější, přesto poddajná.
  • Hlavní tóny chuti: Intenzivní hořká čokoláda s výrazným oříškovým závěrem.
  • Sladkost: Mírná, velmi dobře vyvážená.

Lískooříšková pomazánka Choco Nussa.

2.místo Choco Nussa

Stříbrnou pozici si odnáší Choco Nussa, která sází na podstatně odlišný chuťový profil než vítěz testu. Konzistence je o něco málo tekutější. Pokud od této pomazánky čekáte oříškovou bombu, budete zklamaní – ořechy zde hrají až druhé housle a v přímém srovnání s Nussanem jsou téměř neznatelné.

Dominantní je zde klasická sladká čokoládová chuť, přičemž lískové ořechy tvoří pouze jemný, sotva znatelný podtón v pozadí. Celkově je produkt sladší, ale stále si drží příjemnou chuť bez rušivých elementů. Dobře poslouží těm, kteří preferují spíše kakaovo-čokoládový projev.

  • Konzistence: Pevnější struktura.
  • Hlavní tóny chuti: Výrazně čokoládová s decentním oříškovým podtónem.
  • Sladkost: Vyšší.

Ochutnávka kokosových tyčinek: Legendární Margot propadla, porazil ji levnější konkurent

Nutella.

3.místo Nutella

Nejznámější značka na trhu se musela spokojit až se třetí příčkou. Nutella potvrdila svou pověst nejtekutější pomazánky z testovaného vzorku. Z lžičky stéká velmi ochotně. Chuť sice oříšky nezapře (je spíše kakaová až kakaovo-oříšková), avšak v porovnání s Nussanem je extrémně sladká.

Právě všudypřítomný cukr trochu maskuje a sráží jemnější nuance oříšků. Pro děti a milovníky extrémně sladkých pomazánek je ideální, pro hlubší gastronomický zážitek už méně.

  • Konzistence: Velmi tekutá, nejřidší z testovaných.
  • Hlavní tóny chuti: Kakaová s oříškovým nádechem, velmi intenzivní cukrový nástup.
  • Sladkost: Extrémně vysoká (cukrový šok).

Tesco Hazelnut Spread.

4.místo Tesco Hazelnut Spread

Zatímco předchozí tři vzorky si držely standard, privátní značka Tesco v našem testu totálně propadla. Už první pohled neodhalil nic dobrého. Hmota je nejhutnější ze všech a na jejím povrchu se vytvořil podivný zcukernatělý povlak.

To nejhorší ale přišlo při ochutnání. Ačkoliv chuť ořechů v základu převládá nad kakaem, jedná se o velmi umělou a nelibou interpretaci. Pomazánka chutná, jako byste jedli staré a žluklé oříšky. Sladkost je sice vysoká, ale nedokáže zakrýt nepříjemnou pachuť, která v ústech zůstává ještě dlouho.

  • Konzistence: Nejhutnější, s defektem cukrového povrchu.
  • Hlavní tóny chuti: Chemická a žluklá chuť starých ořechů, stopa kakaa.
  • Sladkost: Vysoká, s nepříjemným chemickým závěrem.

Srovnání oříškových pomazánek. Zleva: Lískooříškovo-kakaová pomazánka (Tesco), Choco Nussa (Lidl), Nutella (Ferrero), Nussano K-Classic (Kaufland).

Konečné pořadí podle nejlepší chuti

  1. Nussano
  2. Choco Nussa
  3. Nutella
  4. Tesco Hazelnut Spread

Tento test je nezávislý a nejedná se o placenou spolupráci. Výsledky a hodnocení vycházejí ze subjektivního názoru testujícího, který produkty poctivě vyzkoušel v reálných podmínkách. Cílem testu je poskytnout osobní zkušenost, která se však může lišit v závislosti na individuálních preferencích.

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