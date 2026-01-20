Holandský řízek podle Mojmíra Maděriče. Recept, který dělal jinak než ostatní

Klára Pěnkavová
  17:06
Mojmír Maděrič dokázal jídlo popsat s neskonalou vášní a zároveň s osobitým humorem. Zavzpomínejme na jeho nejslavnější televizní období a jeho oblíbené recepty.
Herec a moderátor Mojmír Maděrič

Herec a moderátor Mojmír Maděrič | foto: Profimedia.cz

Obsah

Gastro svět opustil Mojmír Maděrič

V pondělí 19. ledna 2026 zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič. Na přelomu tisíciletí se zapsal do povědomí diváků nejvíce jako moderátor kulinářského pořadu Mňam aneb Prima vařečka. Formát byl laděný do přátelské atmosféry, kde proti sobě soutěžily dva týmy kuchařů. Na určité téma měli vždy připravit tři chody chutných jídel, které následně Maděrič s vřelým humorem komentoval.

Tento pořad nebyl o haute cuisine, ale o poctivé kuchyni, což dokonale odráželo i Maděričův soukromý vztah k jídlu. Byl rád, když bylo jídlo chutné, jednoduché a přístupné běžným kuchařům i divákům doma.

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Mojmír Maděrič miloval maso – řízky, guláše a další skvosty české kuchyně.

Maděričovy oblíbené recepty

V rozhovorech Mojmír Maděrič zdůrazňoval, že nemá jen jedno oblíbené jídlo, jeho chutě se prý často měnily. S oblibou hovořil o klasice, jakou je řízek nebo holandský řízek.

Vedle toho měl rád i poctivý guláš, který považoval za základ domácí kuchyně – s hutnou omáčkou a čerstvým chlebem to byl podle něj pokrm, který nikdy nezklame.

Maděriče ale kromě české zajímala i thajská, čínská a mexická kuchyně. Miloval cokoli pikantního a kromě masa rád připravoval i plody moře. Vařit, ochutnávat a nebát se nových kombinací – to byl Mojmír Maděrič.

Guláš z hovězí kližky

Guláš

Recept

Lehké

150 min

Holandský řízek podle Mojmíra Maděriče

Recept Holandský řízek podle Mojmíra Maděriče

  • 1 kg vepřového bůčku
  • 2 až 3 cibule
  • koření dle chuti
  • sklenice mléka
  • 20 dkg eidamu
  • 1 kg brambor
  • trochu másla
  • strouhanka na obalení
  • vejce

1. Brambory oloupeme, nakrájíme a dáme vařit přímo do mléka. Mléka použijeme přibližně stejné množství, jako bychom dali vody. Vaříme na mírném ohni a hlídáme, aby mléko neuteklo. Po zhruba 10 minutách zkoušíme měkkost – u bramborové kaše nevadí, když jsou brambory měkčí. Po dovaření přidáme máslo, brambory rozmačkáme nebo v mixéru rozmícháme na kaši a dochutíme solí.

2. Vepřový bůček nakrájíme na větší kusy a vložíme do kuchyňského robotu spolu s cibulí. Vše společně rozmixujeme na jemnou masovou směs. Díky společnému mixování masa a cibule je směs šťavnatější a chuťově plnější. Přidáme nastrouhaný eidam a koření podle chuti a dobře promícháme.

3. Z připravené masové hmoty tvarujeme ploché řízky. Ty postupně obalíme v trojobalu – v mouce, vejci a strouhance. Na pánvi rozpálíme tuk a holandské řízky smažíme z obou stran dozlatova. Smažíme pozvolna, aby byly dobře propečené i uvnitř.

Typickou specialitou Mojmíra bylo vařit brambory rovnou v mléce, nikoli ve vodě, aby byla výsledná kaše jemnější a krémovější. Stejně tak maso na holandský řízek nemíchal s cibulí až dodatečně, ale mixoval ji rovnou spolu s masem, což masové směsi dodávalo výraznější chuť a šťavnatost. Tento postup v běžných receptech většinou nenajdete.

Holandský řízek

Holandský řízek

Recept

Lehké

35 min
