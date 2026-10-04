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Obědy z jídelen 80. let: Na které jste se těšili a které jste nechávali na talíři?

Petra Burgrová
Fotočlánek   5:00
Křupavé bramboráky voněly česnekem a majoránkou a v jídelnách se podávaly jako... Rajská omáčka se ve školních i závodních jídelnách podávala nejen s knedlíkem,... Sekaná s bramborovou kaší byla klasickým masovým obědem, který se dobře... Koprová omáčka s vařeným vejcem a bramborem nebo houskovým knedlíkem patřila... Svíčková na smetaně z kořenové zeleniny, plátku hovězího masa, knedlíků a terče... Vaječné palačinky byly tenké palačinky připravené z jednoduchého těsta s vejci,... Segedínský guláš spojoval kousky vepřového masa, kysané zelí a smetanovou... Španělský ptáček se připravoval z plátku hovězího masa plněného vejcem, okurkou... Holandský řízek z mletého masa a sýra patřil mezi stálice tehdejších jídelen a... Králík se špenátem a knedlíkem patřil mezi jídla, která se objevovala na... Uzené maso, někdy nahrazené párkem, s čočkou patřilo mezi sytější jídla. Čočku... Hrachová kaše s párkem patřila mezi další levná jídla. Chuť doplňovala smažená...
Některá jídla z tehdejších závodních jídelen si pamatujeme dodnes a řadíme je do každodenních jídelníčků. Poznáte je podle fotografií?

Pohled do jídelny závodní kuchyně.

V jídelnách se tehdy vařilo hlavně z běžně dostupných surovin a jídelníčky se často opakovaly. Na talíři se střídaly omáčky s knedlíkem, bramborová jídla, maso, luštěniny i sladké obědy. Některé názvy dnes znějí úplně běžně, jiné v nás okamžitě vyvolají vzpomínku na školní jídelnu nebo závodní kantýnu.

Vybrali jsme jídla, která se v československých jídelnách objevovala a která si mnozí pamatují právě z 80. let. Podívejte se na fotografie a zkuste si vybavit, co jste tehdy měli nejraději, a co jste naopak nechávali na talíři.

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