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Jak jsem testovala
Ještě než se pustíme do výsledků, je potřeba zdůraznit jednu důležitou věc. Nehodnotila jsem složení, cenu, výživové hodnoty ani kvalitu použitých surovin. Zaměřila jsem se výhradně na chuť, sladkost, intenzitu kokosu, rumové aroma a celkový dojem při konzumaci.
Co jsem testovala
- Margot
- Karibik
- Marcius v kakaové polevě
- Tesco tyčinka s kokosem
- Karibik s bílou čokoládou
- Jarmark s bílou čokoládou
Tip: Pokud vás zajímá srovnání ceny a složení tyčinek, podívejte se na článek Větší balení, nižší cena. Tyto tyčinky chutnají skoro jako Margot, pro peněženku jsou výhra
Vítěz Tesco tyčinka s kokosem
Vítězem ochutnávky se překvapivě stala privátní značka Tesco. Právě tato tyčinka nejlépe splnila to, co jsem od kokosové cukrovinky očekávala. Ze všech testovaných vzorků byla nejméně sladká a zároveň nabízela nejvýraznější kokosovou chuť. Čokoládová vrstva byla také výrazná a celek působil velmi kompaktně.
Oproti konkurentům se tyčinka nerozpadala a dobře držela pohromadě. Především ale jako jediná skutečně připomínala kokosovou tyčinku.
Plusy: nejvýraznější kokosová chuť, nižší sladkost, dobrá konzistence.
Mínusy: pro milovníky výrazného rumového aroma může působit méně tradičně.
2. místo Marcius v kakaové polevě
Tyčinka se při kousnutí rozpadala, přitom kakaová poleva působila pevněji a kvalitněji než u některých konkurentů. V chuti je znatelně méně sladká než Margot nebo Karibik, což hodnotím pozitivně.
Kokos zde sice není příliš výrazný, ale celková chuť působí vyváženě. Jedinou nevýhodou je, že po spolknutí nezůstává téměř žádná dochuť.
Plusy: příjemná sladkost, vyvážená chuť.
Mínusy: slabší kokos, krátká dochuť.
3. místo Margot
Nejslavnější z testovaných tyčinek nakonec skončila až na třetím místě. Margot sází především na výraznou sladkost a intenzivní rumové aroma. Právě rum je zde dominantní složkou, zatímco kokos se v chuti téměř ztrácí. Chuť ale přetrvává dlouho po spolknutí.
Plusy: výrazná chuť, dlouhá dochuť.
Mínusy: příliš vysoká sladkost, slabá kokosová chuť.
4. místo Karibik
Rumové aroma bylo u tohoto kousku poměrně výrazné a sladkost se téměř vyrovnávala tyčince Margot. Kokos je patrnější než u některých konkurentů. Poleva působí měkčeji a po spolknutí zůstává příjemná kokosová dochuť.
Ve výsledku jde o dobrou tyčinku, které ale chybí něco navíc, aby se dostala na stupně vítězů.
Plusy: příjemná dochuť, kokos je v chuti znatelný.
Mínusy: celkově není chuť příliš výrazná.
5. místo Karibik s bílou čokoládou
Vyzkoušela jsem také dvě kokosové tyčinky s bílou čokoládou. U této rumové aroma prakticky chybělo a místo něj jsem cítila jinou, hůře identifikovatelnou příchuť. Kokos byl sice výraznější než u Jarmarku, ale celkový dojem nepůsobil příliš harmonicky. Navíc se tyčinka poměrně špatně krájela.
Plusy: výraznější kokosová chuť.
Mínusy: chybí rumové aroma, méně vyvážená chuť.
6. místo Jarmark s bílou čokoládou
Na posledním místě skončila tyčinka Jarmark. Už po prvním soustu bylo jasné, že nesplňuje to, co bych od kokosové tyčinky očekávala. Kokos jsem téměř necítila a rumové aroma se neprojevilo vůbec. Nejvýraznější složkou byla bílá čokoláda, která přebila všechny ostatní chutě. Výsledkem byla poměrně jednotvárná sladká chuť bez výraznějšího charakteru.
Plusy: výrazná chuť bílé čokolády.
Mínusy: chybí kokos i rumové aroma.
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Nezávislý test českých másel (2026). Jaké máslo si namazalo konkurenci na chleba?
Konečné pořadí podle nejlepší chuti
- Tesco tyčinka s kokosem
- Marcius v kakaové polevě
- Margot
- Karibik
- Karibik s bílou čokoládou
- Jarmark s bílou čokoládou
Tento test je nezávislý a nejedná se o placenou spolupráci. Výsledky a hodnocení vycházejí ze subjektivního názoru testujícího, který produkty poctivě vyzkoušel v reálných podmínkách. Cílem testu je poskytnout osobní zkušenost, která se však může lišit v závislosti na individuálních preferencích.