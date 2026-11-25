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Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
KVÍZ: Pravda, nebo mýtus? Projdete 100 otázkami o pečení, nebo pohoříte?
Myslíte si, že vás v pečení nemůže nic překvapit? Omyl. Většina z nás už roky bezmyšlenkovitě opakuje kuchařské mýty, které těm nejlepším buchtám a dortům spolehlivě lámou vaz.
Kapr za 12 korun a vinná klobása. Co jsme jedli o Vánocích za socialismu
Kapr, bramborový salát, vánočka i cukroví patřily na štědrovečerní stůl už za socialismu a většina z nás je drží dodnes. Přesto tehdejší Vánoce vypadaly v mnohém jinak. Kapr stál pár korun a před...
Oblíbená jídla slavných: Werich miloval srnčí s banánem, Marvan býčí žlázy
Co si nejraději dají známé osobnosti, když si mohou vybrat podle své chuti? Vydejte se s námi na gastronomickou procházku napříč generacemi. Začneme u českých legend, jako byli Jan Werich, Vlasta...
Xindl X a Genzer přiznali injekce. Jak hubnou další hvězdy
Dokonalé křivky z červených koberců a televizních obrazovek nebývají zadarmo. Zatímco některé slavné osobnosti nedají dopustit na přerušovaný půst, jiné radikálně škrtly cukry, lepek nebo se daly na...
Galerie 22 postních jídel, která jedli naši předkové v adventu
Dnes si advent spojujeme hlavně s cukrovím, svařeným vínem a vánočním pečením. Naši předkové ale v tomto období často dodržovali půst a jejich jídelníček vypadal docela jinak. Na stole se objevovaly...
Kakaové sádlové cukroví: Křehké cukroví s oříšky a džemem
Lehké
120 min
Sádlové cukroví patří k naprosté klasice českých Vánoc a díky použití sádla je jeho struktura...
Jihočeská kulajda: Tradiční krémová polévka s houbami, koprem a zastřeným vejcem
Střední
40 min
Hustá, hřejivá a dokonale vyvážená polévka, která voní po čerstvém kopru a máslu. Jemný smetanový...
Linecké cukroví s mandlemi: Křehká kolečka splepovaná džemem
Střední
120 min
Křehké linecké cukroví s vůní citronové kůry a poctivého másla je naprostým základem každého...
Ševcovský mls jako z lahůdek: Retro recept na salát z měkkého salámu
Na chlebíčky, k večeři s čerstvým pečivem nebo jako pohoštění pro návštěvu. Nejlepší je po odležení v lednici, kdy se všechny chutě krásně propojí.
Jak jíst kiwi? Poradíme, kdy si ho dát pro lepší spánek a jestli i se slupkou
Někdy na kráse opravdu nezáleží. Kdyby kiwi mohlo mluvit, určitě by vám to vysvětlilo. Tento chlupatý zázrak za pár korun dokáže posílit imunitu a podpořit tělo v boji proti nachlazení. Kiwi sice...
Které vánoční cukroví patří do lednice? Většina druhů ne, krémové ano
Ani dokonale upečené cukroví nemá vyhráno. Stačí ho uložit na špatné místo a do Vánoc může zvlhnout, ztvrdnout nebo se dokonce zkazit. Kam tedy patří linecké, rohlíčky a vosí hnízda, aby si zachovaly...
Perníku se kdysi říkalo marcipán. Upečte voňavé perníčky s medem a kořením
Perníkářství bylo řemeslem, které vyžadovalo trpělivost, zkušenost a cit pro detail. Není divu, že si jeho mistři získávali vážnost a úctu. Cesta k vlastnímu řemeslu navíc nebyla krátká ani snadná....
Oblíbená jídla slavných: Werich miloval srnčí s banánem, Marvan býčí žlázy
Co si nejraději dají známé osobnosti, když si mohou vybrat podle své chuti? Vydejte se s námi na gastronomickou procházku napříč generacemi. Začneme u českých legend, jako byli Jan Werich, Vlasta...
Bramboráčky s lososovým tataráčkem: Křupavý předkrm s koprem
Střední
45 min
Chystáte pohoštění pro návštěvu nebo chcete začít slavnostní oběd něčím zajímavějším? Místo...
Vegetariánský jídelníček, který zvládne i zarytý masožrout
Týden bez masa nemusí znamenat vařit každý večer od nuly ani se bát, že budete mít hlad. Stačí několik receptů, které na sebe navazují: z jedné dýně hokkaido je polévka, pomazánka i rizoto, cizrna...
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Jelení sekaná ve slaninovém kabátku: Voňavá zvěřina na nedělní oběd
Střední
90 min
Máte rádi zvěřinu a hledáte další způsob, jak ji připravit? Z mletého jeleního masa můžeme upéct...
Vánoční větrníčky: Křehké dortíčky s malinami a pistáciemi
Střední
60 min
Chcete upéct něco trochu jiného než klasické cukroví? Tyto malé větrníčky mají křupavý povrch z...