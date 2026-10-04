Obědy z jídelen 80. let: Na které jste se těšili a které jste nechávali na talíři?

V jídelnách se tehdy vařilo hlavně z běžně dostupných surovin a jídelníčky se často opakovaly. Na talíři se střídaly omáčky s knedlíkem, bramborová jídla, maso, luštěniny i sladké obědy. Některé názvy dnes znějí úplně běžně, jiné v nás okamžitě vyvolají vzpomínku na školní jídelnu nebo závodní kantýnu.
Vybrali jsme jídla, která se v československých jídelnách objevovala a která si mnozí pamatují právě z 80. let. Podívejte se na fotografie a zkuste si vybavit, co jste tehdy měli nejraději, a co jste naopak nechávali na talíři.
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