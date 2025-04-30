náhledy
Co si nejraději dají známé osobnosti, když si mohou vybrat podle své chuti? Vydejte se s námi na gastronomickou procházku napříč generacemi. Začneme u českých legend, jako byli Jan Werich, Vlasta Burian nebo Karel Čapek, a jejich poctivých i prvorepublikově elegantních pochoutek. Pak se podíváme, co si dopřávají současné české hvězdy, a nakonec nahlédneme na talíře slavných ze zahraničí. Inspirujte se jídly, která si můžete připravit i doma.
Autor: Pressdata
Naši gastronomickou procházku zahájíme u Jana Wericha. Herec byl známý jako gurmán, který si rád dopřával maso, zvěřinu a výrazné chutě. Mezi jeho oblíbená jídla patřil divočák se šípkovou omáčkou a houskovým knedlíkem. Nebál se ale ani méně obvyklých kombinací a rád spojoval maso s ovocem. Pověstné byly například jeho srnčí steaky s banánem.
Autor: Jovan Dezort, ČTK
Na dobré jídlo nedal dopustit ani další velikán české komedie, Vlasta Burian. Jeho domácí kuchyně měla díky osobnímu kuchaři Jaromíru Trejbalovi široký záběr. Mezi jeho oblíbené pokrmy patřily italské nudle po česku s kuřecím masem, jablky a mandlemi. Na stole se objevovala i další masová jídla a při společenských setkáních nesměly chybět klobásy. Král komiků si zkrátka uměl dopřát nejen na jevišti, ale i u prostřeného stolu.
Autor: NFA
Herec Jaroslav Marvan si zase rád pochutnal na pořádném guláši, ke kterému podle dobových vzpomínek nejlépe patřil jihočeský chléb. Jeho gastronomické záliby ale zahrnovaly i méně obvyklé pokrmy, například smažené býčí žlázy, které dnes na jídelních lístcích najdeme jen výjimečně. I to ukazuje, jak pestrá a někdy překvapivá bývala kuchyně minulých generací.
Autor: archiv České televize
Od herců se na chvíli přesuneme k hudbě. Skladatel Antonín Dvořák miloval českou kuchyni a mezi jeho nejoblíbenější jídla patřily švestkové knedlíky. Prý jich dokázal sníst opravdu hodně, u jednoho kousku nikdy nezůstalo. Chutnaly mu také hovězí na šafránové omáčce a telecí řízky.
Autor: ČTK
Zpátky k filmu nás vrací Oldřich Nový, symbol prvorepublikové elegance. Té odpovídal i jeho jídelníček. Mezi jeho oblíbené pochoutky patřili šneci na česneku nebo okurky s tuňákem. Pochutnal si také na chlebíčcích s rokfórem a hruškou, a když přišlo na sladké, nedal dopustit na nugátový dort.
Autor: Profimedia.cz
Spisovatel Karel Čapek měl k jídlu jiný přístup. Místo elegantních pochoutek dával přednost poctivé domácí kuchyni a skromností jeho jídelníček rozhodně neoplýval. Mezi jeho oblíbená jídla patřila svíčková na smetaně, skopové na divoko, bramborové placičky nebo vývar s játrovými knedlíčky. Nejvíce se s ním ale spojují palačinky plněné špenátem a vejci, které se obalovaly v trojobalu a smažily dozlatova. Svůj den prý začínal rohlíky s máslem a kávou se smetanou.
Autor: archiv 2 media
Českou historickou část uzavírá žena, bez níž by domácí vaření u nás vypadalo jinak. U Magdaleny Dobromily Rettigové nepřipomínáme jedno konkrétní oblíbené jídlo, ale především její slavnou Domácí kuchařku. Čtenářky v ní našly recepty na polévky, omáčky, moučná jídla i pokrmy z luštěnin a brambor. Rettigová tak na celé generace ovlivnila, co se v českých domácnostech vaří.
Autor: Jan Vilímek, Creative Commons
Teď se přesuneme do současnosti, i když první zastávka nás ještě vrátí do dětství. Herec a gastronom Lukáš Hejlík zavzpomínal na jídlo, kterému se v jeho rodině říkalo pos*aný patník. Jde o jednoduchý sladký pokrm z ohřátého houskového knedlíku, který se přelije rozmačkanými jahodami s cukrem, zakysanou smetanou a rozpuštěným máslem. Hejlík přiznává, že pro někoho může tahle kombinace působit nezvykle. Jemu ale připomíná babičku a dětství.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Domácí chutě má ráda i olympijská vítězka Ester Ledecká. Kvůli tréninkům a závodům sice cestuje po celém světě, v rozhovorech ale opakovaně zmínila, že po návratu domů pro ni není větší odměny než tradiční svíčková na smetaně, kterou jí připraví rodina.
Autor: ČTK
Herec Viktor Zavadil dává přednost jiné české klasice. Když se v rozhlasovém pořadu Brambora s vejcem rozpovídal o jídle a přišla řeč na oblíbený pokrm, bez váhání zmínil smažený sýr. Se zlatavou strouhankovou krustou, rozteklým sýrem a hranolky nebo vařenými bramborami se ostatně dá jen těžko šlápnout vedle.
Autor: Cineart
U sýra ještě chvíli zůstaneme. Za jeho velkou milovnici se označuje Nikol Moravcová. Vybrat jediné oblíbené jídlo pro ni ale není jednoduché. Miluje brynzovou polévku, kterou jí připravuje její slovenský manžel, a také raclette. Nejraději si pochutná na čemkoli s rozteklým sýrem.
Autor: Dalibor Puchta
Lídr skupiny Kryštof a milovník zdravého životního stylu Richard Krajčo přiznal, že když má hřešit, sází na poctivá česká jídla. Jeho velkou slabostí jsou klasická domácí vajíčka připravená na cibulce s čerstvým chlebem a máslem.
Autor: FTV Prima/Marian Lukeš
Herec a režisér Vojta Kotek se netají tím, že je velký fanoušek dobroty z grilu. V rozhovorech zmínil, že jeho ideální večer s přáteli se neobejde bez pořádného šťavnatého burgeru a dobrého českého ležáku.
Autor: FTV Prima
Modelka Nikol Švantnerová naopak sází na jídla, která jsou jednoduchá na přípravu, ale nechybí jim chuť. Mezi její favority patří nočky s rajčatovou omáčkou a sýrem. Ráda připravuje také rajčatové rizoto s mozzarellou nebo v troubě zapečený květák s pestem a mozzarellou.
Autor: iDNES.tv
Vybíravým strávníkem rozhodně není zpěvák Marek Ztracený. Sám o sobě říká, že sní téměř všechno, a nejraději má maso. Na sladké si příliš nepotrpí, jednu výjimku ale přece jen má: štrúdl, který podle svých slov miluje.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Herečka Dana Morávková má slabost hned pro dvě jídla, která si spojuje s dětstvím. Prvním je smažený sýr s bramborami a tatarskou omáčkou, který si ráda objedná v restauraci. Druhým je kuřecí plátek se šunkou, sýrem a broskví. Protože ho dnes už v jídelních lístcích příliš často nenajde, občas si ho připraví doma.
Autor: iDNES.cz
Michal David má rád českou i zahraniční kuchyni. Velkou slabost ale má pro tatarský biftek, na který dokonce prozradil rodinný recept. Připravuje ho z kvalitního hovězího masa, dochucuje ho mimo jiné hořčicí, kečupem, česnekem a trochou koňaku. K němu samozřejmě patří topinky, které se neobejdou bez česneku.
Autor: FTV Prima
Hudebník Ondřej Hejma zařadil mezi svá oblíbená jídla Havlův guláš. Recept na něj objevil v Lidových novinách, kde ho kdysi zveřejnil sám Václav Havel. Hejma byl tehdy jeho podobou tak nadšený, že ho začal vařit a později ho zařadil i do své knihy.
Autor: Profimedia.cz
Od jednoho prezidenta se přesuneme k dalšímu, a zároveň za hranice. Bývalý americký prezident Barack Obama si sice zakládá na zdravém jídle, jeho největší večerní slabostí u televize jsou ale kukuřičné nachos s pořádnou dávkou pálivé salsy a guacamole.
Autor: Profimedia.cz
Podobné dilema zná i Meghan Markle. Vévodkyně ze Sussexu jí převážně zdravě, v rozhovorech ale opakovaně přiznala, že její největší slabostí jsou obyčejné hranolky. Když si dopřeje cheat day, musí to být pořádně osolené hranolky z fritézy.
Autor: Netflix
Mladá hudební ikona Billie Eilish je zapálenou vegankou, o chuť ale rozhodně nepřichází. Jejím oblíbeným jídlem na cesty je velké mexické burrito nacpané černými fazolemi, rýží a avokádem. Polévá ho tak pálivou omáčkou, až se u něj potí.
Autor: AP
Luxusnější chutě má americká modelka Cindy Crawford. V rozhovoru pro Vogue prozradila, že jejím oblíbeným jídlem je kaviár. Když ale měla popsat ideální menu pro večeři s přáteli, zmínila mnohem obyčejnější jídla: grilovaného lososa, pečené brambory, salát a koláč.
Autor: Profimedia.cz
S magazínem Vogue si o jídle povídala i herečka Sophie Turner. V pořadu Vogue Now Serving ukázala, jak připravuje své oblíbené těstoviny s máslem a parmazánem. Jde o jednoduché jídlo, ve kterém hlavní roli hrají čerstvé těstoviny, máslo a pořádná porce sýra.
Autor: Reuters
Že jednoduchost se vyplácí, potvrzuje i člověk, od kterého by to čekal málokdo. Světoznámý šéfkuchař Gordon Ramsay v televizi kritizuje každou chybu, doma si ale rád připraví jedno z nejjednodušších studentských jídel: klasické britské fazole v rajčatové omáčce z plechovky (baked beans). Pokape je tabascem a naservíruje na opečený chléb.
Autor: Profimedia.cz
Naši galerii uzavírá popová hvězda Taylor Swift. Když fandí na zápasech NFL svému manželovi Travisu Kelcemu, internet pokaždé řeší, co má na talíři. Její největší slabostí jsou křupavé kuřecí nugety, které si namáčí do kombinace kečupu a ranch dressingu.
Autor: ČTK