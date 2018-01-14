Křupavé bramboráky voněly česnekem a majoránkou a v jídelnách se podávaly jako samostatné jídlo nebo příloha.
Autor: Canva
Rajská omáčka se ve školních i závodních jídelnách podávala nejen s knedlíkem, ale také s těstovinami. Nejčastěji ji doplňovalo mleté nebo vařené maso.
Autor: Darek Štalmach, MF DNES
Sekaná s bramborovou kaší byla klasickým masovým obědem, který se dobře připravoval ve větším množství. K porci často přibyla kyselá okurka nebo jiná zeleninová příloha.
Autor: pro iDNES.cz
Koprová omáčka s vařeným vejcem a bramborem nebo houskovým knedlíkem patřila mezi klasická bezmasá jídla. Výraznou chuť jí dával kopr, ocet a trochu cukru.
Autor: Kulinární studio MAFRA
Svíčková na smetaně z kořenové zeleniny, plátku hovězího masa, knedlíků a terče z citronu, šlehačky a brusinek tvořily známou českou klasiku.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Vaječné palačinky byly tenké palačinky připravené z jednoduchého těsta s vejci, které se podávaly nasladko s marmeládou, cukrem nebo tvarohem.
Autor: Marek Burza
Segedínský guláš spojoval kousky vepřového masa, kysané zelí a smetanovou omáčku. Nejčastěji se podával s houskovým knedlíkem.
Autor: Julie Kalodová, MF DNES
Španělský ptáček se připravoval z plátku hovězího masa plněného vejcem, okurkou a slaninou či párkem. V jídelnách se k němu často servírovala rýže nebo houskový knedlík.
Autor: Wikimedia Commons
Holandský řízek z mletého masa a sýra patřil mezi stálice tehdejších jídelen a nejčastěji se podával s bramborovou kaší.
Autor: Kulinární studio MAFRA
Králík se špenátem a knedlíkem patřil mezi jídla, která se objevovala na talířích velmi často.
Autor: Prakul.cz
Uzené maso, někdy nahrazené párkem, s čočkou patřilo mezi sytější jídla. Čočku často doplňovala smažená cibulka nebo kyselá okurka.
Autor: TD, Kulinární studio MAFRA
Hrachová kaše s párkem patřila mezi další levná jídla. Chuť doplňovala smažená cibulka a někdy také kyselá okurka.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Bramborový guláš byl nenáročný na suroviny a přitom dostatečně sytý. Kromě brambor v něm nechyběla cibule, paprika a často také uzenina.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Frankfurtská polévka byla hutnější polévka s bramborami a párkem, ochucená paprikou a majoránkou.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Méně oblíbená krupicová kaše z dětské krupice a podávala s máslem, cukrem a kakaem nebo skořicí.
Autor: Canva
Žemlovka z pečiva, jablek, mléka a vajec patřila mezi sladké obědy. Někde se podávala jen pocukrovaná, jinde se skořicí a rozinkami.
Autor: isifa
Silný hovězí vývar s kořenovou zeleninou a nudlemi byl klasickým začátkem oběda.
Autor: Canva
Rýžový nákyp se připravoval pouze pro jeho milovníky. Nejčastěji se připravoval z jablek nebo švestek. Navrch se při pečení vytvořila zlatavá vrstva.
Autor: isifa
Malé kynuté buchtičky přelité vanilkovým krémem byly jedním z dalších typických sladkých jídel. V krému ale nesměl nikdy chybět rum.
Autor: Pragueout.cz
Nudle s mákem patřily mezi jednoduché sladké obědy, které se na talíři neobešly bez pořádné dávky máku, cukru a rozpuštěného másla.
Autor: Canva
Kynuté knedlíky plněné lokálním ovocem se podávaly jako sladký hlavní chod. Na talíři je doplňoval tvaroh, cukr, mák a rozpuštěné máslo.
Autor: Kulinární studio MAFRA
Karbanátek s bramborovou kaší byl sázkou na jistotu a často ho doplňoval jednoduchý rajčatový salát s cibulí. Právě ten dával těžšímu obědu trochu kyselosti a svěžesti.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Smažený květák s vařenými bramborami patřil mezi oblíbená bezmasá jídla. Na talíři ho často doplňovala tatarská omáčka.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Čevabčiči z mletého masa se podávalo s vařenými bramborami, syrovou cibulí a hořčicí.
Autor: Prakul.cz
Rybí filé s vařenými bramborami patřilo mezi běžné obědy v jídelnách. Často se podávalo s máslem, citronem nebo jednoduchým zeleninovým salátem.
Autor: VZP
Kuře na paprice s jemnou smetanovou omáčkou se často podávalo s těstovinami.
Autor: redakce OnaDnes.cz
Velmi oblíbený hovězí guláš s houskovým knedlíkem patřil k jídlům, která se v jídelnách objevovala pravidelně. Základem byla cibulová omáčka s paprikou a kousky hovězího masa. Servíroval se s kolečky cibule nebo dokonce s tatarskou omáčkou.
Autor: Archiv Tomáš Kraus
Francouzské brambory se připravovaly z vrstev brambor, uzeniny, vajec a smetany nebo mléka. Šlo o syté jídlo z dostupných surovin.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Šunkofleky spojovaly těstoviny s uzeným masem a vejci a zapékaly se dozlatova. Podávaly s kyselou okurkou nebo nakládanou řepou.
Autor: Apetit
Brambory vařené ve slupce se podávaly horké, oloupané přímo na talíři a doplněné tvarohem. Stačilo přidat máslo, sůl a případně pažitku.
Autor: MAFRA
Horké maliny se šlehačkou a často kopečkem vanilkové zmrzliny patřily mezi oblíbené sladké dezerty. Teplé ovoce se studenou zmrzlinou fungovalo jako jednoduchá, ale efektní tečka za obědem.
Autor: SP, Kulinární studio MAFRA
Klasický smažený řízek s bramborovou kaší nebo vařenými bramborami nechyběl snad v žádné závodní jídelně.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Horníci z Dolu Julius Fučík v Petřvaldě dostali nový společenský dům Družba, první svého druhu v revíru. V jedné jeho části je vybudováno vzorné středisko závodního stravování s obsluhou. (5. srpna 1961)
Autor: ČTK / Švorčík Věněk, ČTK