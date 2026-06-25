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Ochutnávka kokosových tyčinek: Legendární Margot propadla, porazil ji levnější konkurent

Petra Burgrová
  4:50
Test kokosové tyčinky

Test kokosové tyčinky | foto: Redakce idnes Recepty

Test kokosové tyčinky
Test kokosové tyčinky
Test kokosové tyčinky
Test kokosové tyčinky
7 fotografií
Na trhu najdeme hned několik tyčinek, které se snaží zaujmout kombinací kokosu, čokolády a rumového aroma. Rozhodla jsem se proto uspořádat malou ochutnávku a zjistit, která z nich chutná nejlépe a jestli se vyplatí připlatit si za slavnou značku.

Obsah

Jak jsem testovala

Ještě než se pustíme do výsledků, je potřeba zdůraznit jednu důležitou věc. Nehodnotila jsem složení, cenu, výživové hodnoty ani kvalitu použitých surovin. Zaměřila jsem se výhradně na chuť, sladkost, intenzitu kokosu, rumové aroma a celkový dojem při konzumaci.

Co jsem testovala

  1. Margot
  2. Karibik
  3. Marcius v kakaové polevě
  4. Tesco tyčinka s kokosem
  5. Karibik s bílou čokoládou
  6. Jarmark s bílou čokoládou

Tip: Pokud vás zajímá srovnání ceny a složení tyčinek, podívejte se na článek Větší balení, nižší cena. Tyto tyčinky chutnají skoro jako Margot, pro peněženku jsou výhra

Tesco tyčinka s kokosem.

Vítěz Tesco tyčinka s kokosem

Vítězem ochutnávky se překvapivě stala privátní značka Tesco. Právě tato tyčinka nejlépe splnila to, co jsem od kokosové cukrovinky očekávala. Ze všech testovaných vzorků byla nejméně sladká a zároveň nabízela nejvýraznější kokosovou chuť. Čokoládová vrstva byla také výrazná a celek působil velmi kompaktně.

Oproti konkurentům se tyčinka nerozpadala a dobře držela pohromadě. Především ale jako jediná skutečně připomínala kokosovou tyčinku.

Plusy: nejvýraznější kokosová chuť, nižší sladkost, dobrá konzistence.
Mínusy: pro milovníky výrazného rumového aroma může působit méně tradičně.

Marcius v kakaové polevě.

2. místo Marcius v kakaové polevě

Tyčinka se při kousnutí rozpadala, přitom kakaová poleva působila pevněji a kvalitněji než u některých konkurentů. V chuti je znatelně méně sladká než Margot nebo Karibik, což hodnotím pozitivně.

Kokos zde sice není příliš výrazný, ale celková chuť působí vyváženě. Jedinou nevýhodou je, že po spolknutí nezůstává téměř žádná dochuť.

Plusy: příjemná sladkost, vyvážená chuť.
Mínusy: slabší kokos, krátká dochuť.

Známá kokosová tyčinka Margot.

3. místo Margot

Nejslavnější z testovaných tyčinek nakonec skončila až na třetím místě. Margot sází především na výraznou sladkost a intenzivní rumové aroma. Právě rum je zde dominantní složkou, zatímco kokos se v chuti téměř ztrácí. Chuť ale přetrvává dlouho po spolknutí.

Plusy: výrazná chuť, dlouhá dochuť.
Mínusy: příliš vysoká sladkost, slabá kokosová chuť.

Kokosová tyčinka Karibik.

4. místo Karibik

Rumové aroma bylo u tohoto kousku poměrně výrazné a sladkost se téměř vyrovnávala tyčince Margot. Kokos je patrnější než u některých konkurentů. Poleva působí měkčeji a po spolknutí zůstává příjemná kokosová dochuť.

Ve výsledku jde o dobrou tyčinku, které ale chybí něco navíc, aby se dostala na stupně vítězů.

Plusy: příjemná dochuť, kokos je v chuti znatelný.
Mínusy: celkově není chuť příliš výrazná.

Karibik s bílou čokoládou.

5. místo Karibik s bílou čokoládou

Vyzkoušela jsem také dvě kokosové tyčinky s bílou čokoládou. U této rumové aroma prakticky chybělo a místo něj jsem cítila jinou, hůře identifikovatelnou příchuť. Kokos byl sice výraznější než u Jarmarku, ale celkový dojem nepůsobil příliš harmonicky. Navíc se tyčinka poměrně špatně krájela.

Plusy: výraznější kokosová chuť.
Mínusy: chybí rumové aroma, méně vyvážená chuť.

Jarmark s bílou čokoládou.

6. místo Jarmark s bílou čokoládou

Na posledním místě skončila tyčinka Jarmark. Už po prvním soustu bylo jasné, že nesplňuje to, co bych od kokosové tyčinky očekávala. Kokos jsem téměř necítila a rumové aroma se neprojevilo vůbec. Nejvýraznější složkou byla bílá čokoláda, která přebila všechny ostatní chutě. Výsledkem byla poměrně jednotvárná sladká chuť bez výraznějšího charakteru.

Plusy: výrazná chuť bílé čokolády.
Mínusy: chybí kokos i rumové aroma.

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Celkem jsme srovnali šest kokosových tyčinek: Marcius od privátní značky Mister Choc (Lidl), dvě varianty tyčinky Karibik od značky Enjoy (Penny), Tropika značky K-Jarmark (Kaufland) a tyčinku s kokosem (Tesco).

Konečné pořadí podle nejlepší chuti

  1. Tesco tyčinka s kokosem
  2. Marcius v kakaové polevě
  3. Margot
  4. Karibik
  5. Karibik s bílou čokoládou
  6. Jarmark s bílou čokoládou

Tento test je nezávislý a nejedná se o placenou spolupráci. Výsledky a hodnocení vycházejí ze subjektivního názoru testujícího, který produkty poctivě vyzkoušel v reálných podmínkách. Cílem testu je poskytnout osobní zkušenost, která se však může lišit v závislosti na individuálních preferencích.

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