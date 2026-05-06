Bez koření bychom si jídlo neužili. Tyto zpravidla sušené části rostlin v sobě navíc skrývají řadu cenných látek, které se pro jejich příznivé účinky využívají i ve farmacii. Jaké koření prospívá trávení a jak ho využít?
Zázvor pomáhá žaludku a zmírňuje nevolnost
Zázvor podporuje tvorbu žaludečních šťáv a stimuluje pohyblivost žaludku. Díky tomu se potrava přesouvá do střev za kratší dobu a žaludek se rychleji vyprazdňuje. Proto se doporučuje zázvor také Odkaz. Za příznivými účinky zázvoru stojí hned několik látek, které obsahuje a které také mohou za jeho štiplavou chuť.
Čerstvý zázvor obsahuje gingerol, ale při sušení se část z něj mění na další látku významnou pro trávení, shogaol. Při vaření vzniká navíc zingeron, který má stále pálivou, ale hlavně nasládlou chuť. Všechny tyto látky jsou antioxidanty a připisují se jim preventivní účinky proti rozvoji rakoviny. Bonusem jsou jejich příznivé účinky na imunitu, díky kterým se zázvor hodí každému, kdo chce předcházet chřipce a nachlazení.
Jak využít zázvor v kuchyni
Kdo by si měl dát pozor na zázvor?
Zázvor můžete použít sušený a rozemletý jako koření. Hodí se ke všem druhům masa, ale také do krémových polévek, jako jsou dýňová nebo mrkvová. Z čerstvého kořene (přesněji oddenku) zázvoru lze připravit silný výluh do čaje nebo limonádu. Pokud chcete využít jeho schopnost působit proti nevolnosti, bude se vám hodit spíše čerstvý, s vyšším obsahem gingerolu. Dá se sehnat také v sušené podobě jako tenké žluté plátky, jako příměs bonbonů, a dokonce i v čokoládě. Při výběru takového zázvoru si hlídejte obsah přidaného cukru, případně konzervanty. Skvělou variantou je také nakládaný zázvor, který se používá pro oddělení chutí sushi.
Kurkuma a černý pepř: dvojka pro trávení a játra
Kurkuma je žluté barvivo a zároveň oblíbené koření v asijské kuchyni. Kromě toho patří i mezi přípravky užívané v tradiční čínské medicíně. Není divu, kurkuma, přesněji její složka kurkumin, má příznivý vliv na trávení a játra. Připisují se jí také účinky antioxidační, protizánětlivé, antimikrobiální a protirakovinné. Navzdory těmto skvělým vlastnostem není snadné do těla dostat kurkumin tak, aby se opravdu využil. Špatně se vstřebává a poté se naopak rychle metabolizuje a vyloučí, takže doba, kdy tělo může čerpat z jeho účinků, je velmi krátká.
Kdy se vyvarovat kurkumy
A právě zde začíná úkol pro černý pepř. Toto koření, jehož původ je v Indii, dokáže díky obsaženému piperinu zvýšit biologickou dostupnost jiných látek, a to ve stovkách procent (uvádí se až 2000 %).
Jak využít kurkumu spolu pepřem
Asie zná pro kurkumu mnohá využití: v Indii je součástí koření kari, v Japonsku se přidává do čaje a v Koreji ji dávají i do kosmetiky. České chuti mohou více vyhovovat americké hořčičné omáčky, ve kterých se kurkuma dá dobře sladit s ostrou chutí pepře.
Můžete si také připravit pastu z 20 g kurkumy, lžičky mletého pepře, medu a rozpuštěného kokosového oleje. Vzniklou směsí můžete ochucovat masité pokrmy nebo ji používat po lžičce jako medicínu s protizánětlivým účinkem. Výborné je i „zlaté mléko“.
Hřebíček léčí žaludeční vředy
V Česku je jeho vůně spojená s časem Vánoc, v Indii ho chroupou mezi zuby. Řeč je o hřebíčku. Hřebíčkový olej eugenol patří mezi látky, které dokážou skoro zázraky: je to silný antioxidant, posiluje játra, reguluje hladinu cukru v krvi, zabíjí bakterie, léčí žaludeční vředy a kromě toho všeho je ještě „podezřelý“ z boje proti řídnutí kostí.
Kdo musí být s hřebíčkem opatrný
Jeho pozitivní účinek na trávení je daný zejména málo prozkoumanou schopností obnovovat poškozené stěny žaludku a střev, a to jak při žaludečních vředech, tak při zánětech způsobených salmonelózou.
Do čeho se hodí hřebíček
Jako koření se hřebíček používá do masových pokrmů i třeba do perníku. Zvýrazňuje chuť zvěřiny a tučných mas včetně paštik. A ve svařáku, grogu nebo horkém čaji umí pravé divy. A co teprve jeho kombinace se šťavnatými jablky!
Kmín
Bez kmínu se česká kuchyně neobejde. Používá se do chleba, při vaření brambor, přípravě zelí nebo při připečení masa. Zároveň je kmín kořenný jednou z nejstarších známých léčivých rostlin, používanou už ve starověkém Řecku a Římě.
Omezení pro konzumaci kmínu
Známý je hlavně jeho účinek proti nadýmání, kromě toho ale také uvolňuje hladké svalstvo, čímž pomáhá proti křečím a menstruačním bolestem. A v oblibě ho mají i kojící maminky, protože zlepšuje tvorbu mléka. Některé studie naznačují, že extrakt z kmínu pomáhá léčit záněty střev nebo jim předcházet. Experimenty ukázaly, že omezuje růst škodlivých bakterií a zejména těch, které jsou zodpovědné za žaludeční vředy.
Nejen koření. Z kmínu jde i čaj
Tradiční „český“ kmín pochází z rostliny Carum carvi (kmín kořenný) a nemá nic společného s římským kmínem, což jsou semena šabreje kmínovitého.
Kromě toho, že ho můžete použít jako koření, dá se z něj také připravit čaj: spařte lžičku drceného kmínu ¼ litrem vody a nechte 10 až 15 minut odstát, potom sceďte. Pijte teplý před jídlem nebo i před spaním, mimo jiné pomáhá s usínáním.
